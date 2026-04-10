Legion Medyczny z tysiącem zgłoszeń. Ambitny plan budowy szpitali wojskowych

Powstanie Legionu Medycznego jest bezpośrednią odpowiedzią na rosnące potrzeby wzmocnienia potencjału medycznego Polski w obliczu potencjalnych zagrożeń. Jak podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz, inicjatywa, która funkcjonuje od kilku tygodni, już teraz cieszy się znacznym zainteresowaniem.

„Już tysiąc osób, z tego około 800 medyków, zgłosiło się do Legionu Medycznego” – poinformował szef Ministerstwa Obrony Narodowej podczas konferencji prasowej w Krakowie, zorganizowanej przy okazji konferencji naukowej „Forum Intensywnej Terapii 2026”.

Wśród zgłoszonych ochotników znajdują się lekarze, ratownicy, pielęgniarki, ale także osoby spoza środowiska medycznego, które wyraziły chęć pomocy w przypadku zagrożenia wojną. Udział w Legionie Medycznym otwiera przed uczestnikami „kilka ścieżek rozwoju kariery”, w tym możliwość odbycia kursów, złożenia przysięgi wojskowej i dołączenia do rezerwy. Celem jest stworzenie kompleksowej bazy danych o umiejętnościach medycznych, które w razie konfliktu mogłyby zostać efektywnie wykorzystane, na przykład w szpitalach wojskowych.

„Chcemy mieć pełną wiedzę (przyp. red. o umiejętnościach). Im szybciej się zgłosicie, tym lepiej” – apelował Kosiniak-Kamysz.

Szpitale wojskowe w każdym województwie i współpraca z cywilną służbą zdrowia

Jednym z kluczowych celów, jakie stawia sobie Ministerstwo Obrony Narodowej, jest zapewnienie dostępu do szpitali wojskowych w każdym województwie. To ambitne przedsięwzięcie ma na celu nie tylko wzmocnienie infrastruktury medycznej w kontekście obronności, ale również zacieśnienie współpracy między wojskową a cywilną służbą zdrowia. W bieżącym roku zaplanowano ponad 100 różnego rodzaju akcji, w tym szkoleń i kursów, które będą realizowane wspólnie ze szpitalami cywilnymi.

„Wchodzimy bardzo intensywnie we współpracę pomiędzy wojskową a cywilną służbą zdrowia, ochroną zdrowia. Chcemy jako wojsko mieć szpitale w każdym województwie” – podkreślił minister.

Ta integracja ma kluczowe znaczenie dla optymalnego wykorzystania zasobów i podniesienia poziomu gotowości medycznej kraju. Rozbudowa sieci szpitali wojskowych oraz intensyfikacja szkoleń dla personelu medycznego z Legionu Medycznego przyczyni się do zwiększenia odporności systemu ochrony zdrowia na sytuacje kryzysowe.

Sytuacja finansowa w ochronie zdrowia: Wyzwania i perspektywy

Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się również do sytuacji finansowej w systemie ochrony zdrowia, oceniając ją jako „trudną”. Podkreślił, że naprawa bez „zasilania z budżetu państwa” będzie niezwykle trudna. Wierzy jednak w działania Ministerstwa Zdrowia i wskazuje na konsolidację szpitali jako jedno z rozwiązań, które może „uwolnić przestrzenie finansowe” i poprawić obecną sytuację.

Dobra wiadomość, zdaniem szefa MON, to zatrzymanie „exodusu” medyków z Polski. Dzięki podniesieniu zarobków, polscy medycy osiągnęli poziom płac zbliżony do tych w innych krajach europejskich, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania kadry w kraju. Deficyt NFZ w 2026 roku, pierwotnie szacowany na 23 mld zł, po uruchomieniu rezerw ministra zdrowia zmniejszył się do 18 mld zł. Przychody NFZ w 2026 roku zostały zaplanowane na 217,4 mld zł, z czego 184,3 mld zł miało pochodzić ze składki zdrowotnej, a 26 mld zł z dotacji podmiotowej z budżetu państwa.

Utworzenie Legionu Medycznego i Dowództwa Wojsk Medycznych, na którego czele stanął płk lek. Mariusz Kiszka, jest strategicznym krokiem w kierunku budowania silnego i odpornego systemu ochrony zdrowia w Polsce. Inicjatywa ta, będąca cywilną i ochotniczą, ma za zadanie integrować środowisko medyczne z potrzebami Sił Zbrojnych RP, tworząc regionalne centra gotowości i zapewniając niezbędne szkolenia.