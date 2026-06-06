Rosyjskie samoloty sprawdzają czujność NATO. 11 przechwyceń w ciągu tygodnia

Karolina Modzelewska
Karolina Modzelewska
2026-06-06 8:01

Sześć rosyjskich samolotów wojskowych pojawiło się jednego dnia nad Bałtykiem bez planów lotu i kontaktu radiowego. W odpowiedzi poderwano francuskie Rafale oraz szwedzkie Gripeny. Jak podaje Defense Romania, Moskwa w ten sposób testuje procedury i czas reakcji NATO na wschodniej flance.

  • Rosyjskie lotnictwo intensywnie testuje obronność NATO, wykonując prowokacyjne loty bez planów nad Bałtykiem i wzdłuż wschodniej flanki Sojuszu.
  • W ciągu zaledwie tygodnia odnotowano 11 przechwyceń, w tym incydent z sześcioma maszynami, na który zareagowały francuskie Rafale i szwedzkie Gripeny.

Moskwa sprawdza czujność NATO?

We wtorek, 2 czerwca br. myśliwce Rafale stacjonujące w litewskiej bazie w Szawlach w ramach misji Baltic Air Policing wspólnie ze szwedzkimi Gripenami przeprowadziły przechwycenie sześciu rosyjskich maszyn operujących w rejonie Morza Bałtyckiego. W skład rosyjskiej formacji wchodziły myśliwiec Su-35, bombowiec taktyczny Su-24, bombowiec Su-34, ciężki samolot transportowy Ił-76, transportowy An-12 oraz samolot rozpoznawczy An-30. Wszystkie maszyny poruszały się bez zatwierdzonych planów lotu i nie utrzymywały łączności radiowej z cywilnymi ani wojskowymi służbami kontroli ruchu lotniczego.

Rzecznik francuskich sił zbrojnych Guillaume Vernet poinformował, że tylko w ciągu jednego tygodnia francuskie lotnictwo przeprowadziło 11 misji przechwycenia rosyjskich samolotów. Jak podkreślił, wśród przechwyconych maszyn znalazły się m.in. samoloty transportowe An-12 i Ił-76, uzbrojone myśliwce Su-30 oraz samoloty Su-35, Su-24, Su-34 i An-30.

Według Defense Romania wzmożona aktywność rosyjskiego lotnictwa ma charakter celowy. Takie działania pozwalają Moskwie sprawdzać czas reakcji NATO oraz analizować procedury stosowane przez państwa Sojuszu podczas jednoczesnych incydentów powietrznych. Nie można również zapominać, że loty z wyłączonymi transponderami i bez zgłoszonych planów lotu są celowym aktem stwarzania niebezpieczeństwa w zatłoczonej przestrzeni powietrznej, co ma wywierać presję psychologiczną.

Nasilenie lotów zbiegło się w czasie z Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu, a wysłanie zróżnicowanej grupy samolotów w pobliże przestrzeni powietrznej państw bałtyckich miało znaczenie wojskowe i służyło pozyskiwaniu informacji o możliwościach przeciwnika.

Garda: Rosjanie ćwiczą ataki na Polskę

Szczególną uwagę zwracał udział samolotu rozpoznawczego An-30 wyposażonego w systemy obserwacyjne. Jego obecność obok bombowców i samolotów eskortujących mogła umożliwić ocenę działania sieci radarowych oraz skuteczności natowskich procedur przechwycenia.

Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROSJA
MORZE BAŁTYCKIE
NATO