Kraków gospodarzem centralnych obchodów Dnia Weterana

Wojciech M. Salwiński
Wojciech M. Salwiński
2026-05-26 14:30

Kraków stanie się – 29 maja 2026 roku – gospodarzem centralnych obchodów Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa. Program obejmuje (m.in.) apel na Rynku Głównym, mszę w Bazylice Mariackiej oraz zorganizowaną po raz pierwszy Strefę Weterana na Placu Szczepańskim.

Dzień Weterana 2026

i

Autor: Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa/ Materiały prasowe

Uroczystości w stolicy Małopolski

Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa, działające w imieniu Ministra Obrony Narodowej, zorganizuje – 29 maja 2026 roku – w Krakowie centralne obchody święta poświęconego żołnierzom, funkcjonariuszom oraz pracownikom sił zbrojnych, którzy reprezentowali Polskę podczas misji pokojowych, stabilizacyjnych i humanitarnych. Uroczystości skierowane są do blisko 130 tysięcy polskich weteranów oraz ich rodzin. Wybór Krakowa jako gospodarza ma wymiar symboliczny – miasto o wyjątkowym znaczeniu historycznym i patriotycznym pozostaje ważnym ośrodkiem polskiego wojska oraz środowiska weteranów, związanym (m.in.) z dziedzictwem Tadeusza Kościuszki.

Dyrektor Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa ppłk dr Katarzyna Rzadkowska, podkreśliła w komunikacie prasowym, że tegoroczne obchody przygotowano w taki sposób, aby weterani czuli, że są w centrum uwagi państwa i społeczeństwa – nie tylko od święta, ale każdego dnia. Po raz pierwszy w historii wydarzenia organizatorzy utworzyli specjalną Strefę Weterana na Placu Szczepańskim, dostępną wyłącznie dla weteranów i ich rodzin za okazaniem Legitymacji Weterana. Projekt ten stanowi krok w kierunku uwzględniania potrzeb środowiska weteranów podczas ogólnopolskich uroczystości.

Polecany artykuł:

Kula przeszyła mu hełm, rakieta trafiła w pralnię. Jak weteran z Iraku pokonał …

Program obchodów 29 maja

10:00–14:00 | Strefa Weterana – Plac Szczepański

Specjalna przestrzeń dla weteranów i ich rodzin z programem prozdrowotnym pt. "Misja Zdrowie" – badania spirometryczne z konsultacją lekarską, analiza składu ciała, zabiegi SIS wykorzystywane w fizjoterapii. Uczestnicy będą mogli skorzystać z prezentacji historyczno-edukacyjnej Pałacu Saskiego z wykorzystaniem technologii VR, profesjonalnej fotościanki do zdjęć indywidualnych i rodzinnych oraz strefy gastronomicznej.

10:00–17:00 | Miasteczko Wojskowe – Błonia Krakowskie

Pokazy sprzętu i uzbrojenia, punkty informacyjno-promocyjne jednostek wojskowych, instytucji i organizacji pozarządowych, materiały edukacyjne i historyczne. Finał Akcji Krwiodawstwa pt. "W boju i potrzebie krwi nie szczędząc" z udziałem krwiobusu oraz ekspozycją poświęconą weteranom misji zagranicznych. Zakończenie 7. Rajdu Motocyklowego i 7. Rajdu Rowerowego Weteranów.

12:00 | Msza Święta – Bazylika Mariacka

Nabożeństwo o charakterze ekumenicznym z udziałem pocztów sztandarowych, służb mundurowych, instytucji państwowych i organizacji pozarządowych.

14:00 | Uroczysty Apel – Rynek Główny

Centralna część obchodów z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, Orkiestry Wojskowej, pocztów sztandarowych oraz przedstawicieli środowisk weteranów. Podniesienie flagi państwowej, oficjalne przemówienia, wręczenie medali i odznaczeń, złożenie kwiatów przy tablicy upamiętniającej przysięgę Tadeusza Kościuszki. Uhonorowanie laureatów Zawodów Strzeleckich, które odbędą się 28 maja 2026 roku o puchary Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Obrony Narodowej, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

15:30 | Przemarsz ulicami Krakowa

Trasa z Rynku Głównego na Błonia Krakowskie przez ulice Szewską, Podwale, Piłsudskiego i aleję 3 Maja.

18:00 | Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego – Rynek Główny

Wieczorny koncert pod batutą płk. dr. Mariusza Dziubka z repertuarem patriotycznym, wojskowym i rozrywkowym.

Polecany artykuł:

"Pamiętnik Weterana": Fundacja PGZ i Centrum Weterana stawiają na bohaterów pol…

Kampania społeczna 

Obchodom towarzyszy kampania społeczna pt. "Kim jest weteran?", realizowana przez Centrum Weterana we współpracy z PKP Intercity. Kampania ma na celu budowanie świadomości społecznej dotyczącej służby współczesnych weteranów oraz promowanie postaw szacunku, empatii i odpowiedzialności wobec osób, które reprezentowały Polskę poza granicami kraju. Spot promujący wartości związane ze służbą weteranów emitowany jest w pociągach PKP Intercity w dniach 18–31 maja 2026 roku.

Materiał opracowany na podstawie materiałów Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa.

Portal Obronny - konferencja fundacja GROM
Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SIŁY ZBROJNE
ŚWIĘTO
MISJE
WETERAN