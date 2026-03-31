Niemcy stawiają na "Lojalnego Skrzydłowego". Rheinmetall i Boeing łączą siły ws. drona MQ-28 Ghost Bat

Niemcy intensyfikują modernizację swoich sił zbrojnych. Kluczowym elementem tej transformacji ma być wprowadzenie do służby tzw. "Lojalnych Skrzydłowych" (Collaborative Combat Aircraft - CCA), czyli zaawansowanych dronów bojowych zdolnych do współpracy z myśliwcami załogowymi. W odpowiedzi na te potrzeby, Rheinmetall i Boeing Australia zawarły strategiczne partnerstwo, którego celem jest zaoferowanie Bundeswehrze MQ-28 Ghost Bat.

W ramach partnerstwa, Rheinmetall, z jego ogromnym doświadczeniem w dziedzinie systemów obronnych i silną pozycją w niemieckim przemyśle, ma pełnić kluczową rolę. Firma będzie odpowiedzialna za integrację MQ-28 z istniejącymi i przyszłymi systemami dowodzenia Bundeswehry, dostosowanie platformy do specyficznych wymagań krajowych oraz zapewnienie pełnego wsparcia logistycznego i serwisowego na terenie Niemiec. Jak podkreślają obie firmy, sojusz ten nie jest jedynie umową biznesową, ale strategiczną współpracą między Niemcami a Australią.

Jak podkreślił prezes Rheinmetall AG, Armin Papperger, „Dzięki partnerstwu z Boeing Defence Australia kładziemy podwaliny pod optymalne dopasowanie MQ-28 do wymagań Bundeswehry”. Podkreślił również, że współpraca wzmocni niemiecki przemysł, tworząc centrum przemysłowe w Niemczech i Europie. Szacowany potencjał przychodów dla Rheinmetall z tego projektu może sięgnąć kilkuset milionów euro. Partnerstwo to jest postrzegane jako strategiczny krok w kierunku budowy europejskiego centrum kompetencji dla zaawansowanych technologii bezzałogowych.

Strategiczne znaczenie dla Niemiec i NATO

Decyzja o potencjalnym wdrożeniu MQ-28 Ghost Bat wpisuje się w szerszy plan modernizacji Bundeswehry, która ma osiągnąć pełną gotowość bojową do 2029 roku. Wzmocnienie obrony powietrznej, w tym zdolności do przeciwdziałania dronom i precyzyjnych uderzeń na duże odległości, jest jednym z priorytetów niemieckiego rządu. Niemcy, podobnie jak inne kraje NATO, dostrzegają, że przyszłość pola walki w powietrzu będzie zależeć od synergii między platformami załogowymi i bezzałogowymi.

„To nie tylko partnerstwo między naszymi firmami, ale między dwoma wielkimi krajami, Niemcami i Australią” – zaznaczył dr Brendan Nelson, prezes Boeing Global.

Współpraca zakłada również utworzenie dedykowanego środowiska cyfrowego, w którym inżynierowie z obu krajów będą mogli wspólnie rozwijać, testować i wdrażać nowe oprogramowanie i sprzęt.

MQ-28 Ghost Bat

Opracowany przez Boeing Australia we współpracy z Królewskimi Australijskimi Siłami Powietrznymi (RAAF), MQ-28 Ghost Bat to bezzałogowy statek powietrzny, wykonany w technologii stealth, ma na swoim koncie ponad 150 lotów testowych i jest pierwszą tego typu maszyną zaprojektowaną i wyprodukowaną w Australii od ponad 50 lat. Jego głównym zadaniem jest działanie jako czynnik zwiększający siłę bojową (force multiplier). W praktyce oznacza to, że eskadra dronów MQ-28 może towarzyszyć myśliwcom załogowym, takim jak Eurofighter czy F-35, wykonując najbardziej ryzykowne zadania. Dzięki temu piloci pozostają w bezpieczniejszej odległości, a cała formacja zyskuje przewagę liczebną i taktyczną w przestrzeni powietrznej.

Otwarta architektura systemu pozwala na szybką integrację nowego wyposażenia, uzbrojenia i oprogramowania, co umożliwia ciągłą modernizację i dostosowanie do zmieniających się zagrożeń. Poza tym Ghost Bat wykorzystuje zaawansowane algorytmy AI, co pozwala mu na wykonywanie misji autonomicznie, bez stałego nadzoru operatora. Dzięki swojej wszechstronności, MQ-28 może być wykorzystywany do zadań rozpoznawczych, walki elektronicznej, a także jako platforma uderzeniowa. Niedawne testy potwierdziły jego zdolność do przenoszenia i odpalania pocisków powietrze-powietrze, takich jak AIM-120 AMRAAM. Dron ma około 11,7 metra długości, a jego zasięg przekracza 3700 km, co pozwala na operowanie na dużych dystansach.

Na podstawie komunikatu prasowego Rheinmetall