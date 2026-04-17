Teheran otwiera Cieśninę Ormuz – USA nadal będą blokować irańskie porty

Te ważne informacje Trump ogłosił na własnym portalu społecznościowym Truth Social. Zakomunikował tam także, że „USA otrzymają cały nuklearny pył, który powstał dzięki naszym wspaniałym bombowcom B-2. Żadne pieniądze nie przejdą z rąk do rąk w żadnej formie”.

„Nuklearny pył” najpewniej odnosi się do irańskich zapasów wzbogaconego uranu, choć określenie to nie jest, co podkreśla PAP, powszechnie znane w energetyce jądrowej. Wcześniej amerykański portal Axios podał, powołując się na źródła, że jedna z omawianych między USA i Iranem propozycji zakłada uwolnienie przez stronę amerykańską 20 mld dolarów zamrożonych irańskich aktywów w zamian za zrzeczenie się przez Iran zapasów wzbogaconego uranu.

Abbas Aragczi podkreślił, że otwarcie Ormuzu jest związane z obowiązującym od nocy z czwartku na piątek (16/17 kwietnia) zawieszeniem broni w Libanie. Jednak Donald Trump zakomunikował, że „Ta umowa w żaden sposób nie jest uzależniona od Libanu, ale Stany Zjednoczone będą niezależnie współpracować z Libanem i w odpowiedni sposób rozwiązywać problemy związane z Hezbollahem (…). Izrael nie będzie bombardował dłużej Libanu. Mają ZAKAZ od USA. Już wystarczy!!! Dziękuję! Prezydent DJT”.

Izrael od 2 marca prowadził na terenie Libanu operację przeciwko Hezbollahowi, organizacji politycznej, często uznawanej za terrorystyczną, a wspieraną przez Iran. Operacja była kontynuowana po ogłoszeniu rozejmu z Iranem. USA i Izrael traktowały te walki jako osobny konflikt, a Teheran naciskał, by rozejm obejmował także Liban.

Prezydent Trump ponownie skrytykował (17 kwietnia) NATO. „Teraz, gdy skończyła się sytuacja z cieśniną Ormuz, zadzwonili z NATO z pytaniem, czy potrzebujemy jakiejś pomocy. Powiedziałem im, ŻEBY TRZYMALI SIĘ Z DALA, CHYBA ŻE PO PROSTU CHCĄ ZAŁADOWAĆ SWOJE STATKI ROPĄ. Byli bezużyteczni, gdy byli potrzebni, Papierowy Tygrys!” - napisał na Truth Social.

Za to podziękował za „odwagę i pomoc” Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonym Emiratom Arabskim i Katarowi. Wyraził też wdzięczność Pakistanowi, który był mediatorem w negocjacjach między USA i Iranem.

Na decyzję o zniesieniu blokady Cieśniny zareagował rynek. Cena ropy Brent za baryłkę spadła do 90 USD. Przed ogłoszeniem komunikatu wynosiła prawie 100 USD. Najwięcej była wyceniana w marcu, cena dochodziła do 120 USD za baryłkę.

Kilka zdań komentarza

Najważniejsze jest, że Cieśnina jest odblokowana. Czy „na zawsze”, jak poinformował prezydent Trump, czy też na „czas rozejmu” – jak przekazał Teheran, to już niedługo okaże się. Ważne jest to, że te kilkadziesiąt min, które położył w Cieśninie Iran, zostało zneutralizowanych – jak twierdzi prezydent Trump – i nie zagrażają bezpieczeństwu ruchu w tym rejonie.

Jeśli to prawda, to Polska nie musi już wysyłać swoich okrętów do Zatoki Perskiej. W piątek minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski zadeklarował polskie „wsparcie dla działań zmierzających do jej trwałego otwarcia (Cieśniny Ormuz - Portal Obronny), zaznaczając jednocześnie, że powodzenie tych planów zależy od utrzymania zawieszenia broni oraz skutecznej deeskalacji napięcia na linii Teheran – Waszyngton” (cytat z komunikatu MSZ).

Marynarka Wojenna RP dysponuje jednostkami do działań przeciwminowych (MCM - Mine Countermeasures). Do celu dotarłyby maksymalnie w ciągu 5 tygodni. Skoro Irańczycy z Amerykanami uporali się z minami, to polski podatnik nieco zaoszczędzi na wydatkach, choć wskutek wojny USA i Izraela z Iranem stracił więcej niż „nieco”...

Żołnierze z Gwardii Rewolucyjnej wściekli, z ogłoszenia otwarcia Cieśniny Ormuz. Media powiązane z IRGC, takie jak agencja Fars News, otwarcie atakują obecnie ministra spraw zagranicznych reżimu Araghchiego za ogłoszenie, że Cieśnina Ormuz jest otwarta.W ich szeregach panuje… pic.twitter.com/KJYiAdBnas— Dariusz Wiewiórka (@darekwiewiorka) April 17, 2026