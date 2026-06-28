Ukraińskie drony i rakiety na Eurosatory 2026. Fire Point pokazała swoje rozwiązania w Paryżu

Fire Point po raz pierwszy pojawiła się na Eurosatory 2026 z własnym stoiskiem. Firma nie ograniczyła się do jednego systemu, ale pokazała pełne portfolio obejmujące drony FP-1 i FP-2, pocisk manewrujący FP-5 Flamingo oraz rozwijane systemy balistyczne FP-7 i FP-9. Była to prezentacja mająca podkreślić zarówno skalę produkcji, jak i ambicję wejścia do grona europejskich dostawców zaawansowanych systemów uderzeniowych. Fire Point nie była jedyną, ukraińską firmą, która prezentowała swoje rozwiązania, bowiem na paryskich targach pojawiło się ponad 50 firm z Ukrainy.

Fire Point prezentowała portfolio swoich produktów

Podczas wydarzenia ukraińska firma eksponowała parametry techniczne poszczególnych konstrukcji i opisywała ich rolę w różnych scenariuszach użycia. Elementem ekspozycji były m.in. zmodernizowane bezzałogowce FP-1 i FP-2. Według ich twórców nowe konstrukcje otrzymały większy zasięg, dodatkowe zbiorniki paliwa oraz elementy sztucznej inteligencji, których szczegółów producent nie ujawnia ze względów bezpieczeństwa. FP-1 jest rozwiązaniem o zasięgu do 2700 km, prędkością maksymalną 205 km/h, czasem lotu 18 godzin i ładunkiem do 60 kg, natomiast FP-2 wersją z zasięgiem do 700 km i ładunkiem do 200 kg.

26

Na stoisku nie zabrakło też FP-5 Flamingo, czyli pocisku manewrującego o zasięgu do 3000 km, masie głowicy do 1150 kg oraz prędkości przelotowej 650–700 km/h. Fire Point prezentowała ten system jako jeden z kluczowych produktów eksportowych. Oprócz Flamingo na stoisku znalazły się również rozwijane aktualnie przez ukraińską firmę pociski balistyczne FP-7 i FP-9, oraz duży silnik rakietowy tworzony z myślą o tym ostatnim. FP-7 to konstrukcja o deklarowanym zasięgu do 250 km, prędkości maksymalnej 1500 m/s, pułapie lotu 50 km i ładunku do 200 kg. Z kolei FP-9, ma osiągać zasięg do 850 km, przenosić do 800 kg ładunku i latać z prędkością do 2100 m/s. Warto zauważyć, że Fire Point przedstawia pocisk FP-7 jako element szerszej koncepcji systemu obrony przeciwrakietowej FREYJA, rozwijanego z myślą o europejskich partnerach, a oba pociski były opisywane jako projekty w zaawansowanej fazie rozwoju.