Wiceminister Konrad Gołota w Kanadzie. Rozmowy PGZ i L3Harris o transferze technologii

Wizyta wiceministra Konrada Gołoty w Kanadzie była kontynuacją i uzupełnieniem udziału w targach CANSEC. Głównym celem podróży było wzmocnienie współpracy z kanadyjskimi partnerami, zwłaszcza w kontekście dynamicznie rozwijającego się przemysłu obronnego. Jak czytamy w komunikacie na Facebooku:

"Spotkania w zakładach L3Harris Technologies były okazją do pogłębienia dialogu na temat konkretnych obszarów kooperacji, które mogą przynieść obopólne korzyści"

Według wpisu MAP: rozmowy koncentrowały się na perspektywach długofalowej współpracy, która wykracza poza jednorazowe transakcje. Kluczowym elementem dyskusji był realny transfer technologii, co jest niezwykle istotne dla modernizacji i rozwoju polskich zdolności obronnych. Strony omawiały także wspólne budowanie nowych możliwości dla całego przemysłu obronnego, co wskazuje na chęć tworzenia synergii i innowacyjnych rozwiązań.

Polska i Kanada jako partnerzy

Podczas wizyty wiceminister Konrad Gołota wyraźnie podkreślił nową jakość relacji między Polską a Kanadą w sektorze obronnym.

"Nie traktujemy się nawzajem z Kanadyjczykami jako klienci, ale jako partnerzy w budowaniu nowych strategicznych sojuszy w branży defence" – zaznaczył wiceminister Gołota.

W rozmowach uczestniczył również wiceprezes Zarządu Polska Grupa Zbrojeniowa SA Jan Grabowski, co świadczy o zaangażowaniu kluczowych podmiotów z polskiego sektora obronnego w rozwijanie tych relacji.

Władysław Kosiniak-Kamysz w Kanadzie: Polska i program SAFE, co jeszcze kupi Kanada?

Władysław Kosiniak-Kamysz udał się w poniedziałek do Kanady. We wtorek, minister Kosiniak-Kamysz udał się do Ottawy na bilateralne spotkanie z ministrem Davidem McGuintym.

Kluczowym punktem wizyty jest podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy z Kanadą w ramach programu SAFE (Security Assistance Fund for Europe). Niedawno Parlament Europejski wyraził zgodę na dołączenie Kanady do tego unijnego programu, co otwiera drogę do wspólnych projektów finansowanych z jego środków. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu ds. SAFE, podkreśliła, że Kanada jest zainteresowana m.in. zakupem dronów od polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jak zaznaczyła, termin na wspólne zakupy z innymi państwami jest dłuższy niż na te przeznaczone tylko dla Polski.

Szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, zapewnił w Krakowie, że „żadne środki z programu SAFE nie zostaną zmarnowane”. Dodał również: „Jeżeli nie w pojedynczym zakupie, to w zakupie kilku państw członkowskich będziemy chcieli je wydać. Zachęcamy do zakupów w polskim przemyśle. Kanada kupi polski sprzęt wojskowy, to jest myślę fenomenalna wiadomość”. Minister zapowiadał także, że jednym z tematów rozmów będzie większe zaangażowanie Kanady w Europie, zwłaszcza w kontekście wzmacniania wschodniej flanki NATO, gdzie kanadyjscy żołnierze są już obecni.

Po spotkaniu z ministrem obrony Kosiniak-Kamysz powiedział: "Nie ma wątpliwości, że sytuacja bezpieczeństwa podlega dynamicznym zmianom, stawiając przed nami nowe wyzwania. Niestabilność na Bliskim Wschodzie, a w szczególności agresywna polityka Rosji, kształtują obecny stan bezpieczeństwa międzynarodowego".

Jak podkreślił wicepremier: "Polska i Kanada potrzebują rozwiązań odpowiadających na dynamiczne wyzwania dla bezpieczeństwa regionalnego i światowego. Powinny one wynikać z całościowego podejścia, wzmacnianego przez nasze krajowe i międzynarodowe działania na rzecz współpracy (...) Polska i Kanada zwiększają wydatki na obronność. Tworzy to szeroką przestrzeń dla współpracy przemysłowej. W następstwie porozumienia między Unią Europejską a Kanadą, które określiło warunki udziału kanadyjskich podmiotów i produktów w zamówieniach realizowanych w ramach programu SAFE, możliwy jest udział Kanady w polskich projektach inwestycyjnych".

Jak mówił dalej Kosiniak-Kamysz:

"Wskazane kierunki rozwoju tworzą wielowymiarową przestrzeń do wzmacniania międzynarodowych relacji obronnych, w tym zacieśniania więzi polsko-kanadyjskich po obu stronach Atlantyku. (…) Cieszę się, że Kanada zgodziła się objąć rolę kraju wiodącego tegorocznej edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Zachęcam również kanadyjskie firmy do inwestowania w Polsce, tworzenia zakładów produkcyjnych oraz zdolności serwisowych, a także do wspólnego rozwijania nowych produktów i technologii".

Wicepremier mówił także o inwestycjach

"Wspólnie z panią minister Magda Sobkowiak rozmawiamy o inwestycjach przemysłu kanadyjskiego w Polsce, o zakupach w polskim sektorze obronnym oraz o relacjach opartych na solidarności. W drugą stronę również promujemy tę możliwość, żeby polscy inwestorzy i przedsiębiorcy inwestowali w Kanadzie. (…) Będziemy brać udział w największych targach przemysłu obronnego w Kanadzie. Jesteśmy głównymi gośćmi zaproszonymi przez stronę kanadyjską. Będą dobre decyzje dotyczące polskiego przemysłu obronnego"

Polski przemysł zbrojeniowy na celowniku Kanady

Możliwość zakupu polskich dronów przez Kanadę to istotny sygnał dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jak podkreślała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, Polska promuje „jeden polski przemysł zbrojeniowy”, niezależnie od tego, czy reprezentują go firmy państwowe, jak Polska Grupa Zbrojeniowa, czy prywatne podmioty. Jest to szansa na zwiększenie eksportu i umocnienie pozycji Polski jako producenta nowoczesnego sprzętu wojskowego.

Targi CANSEC i promocja polskich technologii

W środę (27 maja) Władysław Kosiniak-Kamysz odwiedzi targi CANSEC w Ottawie, największą imprezę tego typu w Kanadzie. W tym roku Polska będzie tzw. Spotlight Nation, co oznacza, że zostanie jej poświęcona szczególna uwaga. W skład polskiej delegacji wejdą również wiceszef MAP odpowiedzialny za kwestie przemysłu obronnego Konrad Gołota oraz Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Na targach zaprezentują się zarówno przedstawiciele Polskiej Grupy Zbrojeniowej, jak i firmy prywatne, co świadczy o szerokim spektrum możliwości polskiego sektora obronnego.

Współpraca polsko-kanadyjska w dziedzinie obronności rozwija się dynamicznie. Po spotkaniu premierów Marka Carneya i Donalda Tuska w sierpniu ubiegłego roku, oba kraje podpisały bilateralny plan współpracy. W kwietniu br. odbyło się pierwsze spotkanie kanadyjsko-polskiego komitetu sterującego, które wskazało nowe możliwości kooperacji w handlu, inwestycjach, energetyce oraz obronności. W marcu tego roku, podczas Dnia Przemysłu Obronnego Kanada-Polska w Warszawie, zaprezentowano m.in. list intencyjny w sprawie 1 miliarda dolarów amerykańskich wsparcia ze strony Export Development Canada, agencji promującej kanadyjski eksport. To wszystko buduje solidne podstawy dla dalszego zacieśniania więzi gospodarczych i obronnych między Polską a Kanadą.