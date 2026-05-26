Kraków gospodarzem centralnych obchodów Dnia Weterana

Uroczystości w stolicy Małopolski

Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa, działające w imieniu Ministra Obrony Narodowej, zorganizuje – 29 maja 2026 roku – w Krakowie centralne obchody święta poświęconego żołnierzom, funkcjonariuszom oraz pracownikom sił zbrojnych, którzy reprezentowali Polskę podczas misji pokojowych, stabilizacyjnych i humanitarnych. Uroczystości skierowane są do blisko 130 tysięcy polskich weteranów oraz ich rodzin. Wybór Krakowa jako gospodarza ma wymiar symboliczny – miasto o wyjątkowym znaczeniu historycznym i patriotycznym pozostaje ważnym ośrodkiem polskiego wojska oraz środowiska weteranów, związanym (m.in.) z dziedzictwem Tadeusza Kościuszki.

Dyrektor Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa ppłk dr Katarzyna Rzadkowska, podkreśliła w komunikacie prasowym, że tegoroczne obchody przygotowano w taki sposób, aby weterani czuli, że są w centrum uwagi państwa i społeczeństwa – nie tylko od święta, ale każdego dnia. Po raz pierwszy w historii wydarzenia organizatorzy utworzyli specjalną Strefę Weterana na Placu Szczepańskim, dostępną wyłącznie dla weteranów i ich rodzin za okazaniem Legitymacji Weterana. Projekt ten stanowi krok w kierunku uwzględniania potrzeb środowiska weteranów podczas ogólnopolskich uroczystości.

Program obchodów 29 maja

10:00–14:00 | Strefa Weterana – Plac Szczepański

Specjalna przestrzeń dla weteranów i ich rodzin z programem prozdrowotnym pt. "Misja Zdrowie" – badania spirometryczne z konsultacją lekarską, analiza składu ciała, zabiegi SIS wykorzystywane w fizjoterapii. Uczestnicy będą mogli skorzystać z prezentacji historyczno-edukacyjnej Pałacu Saskiego z wykorzystaniem technologii VR, profesjonalnej fotościanki do zdjęć indywidualnych i rodzinnych oraz strefy gastronomicznej.

10:00–17:00 | Miasteczko Wojskowe – Błonia Krakowskie

Pokazy sprzętu i uzbrojenia, punkty informacyjno-promocyjne jednostek wojskowych, instytucji i organizacji pozarządowych, materiały edukacyjne i historyczne. Finał Akcji Krwiodawstwa pt. "W boju i potrzebie krwi nie szczędząc" z udziałem krwiobusu oraz ekspozycją poświęconą weteranom misji zagranicznych. Zakończenie 7. Rajdu Motocyklowego i 7. Rajdu Rowerowego Weteranów.

12:00 | Msza Święta – Bazylika Mariacka

Nabożeństwo o charakterze ekumenicznym z udziałem pocztów sztandarowych, służb mundurowych, instytucji państwowych i organizacji pozarządowych.

14:00 | Uroczysty Apel – Rynek Główny

Centralna część obchodów z udziałem Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, Orkiestry Wojskowej, pocztów sztandarowych oraz przedstawicieli środowisk weteranów. Podniesienie flagi państwowej, oficjalne przemówienia, wręczenie medali i odznaczeń, złożenie kwiatów przy tablicy upamiętniającej przysięgę Tadeusza Kościuszki. Uhonorowanie laureatów Zawodów Strzeleckich, które odbędą się 28 maja 2026 roku o puchary Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Obrony Narodowej, Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

15:30 | Przemarsz ulicami Krakowa

Trasa z Rynku Głównego na Błonia Krakowskie przez ulice Szewską, Podwale, Piłsudskiego i aleję 3 Maja.

18:00 | Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego – Rynek Główny

Wieczorny koncert pod batutą płk. dr. Mariusza Dziubka z repertuarem patriotycznym, wojskowym i rozrywkowym.

Kampania społeczna

Obchodom towarzyszy kampania społeczna pt. "Kim jest weteran?", realizowana przez Centrum Weterana we współpracy z PKP Intercity. Kampania ma na celu budowanie świadomości społecznej dotyczącej służby współczesnych weteranów oraz promowanie postaw szacunku, empatii i odpowiedzialności wobec osób, które reprezentowały Polskę poza granicami kraju. Spot promujący wartości związane ze służbą weteranów emitowany jest w pociągach PKP Intercity w dniach 18–31 maja 2026 roku.

Materiał opracowany na podstawie materiałów Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa.