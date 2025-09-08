Przyszłość na poligonie. Pierwsze BLSU KUNA w rękach polskich żołnierzy

Polska armia wkracza w nową erę modernizacji dzięki wprowadzeniu zaawansowanych systemów uzbrojenia.

Pierwsze egzemplarze Bezzałogowych Lądowych Systemów Uzbrojenia (BLSU) KUNA trafiły do 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej.

Rozpoczęły się testy poligonowe w Orzyszu, które potrwają do końca października, mające na celu opracowanie nowych taktyk i udoskonalenie konstrukcji.

Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Cezary Tomczyk na platformie X przekazali, że pierwsze egzemplarze Bezzałogowych Lądowych Systemów Uzbrojenia (BLSU) KUNA są już w rękach polskich żołnierzy. Dostarczenie odbywa się na mocy umowy podpisanej 22 lipca 2025 r. przez wiceministra C. Tomczyka z Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej, gdzie do 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej trafiły pierwsze egzemplarze Bezzałogowych Lądowych Systemów Uzbrojenia KUNA.

Według komunikatu MON na X:

"Od dziś żołnierze na poligonie OSWPL Orzysz, po specjalistycznych szkoleniach, rozpoczynają ich użytkowanie i testy. Potrwają one do 31 października br., a ich celem będzie opracowanie nowych taktyk, technik i procedur bojowego wykorzystania bezzałogowych systemów uzbrojenia. Testy mają również na celu zebranie doświadczeń i przekazanie ich producentom, tak aby udoskonalić konstrukcję bezzałogowców i jeszcze lepiej dostosować ją do wymagań żołnierzy – przyszłych użytkowników sprzętu".

Czym jest BLSU KUNA?

Bezzałogowy Lądowy System Uzbrojenia KUNA, opracowany przez Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej (WITPiS), to innowacyjna platforma autonomiczna na podwoziu gąsienicowym. System został zaprojektowany na podstawie doświadczeń z konfliktu na Ukrainie, odpowiadając na potrzeby Sił Zbrojnych, Sił Specjalnych, Wojsk Obrony Terytorialnej, Policji oraz Straży Granicznej w zakresie rozpoznania, zwalczania terroryzmu, przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz wsparcia operacyjnego w trudnych warunkach bojowych.

KUNA został zaprezentowany na XXXII Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach w 2024 roku, gdzie system zdobył nagrodę Defender za innowacyjność i wszechstronność. Platforma, obejmująca bezzałogowe podwozie gąsienicowe, dron RAVEN oraz zaplecze logistyczne, została zaprojektowana z myślą o modułowości, umożliwiając szybką adaptację do różnych zadań.

Platforma lądowa, zdolna do samodzielnego poruszania się lub zdalnego sterowania może przemieszczać się do wyznaczonych punktów, omijając przeszkody dzięki zaawansowanym czujnikom, takim jak LIDAR czy kamery. Wyposażony w gąsienice, KUNA radzi sobie w trudnym terenie – od błotnistych po skaliste obszary. Jego modułowa budowa pozwala na szybką wymianę komponentów, takich jak narzędzia, sensory czy efektory, co umożliwia dostosowanie pojazdu do zadań logistycznych, transportowych czy humanitarnych. Moduły są kompatybilne z wózkami widłowymi, co ułatwia ich załadunek i konfigurację.

System wyróżnia się modułową konstrukcją, umożliwiającą dostosowanie do różnych zadań, takich jak rozpoznanie, wsparcie ogniowe, patrolowanie granic, ewakuacja medyczna czy działania przeciwpancerne. Prosta obsługa systemu pozwala żołnierzom na szybkie opanowanie jego funkcji po krótkim szkoleniu.