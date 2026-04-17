Teheran otwiera Cieśninę Ormuz – USA nadal będą blokować irańskie porty

PAP
Andrzej Bęben
2026-04-17 19:56

Iran oświadczył, że „już nigdy nie zamknie cieśniny Ormuz” – taką wiadomość przekazał prezydent USA Donald Trump. Minister spraw zagranicznych Islamskiej Republiki Iranu Abbas również w piątek (17 kwietnia) ogłosił, że wszystkie statki handlowe mogą przepływać przez Cieśninę Ormuz do czasu wygaśnięcia rozejmu z USA i Izraelem. Dwutygodniowe zawieszenie broni obowiązuje do 22 kwietnia. Jednocześnie prezydent USA ogłosił, że nie potrzebuje pomocy państw NATO, bo „Iran z pomocą USA już usunął albo usuwa wszystkie miny morskie”. Nadal jednak Stany Zjednoczone utrzymają blokadę irańskich portów.

Cieśnina Ormuz

i

Autor: Shutterstock Cieśnina Ormuz

Te ważne informacje Trump ogłosił na własnym portalu społecznościowym Truth Social. Zakomunikował tam także, że „USA otrzymają cały nuklearny pył, który powstał dzięki naszym wspaniałym bombowcom B-2. Żadne pieniądze nie przejdą z rąk do rąk w żadnej formie”.

„Nuklearny pył” najpewniej odnosi się do irańskich zapasów wzbogaconego uranu, choć określenie to nie jest, co podkreśla PAP, powszechnie znane w energetyce jądrowej. Wcześniej amerykański portal Axios podał, powołując się na źródła, że jedna z omawianych między USA i Iranem propozycji zakłada uwolnienie przez stronę amerykańską 20 mld dolarów zamrożonych irańskich aktywów w zamian za zrzeczenie się przez Iran zapasów wzbogaconego uranu.

Abbas Aragczi podkreślił, że otwarcie Ormuzu jest związane z obowiązującym od nocy z czwartku na piątek (16/17 kwietnia) zawieszeniem broni w Libanie. Jednak Donald Trump zakomunikował, że „Ta umowa w żaden sposób nie jest uzależniona od Libanu, ale Stany Zjednoczone będą niezależnie współpracować z Libanem i w odpowiedni sposób rozwiązywać problemy związane z Hezbollahem (…). Izrael nie będzie bombardował dłużej Libanu. Mają ZAKAZ od USA. Już wystarczy!!! Dziękuję! Prezydent DJT”.

Izrael od 2 marca prowadził na terenie Libanu operację przeciwko Hezbollahowi, organizacji politycznej, często uznawanej za terrorystyczną, a wspieraną przez Iran. Operacja była kontynuowana po ogłoszeniu rozejmu z Iranem. USA i Izrael traktowały te walki jako osobny konflikt, a Teheran naciskał, by rozejm obejmował także Liban.

Andrzej Mochoń: bezpieczeństwo i obronność jeszcze długo będą napędzać MSPO | GARDA
Przeczytaj także:
Miny morskie nie są bronią słabszych w wojnie. Są skuteczne – i to się liczy

Prezydent Trump ponownie skrytykował (17 kwietnia) NATO. „Teraz, gdy skończyła się sytuacja z cieśniną Ormuz, zadzwonili z NATO z pytaniem, czy potrzebujemy jakiejś pomocy. Powiedziałem im, ŻEBY TRZYMALI SIĘ Z DALA, CHYBA ŻE PO PROSTU CHCĄ ZAŁADOWAĆ SWOJE STATKI ROPĄ. Byli bezużyteczni, gdy byli potrzebni, Papierowy Tygrys!” - napisał na Truth Social.

Za to podziękował za „odwagę i pomoc” Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonym Emiratom Arabskim i Katarowi. Wyraził też wdzięczność Pakistanowi, który był mediatorem w negocjacjach między USA i Iranem.

Na decyzję o zniesieniu blokady Cieśniny zareagował rynek. Cena ropy Brent za baryłkę spadła do 90 USD. Przed ogłoszeniem komunikatu wynosiła prawie 100 USD. Najwięcej była wyceniana w marcu, cena dochodziła do 120 USD za baryłkę.

Kilka zdań komentarza

Najważniejsze jest, że Cieśnina jest odblokowana. Czy „na zawsze”, jak poinformował prezydent Trump, czy też na „czas rozejmu” – jak przekazał Teheran, to już niedługo okaże się. Ważne jest to, że te kilkadziesiąt min, które położył w Cieśninie Iran, zostało zneutralizowanych – jak twierdzi prezydent Trump – i nie zagrażają bezpieczeństwu ruchu w tym rejonie.

Jeśli to prawda, to Polska nie musi już wysyłać swoich okrętów do Zatoki Perskiej. W piątek minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski zadeklarował polskie „wsparcie dla działań zmierzających do jej trwałego otwarcia (Cieśniny Ormuz - Portal Obronny), zaznaczając jednocześnie, że powodzenie tych planów zależy od utrzymania zawieszenia broni oraz skutecznej deeskalacji napięcia na linii Teheran – Waszyngton” (cytat z komunikatu MSZ).

Marynarka Wojenna RP dysponuje jednostkami do działań przeciwminowych (MCM - Mine Countermeasures). Do celu dotarłyby maksymalnie w ciągu 5 tygodni. Skoro Irańczycy z Amerykanami uporali się z minami, to polski podatnik nieco zaoszczędzi na wydatkach, choć wskutek wojny USA i Izraela z Iranem stracił więcej niż „nieco”...

Czy zawieszenie broni USA–Iran to realny krok do pokoju?

Polecany artykuł:

Działania minowe i przeciwminowe. Rola polskich sił morskich
