Rosyjskie lotnictwo intensywnie testuje obronność NATO, wykonując prowokacyjne loty bez planów nad Bałtykiem i wzdłuż wschodniej flanki Sojuszu.

W ciągu zaledwie tygodnia odnotowano 11 przechwyceń, w tym incydent z sześcioma maszynami, na który zareagowały francuskie Rafale i szwedzkie Gripeny.

Moskwa sprawdza czujność NATO?

We wtorek, 2 czerwca br. myśliwce Rafale stacjonujące w litewskiej bazie w Szawlach w ramach misji Baltic Air Policing wspólnie ze szwedzkimi Gripenami przeprowadziły przechwycenie sześciu rosyjskich maszyn operujących w rejonie Morza Bałtyckiego. W skład rosyjskiej formacji wchodziły myśliwiec Su-35, bombowiec taktyczny Su-24, bombowiec Su-34, ciężki samolot transportowy Ił-76, transportowy An-12 oraz samolot rozpoznawczy An-30. Wszystkie maszyny poruszały się bez zatwierdzonych planów lotu i nie utrzymywały łączności radiowej z cywilnymi ani wojskowymi służbami kontroli ruchu lotniczego.

Rzecznik francuskich sił zbrojnych Guillaume Vernet poinformował, że tylko w ciągu jednego tygodnia francuskie lotnictwo przeprowadziło 11 misji przechwycenia rosyjskich samolotów. Jak podkreślił, wśród przechwyconych maszyn znalazły się m.in. samoloty transportowe An-12 i Ił-76, uzbrojone myśliwce Su-30 oraz samoloty Su-35, Su-24, Su-34 i An-30.

On 2 June, two French🇫🇷 @Armee_de_lair fighters from Baltic Air Policing, scrambled from Šiauliai Air Base 🇱🇹 to conduct several interceptions involving six Russian 🇷🇺 aircraft operating within the Baltic Area of Responsibility:1 x Su-35 fighter aircraft1 x Il-76 military… pic.twitter.com/j0Y1O52bXq— NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) June 4, 2026

Według Defense Romania wzmożona aktywność rosyjskiego lotnictwa ma charakter celowy. Takie działania pozwalają Moskwie sprawdzać czas reakcji NATO oraz analizować procedury stosowane przez państwa Sojuszu podczas jednoczesnych incydentów powietrznych. Nie można również zapominać, że loty z wyłączonymi transponderami i bez zgłoszonych planów lotu są celowym aktem stwarzania niebezpieczeństwa w zatłoczonej przestrzeni powietrznej, co ma wywierać presję psychologiczną.

Nasilenie lotów zbiegło się w czasie z Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Petersburgu, a wysłanie zróżnicowanej grupy samolotów w pobliże przestrzeni powietrznej państw bałtyckich miało znaczenie wojskowe i służyło pozyskiwaniu informacji o możliwościach przeciwnika.

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Szczególną uwagę zwracał udział samolotu rozpoznawczego An-30 wyposażonego w systemy obserwacyjne. Jego obecność obok bombowców i samolotów eskortujących mogła umożliwić ocenę działania sieci radarowych oraz skuteczności natowskich procedur przechwycenia.