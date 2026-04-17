Legion Medyczny ruszył. Lekarze i ratownicy już po przysiędze

Uczestnicy ukończyli intensywny, pięciodniowy kurs podstawowy, po którym zostali formalnie przypisani do rezerwy pasywnej Sił Zbrojnych RP. Jednocześnie otwarto im drogę do dalszej służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, aktywnej rezerwie lub w wojsku zawodowym. Program szkoleniowy został opracowany z myślą o szybkim przygotowaniu personelu medycznego do funkcjonowania w realiach wojskowych. W trakcie kursu ochotnicy poznawali m.in. regulaminy, zasady dyscypliny oraz ochrony informacji. Kluczowym elementem były także zajęcia z medycyny pola walki, prowadzone zgodnie ze standardami TCCC (ang. Tactical Combat Casualty Care), czyli wytycznymi postępowania medycznego stosowanymi na polu walki.
Jak podaje MON, inicjatywa ma integrować cywilne kompetencje medyczne z potrzebami obronnymi państwa. Legion Medyczny oferuje dziesięć ścieżek zaangażowania, które można dopasować do doświadczenia i planów zawodowych uczestników. Projekt wpisuje się w szersze działania związane z budową systemu bezpieczeństwa zdrowotnego kraju. Zakłada m.in. rozwój współpracy między sektorem cywilnym a wojskiem, co ma być uzupełnieniem innych programów państwowych, takich jak „Szpitale Przyjazne Wojsku”.
Legion Medyczny cieszy się zainteresowaniem
Na początku kwietnia br. wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że do Legionu Medycznego zgłosiło się już tysiąc osób, w tym około 800 medyków (lekarze, ratownicy, pielęgniarki) oraz osoby spoza środowiska medycznego. Wśród zgłoszonych ochotników znajdują się lekarze, ratownicy, pielęgniarki, ale także osoby spoza środowiska medycznego, które wyraziły chęć pomocy w przypadku zagrożenia wojną.
Celem jest stworzenie kompleksowej bazy danych o umiejętnościach medycznych, które w razie konfliktu mogłyby zostać efektywnie wykorzystane, na przykład w szpitalach wojskowych. Zgodnie z zapowiedziami Legion Medyczny ma stać się mostem między cywilnym środowiskiem medycznym a potrzebami obronnymi państwa - platformą, która konsoliduje kompetencje, szkoli według standardów interoperacyjnych i współpracuje formalnie z Wojskiem Polskim oraz partnerami społecznymi, by realnie zwiększyć bezpieczeństwo zdrowotne kraju.
Szpitale wojskowe w każdym województwie i współpraca z cywilną służbą zdrowia
Jednym z kluczowych celów, jakie stawia sobie Ministerstwo Obrony Narodowej, jest zapewnienie dostępu do szpitali wojskowych w każdym województwie. To ambitne przedsięwzięcie ma na celu nie tylko wzmocnienie infrastruktury medycznej w kontekście obronności, ale również zacieśnienie współpracy między wojskową a cywilną służbą zdrowia. W bieżącym roku zaplanowano ponad 100 różnego rodzaju akcji, w tym szkoleń i kursów, które będą realizowane wspólnie ze szpitalami cywilnymi.