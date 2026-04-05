Miliardowy kontrakt na drony kamikadze dla Bundeswehry. Rheinmetall wchodzi do gry, ale zmaga się z opóźnieniami

Bundeswehra planuje zamówić drony kamikadze od Rheinmetall za blisko 2,4 mld euro w celu wzmocnienia Brygady Litewskiej.

Komisja Budżetowa Bundestagu nałożyła limit 1 mld euro na umowy ramowe, aby zwiększyć nadzór nad wydatkami.

Projekt systemu Skyranger, również od Rheinmetall, napotyka poważne opóźnienia, co budzi obawy o zdolność firmy do terminowej realizacji kluczowych projektów.

W odpowiedzi na pilne potrzeby operacyjne i zmieniający się charakter współczesnego pola walki, Ministerstwo Obrony Niemiec przyspiesza zakupy tzw. amunicji krążącej, zwanej jako drony kamikadze. W obliczu presji czasu minister obrony Boris Pistorius zrezygnował z tradycyjnych, długotrwałych cykli rozwojowych i testowych. Zamiast tego, nowe systemy uzbrojenia mają być testowane bezpośrednio przez żołnierzy i rozwijane we współpracy z producentami.

Komisja budżetowa Bundestagu zatwierdziła już umowy z firmami Helsing i Stark Defence, które jako pierwsze dostarczą drony dla niemieckiej armii. Według informacji podanych przez Spiegel teraz zielone światło ma otrzymać również koncern Rheinmetall. Pierwszy etap zamówienia dla tej firmy opiewa na kwotę prawie 300 milionów euro, co stanowi część umowy ramowej o łącznej wartości 2,387 miliarda euro. Całość zamówień na amunicję krążącą od trzech dostawców ma być kluczowym elementem wyposażenia 45. Brygady Pancernej na Litwie.

„Raider” – nowa broń w arsenale Bundeswehry

System, który ma dostarczyć Rheinmetall, nosi nazwę „Raider”. Według Ministerstwa Obrony stanowi on „najnowsze osiągnięcie” w tej dziedzinie i jest sensownym uzupełnieniem dronów od pozostałych producentów. Drony mają startować z kontenera, podobnie jak rakiety, co było specyficznym wymaganiem wojska. Zapewnia to większą elastyczność i możliwość operowania bez potrzeby przygotowywania pasa startowego.

Systemy optyczne „Raidera” mają uzupełniać zdolności dronów od firm Helsing i Stark. Zgodnie z dokumentami przedstawionymi komisji budżetowej, głowica bojowa „Raidera” przeszła pomyślne testy w październiku 2025 r. i marcu 2026 r. Testy zwalczania celów w lutym 2026 r. również zakończyły się sukcesem, a drony osiągnęły „zgodną z wymaganiami skuteczność trafień”.

Kontrakt zakłada, że do końca kwietnia 2027 roku Rheinmetall musi spełnić wszystkie warunki niezbędne do uzyskania ostatecznej kwalifikacji systemu. W przeciwnym razie ministerstwo zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.

Szybkie tempo i nadzór Bundestagu

Przyspieszona procedura zakupów, choć podyktowana pilną potrzebą wzmocnienia wschodniej flanki NATO, wzbudziła pytania wśród parlamentarzystów. Komisja budżetowa, zatwierdzając pierwsze umowy z Helsing i Stark, wyraziła obawy dotyczące braku przejrzystości i zróżnicowanych cen jednostkowych (około 92 000 euro za drona od Stark i 52 000 euro za model od Helsing). W dokumentach dotyczących kontraktu z Rheinmetall, jak donosi „Spiegel”, na razie nie podano posłom ani cen jednostkowych, ani zamawianych ilości, co może stać się kolejnym punktem spornym.

Parlamentarzyści z Komisji Budżetowej, zatwierdzając w lutym 2025 roku umowy z Helsing i Stark, wprowadzili istotne ograniczenia, które teraz mają objąć również kontrakt z Rheinmetall. Politycy koalicji rządzącej, zaniepokojeni brakiem przejrzystości i potencjalnym wzrostem kosztów, podjęli decyzję o ograniczeniu wartości każdej z umów ramowych do jednej miliarda euro. Ponadto każde kolejne zamówienie wykraczające poza pierwszą transzę będzie musiało być ponownie zatwierdzone przez komisję. Oznacza to, że minister Pistorius będzie musiał składać oddzielne wnioski o uruchomienie kolejnych środków z umów ramowych, co zapewnia parlamentowi stałą kontrolę nad procesem.

Poważne opóźnienia w innym kluczowym projekcie: Skyranger

Choć kontrakt na drony dla Rheinmetall wydaje się postępować zgodnie z planem, poważne problemy dotyczą innego kluczowego systemu uzbrojenia tej firmy czyli systemu przeciwlotniczego Skyranger. System ten, przeznaczony do ochrony wojsk lądowych przed dronami i śmigłowcami, również ma trafić do Brygady na Litwie. Jednak dostawa pierwszych 19 egzemplarzy notuje ogromne opóźnienia, szacowane na co najmniej 16 miesięcy. Oznacza to, że pierwsze seryjne pojazdy trafią do jednostek najwcześniej w 2027 roku.

Przyczyną problemów jest skomplikowana integracja wieżyczki z systemem uzbrojenia na podwoziu kołowego transportera opancerzonego „Boxer”. Ministerstwo Obrony obarcza winą za opóźnienia koncern Rheinmetall, podczas gdy prezes firmy, Armin Papperger, wskazuje na specjalne wymagania Bundeswehry jako główną przyczynę. Dodatkowe komplikacje wynikają z konieczności zmiany pierwotnie planowanych rakiet przeciwlotniczych – amerykańskie „Stingery” mają zostać zastąpione przez pociski niemieckiego producenta MBDA, co może spowodować dalsze opóźnienia.