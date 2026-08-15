Pancerna pięść na defiladzie 2026. Od Leopardów 2 do K2 i Abramsów

Jeszcze kilka lat temu trzon polskich wojsk pancernych stanowiły przede wszystkim czołgi Leopard 2 w różnych wersjach, zmodernizowane PT-91 oraz pozostające w służbie czołgi rodziny T-72. Modernizacja miała wówczas głównie charakter etapowy: obejmowała remonty, poprawę systemów obserwacji i kierowania ogniem oraz dostosowywanie starszych konstrukcji do wymagań współczesnego pola walki. Przykładem takiego podejścia był program modernizacji 128 Leopardów 2A4 do standardu Leopard 2PL. Zakres prac obejmował między innymi zwiększenie ochrony załogi, modernizację systemów obserwacyjnych, dostosowanie armaty do nowych rodzajów amunicji oraz udoskonalenie systemów przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych.

Punktem zwrotnym stała się rosyjska agresja na Ukrainę w 2022 roku, kiedy to Polska zaczęła pomagać Ukrainie i dokonała donacji swojego uzbrojenia na rzecz Kijowa w celu wsparcia obrony przed rosyjską agresją. Według danych Ukraine Support Tracker wynika, że Warszawa przekazała Kijowowi najwięcej czołgów spośród wszystkich sojuszników. Od początku pełnoskalowej wojny Ukraina otrzymała od Polski: 318 czołgów. Wśród nich znalazły się zmodernizowane T-72, PT-91 Twardy oraz Leopardy 2A4. Druga w tym zestawieniu Holandia przekazała 104 czołgi. Dalej znalazła się Dania (94) i Niemcy (90), Australia dostarczyła na Ukrainę 49 czołgów M1A1 Abrams, a USA 31 czołgów Abrams. Do połowy 2026 roku polska pomoc wojskowa w formie darowizn osiągnęła wartość ok. 16,45 mld PLN, przy czym 90% tej pomocy przekazano w latach 2022–2023.

Polska jest największym donorem w zakresie czołgów przekazanych Ukrainie. pic.twitter.com/9PPNBQYAY3— Peryskop (@Peryskop2) August 10, 2026

🇵🇱🇷🇺🇪🇺🇺🇸🇺🇦🇩🇪❗️ Uniwersytet w Kilonii zebrał dane dotyczące dostaw sprzętu wojskowego na Ukrainę. Wynika z nich, że Polska jest liderem w dostawach czołgów, przekazując Kijowowi 254 pojazdy. Następne w kolejności są Holandia (86 czołgów), Niemcy (78) i Dania (57). Australia… pic.twitter.com/gNTMiEvpy6— WarNewsPL (@WarNewsPL1) August 4, 2026

Polska rozpoczęła wówczas równoległe pozyskiwanie dużej liczby nowych czołgów z dwóch kierunków ze Stanów Zjednoczonych i Republiki Korei. Była to zmiana jakościowa, ponieważ zamiast wyłącznie unowocześniać starszy sprzęt, państwo zaczęło szybko zwiększać liczbę nowoczesnych czołgów oraz tworzyć dla nich zaplecze szkoleniowe, logistyczne i serwisowe.

Abrams: Amerykańska potęga na wschodniej flance

Jednym z kluczowych elementów modernizacji jest pozyskanie amerykańskich czołgów Abrams. Polska zamówiła łącznie 366 maszyn w dwóch wersjach M1A1 SA oraz M1A2 SEPv3. Dostawy wersji M1A1 SA finansowanej częściowo przez USA, zakończyły się w czerwcu 2024 roku, Polska pozyskała 116 czołgów tego typu. Te czołgi trafiły na wyposażenie 18. Dywizji Zmechanizowanej, znacząco wzmacniając jej potencjał. Wyposażone są w gładkolufową armatę kalibru 120 mm, nowoczesne systemy kierowania ogniem i solidne opancerzenie.

M1A2 SEPv3 reprezentuje najnowszą wersję amerykańskiego czołgu, wyposażoną między innymi w zmodernizowany system kierowania ogniem, możliwość użycia nowoczesnej amunicji programowalnej, dodatkową jednostkę zasilającą oraz rozbudowane rozwiązania zwiększające ochronę załogi. Polska zakupiła 250 fabrycznie nowych wozów o wartości około 4,75 mld dolarów netto. Kontrakt obejmuje również amerykańskie wozy zabezpieczenia technicznego M88A2 Hercules, mosty towarzyszące, amunicję, szkolenie i wsparcie logistyczne. Pierwsza partia 28 czołgów M1A2 SEPv3 została dostarczona do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej 10 lipca 2025 roku, a dostawy pozostałych pojazdów oraz sprzętu towarzyszącego mają zostać zrealizowane do końca 2026 roku. Polska staje się największym użytkownikiem czołgów Abrams w Europie, a w planach jest dalsza współpraca, w tym uruchomienie w kraju centrum serwisowego.

K2, czyli szybkość dostaw i perspektywa produkcji w Polsce

Drugim filarem transformacji stały się czołgi K2 Black Panther. W lipcu 2022 roku Polska i Republika Korei zawarły umowę ramową przewidującą pozyskanie łącznie 1000 czołgów K2 i ich spolonizowanej wersji K2PL wraz z pojazdami zabezpieczenia technicznego, wozami inżynieryjnymi, mostami, amunicją, szkoleniem i pakietem logistycznym. Pierwsza umowa wykonawcza obejmowała 180 czołgów K2 dostarczanych w latach 2022–2025. Ostatnia partia 20 pojazdów dotarła do Polski 13 listopada 2025 roku, co oznacza zakończenie realizacji tego kontraktu. K2 był przy tym pierwszym od wielu lat nowym typem czołgu podstawowego, który został wprowadzony do polskich jednostek w tak krótkim czasie.

W sierpniu 2025 roku podpisano drugą umowę wykonawczą na kolejne 180 czołgów. W latach 2026–2027 Wojsko Polskie ma otrzymać 116 pojazdów w konfiguracji K2GF, natomiast w latach 2028–2030 zaplanowano dostawy 64 czołgów K2PL. Szczególne znaczenie ma udział polskiego przemysłu. Zgodnie z umową 61 czołgów K2PL ma powstać w Zakładach Mechanicznych „Bumar-Łabędy” w Gliwicach, a w zakładach tych zostanie także przygotowana linia montażowa oraz zdolności do obsługi i eksploatacji nowych pojazdów.

K2PL ma być czymś więcej niż prostym powtórzeniem koreańskiej konstrukcji. W porównaniu z wersją K2GF przewidziano między innymi dodatkowe opancerzenie, aktywny system ochrony pojazdu, system antydronowy oraz rozwiązania wynikające z doświadczeń z eksploatacji pierwszych czołgów. Wszystkie zakontraktowane K2 mają otrzymać system łączności zgodny z wyposażeniem polskich sił zbrojnych oraz system zarządzania polem walki kompatybilny z rozwiązaniami stosowanymi w Abramsach M1A2.

Leopardy pozostają ważną częścią systemu

Napływ Abramsów i K2 nie oznacza końca znaczenia Leopardów 2. Te niemieckie czołgi nadal pozostają jednym z podstawowych typów używanych przez polskie wojska pancerne, a ich modernizacja ma umożliwić dalszą eksploatację części starszych pojazdów. Standard Leopard 2PL obejmuje między innymi poprawę ochrony, modernizację optoelektroniki, zwiększenie możliwości prowadzenia ognia oraz dostosowanie pojazdów do współczesnych systemów łączności i dowodzenia.

Leopardy są również ważne z punktu widzenia ciągłości szkolenia i wykorzystania istniejącej infrastruktury. Polska posiada wieloletnie doświadczenie w ich eksploatacji, a w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych w Poznaniu funkcjonuje centrum serwisowo-logistyczne przeznaczone dla tego typu czołgów. Z kolei zakłady w Gliwicach uczestniczą w modernizacji i przygotowaniach do montażu K2PL. W efekcie krajowe kompetencje przemysłowe obejmują nie tylko remonty starszych pojazdów, lecz także stopniowe przechodzenie do obsługi i produkcji elementów nowej generacji sprzętu pancernego.

Zmienia się nie tylko czołg

Modernizacja wojsk pancernych nie polega wyłącznie na wymianie samych czołgów. Każdy z nowych kontraktów obejmuje również pojazdy zabezpieczenia technicznego, mosty, wozy inżynieryjne, części zamienne, narzędzia diagnostyczne, amunicję, symulatory oraz szkolenie załóg i personelu technicznego. Jest to istotna różnica w stosunku do zakupów rozumianych jedynie jako dostawa gotowych pojazdów.

Czołg podstawowy może być skuteczny tylko wtedy, gdy towarzyszą mu odpowiednie zdolności logistyczne. Abrams M1A2 SEPv3 waży, zależnie od konfiguracji, około 65–70 ton, dlatego jego użycie wymaga odpowiednich dróg, mostów, sprzętu ewakuacyjnego i zaplecza remontowego. Dlatego są im potrzebne Wozy zabezpieczenia technicznego (WZT) takie jak M88A2 Hercules. Po realizacji wszystkich zamówień, Wojsko Polskie będzie dysponować łącznie 49 wozami M88A2 Hercules. Warto zaznaczyć, że część z nich pochodzi z nadwyżek US Army.

K2, dzięki niższej masie wynoszącej około 55 ton i dużej mobilności, jest łatwiejszy do wykorzystania w zróżnicowanych warunkach terenowych, ale również potrzebuje wyspecjalizowanych pojazdów wsparcia. Podczas międzynarodowych targów zbrojeniowych Eurosatory 2026 w Paryżu południowokoreański koncern Hyundai Rotem Company zawarł umowę z FFG Flensburger Fahrzeugbau GmbH. Niemiecki producent ma dostarczyć wyposażenie i współtworzyć Wozy Zabezpieczenia Technicznego na podwoziu czołgu K2PL. Umowa dotyczy przede wszystkim opracowania wozu zabezpieczenia technicznego (WZT) nowej generacji, oznaczonych jako K2PL ARV (Armored Recovery Vehicle). Pojazdy te powstaną na podwoziu czołgu podstawowego K2 Black Panther i będą ściśle dostosowane do wymagań Sił Zbrojnych RP.

Modernizacja pancernej części wojsk lądowych jest przy tym powiązana z rozbudową innych rodzajów uzbrojenia. Czołgom mają towarzyszyć między innymi bojowe wozy piechoty Borsuk, armatohaubice Krab i K9, systemy rozpoznania, bezzałogowce oraz środki obrony przeciwlotniczej i przeciwdronowej. W przyjętym w grudniu 2025 roku Programie Rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2025–2039 jako priorytety wskazano między innymi amunicję i zapasy, drony i systemy antydronowe, rozpoznanie, mobilność, logistykę, szkolenie i gotowość bojową.

Schyłek T-72 i PT-91 Twardy

Z polskich defilad i jednostek liniowych stopniowo znikają za to czołgi T-72 oraz ich krajowa modyfikacja PT-91 Twardy. Jeszcze kilka lat temu pojazdy te stanowiły znaczną część potencjału polskich wojsk pancernych, jednak ich dalsza eksploatacja ma charakter przejściowy. W latach 2019–2025 Wojsko Polskie realizowało program remontów i ograniczonej modyfikacji ponad 300 czołgów T-72, określany przez MON jako rozwiązanie pomostowe do czasu wprowadzenia nowoczesnych konstrukcji. Modernizacja nie zmieniała jednak zasadniczych ograniczeń tych pojazdów ich konstrukcja wywodzi się z radzieckiej rodziny T-72, mają słabsze systemy obserwacji i kierowania ogniem niż Abramsy, K2 czy Leopardy 2PL, a także nie zapewniają porównywalnego poziomu ochrony załogi.

Proces wycofywania przyspieszyła pomoc wojskowa dla Ukrainy. Pozostałe T-72 i PT-91 są stopniowo zastępowane przez K2, Abramsy oraz zmodernizowane Leopardy 2PL. Nie oznacza to jednak, że wszystkie starsze czołgi zniknęły już z polskich jednostek. Dokładny, aktualny stan poszczególnych typów nie jest publicznie szczegółowo ujawniany, a część pojazdów może pozostawać w rezerwie, w ośrodkach szkoleniowych lub być wykorzystywana do zadań pomocniczych, szacuje się jednak, że może jeszcze być około 100 T-72, a PT-91 między 173 a 203. Nowe dostawy K2 i Abramsów mają ostatecznie umożliwić całkowite odejście od T-72 i PT-91 w jednostkach operacyjnych.

Ich znikanie z defilady ma wymiar symboliczny. T-72 i PT-91 przypominają o epoce, w której polskie wojska pancerne opierały się przede wszystkim na modernizowaniu sprzętu odziedziczonego po PRL. Abramsy, K2 i Leopardy 2PL pokazują natomiast przejście do standardu współczesnych wojsk pancernych NATO, opartych na cyfrowym kierowaniu ogniem, nowoczesnych systemach łączności, lepszej ochronie załogi i rozbudowanym wsparciu logistycznym.

Nie oznacza, to jednak, że ten sprzęt z czasów PRL-u znika, nadal w służbie zostają BWP-1, pamiętające czasy Ludowego Wojska Polskiego. Co prawda spora część tych pojazdów została przekazana na Ukrainę przez co nasi żołnierze nie mieli na czym się szkolić, jednak nadal są podstawą naszych wojsk. One będą jeszcze długo w naszym wojsku nim do jednostek zaczną docierać BWP Borsuk. Tym samym mamy nowoczesne czołgi jak Abramsy czy K2, które wyparły prawie PT-91, a z drugiej strony nadal podstawą w naszej armii są przestarzał BWP-1, jest to więc obraz nowoczesnego wojska, które jeszcze musi korzystać ze sprzętu z czasów minionych.

Symboliczny obraz na defiladzie

W ciągu ostatnich kilku lat polskie wojska pancerne przeszły więc od modelu opartego głównie na modernizacji odziedziczonego sprzętu do modelu mieszanego, w którym obok Leopardów 2PL służą amerykańskie Abramsy i koreańskie K2. Jest to proces kosztowny i wymagający organizacyjnie, ponieważ oznacza konieczność utrzymywania kilku odmiennych łańcuchów dostaw, systemów szkolenia i technologii naprawczych. Jednocześnie zwiększa liczbę nowoczesnych czołgów, wzmacnia wschodnią flankę NATO i pozwala szybciej odtwarzać zdolności utracone w związku z przekazaniem części starszego sprzętu Ukrainie.

Przejazd Abramsów, K2 i Leopardów 2PL będzie nie tylko prezentacją nowego uzbrojenia, lecz także zapowiedzią skali polskich wojsk pancernych. Po zrealizowaniu wszystkich obecnie zawartych umów Polska ma dysponować 366 czołgami Abrams oraz 360 czołgów K2 i K2PL, a także zmodernizowanymi Leopardami 2. Oznacza to potencjał 959 nowoczesnych czołgów podstawowych, choć ostateczna liczba zależeć będzie od tego, ile starszych PT-91 i T-72 zostanie wycofanych ze służby. Tak rozumiana flota będzie większa niż siły pancerne większości zachodnioeuropejskich państw NATO. Bundeswehra ma obecnie około 320 Leopardów 2, a po dostarczeniu zamówionych Leopardów 2A8 jej park ma wzrosnąć do około 430 czołgów, Francja dysponuje 222 czołgami Leclerc, natomiast włoski program modernizacji obejmuje 90 czołgów Ariete C2. Większe pod względem liczby czołgów pozostanie jednak Turcja i Grecja, których floty obejmują odpowiednio ponad 2000 i około 1300 pojazdów, jednak w znacznej części starszych konstrukcji. Po zakończeniu dostaw Polska więc stanie się państwem o największych i najnowocześniejszych wojskach pancernych wśród europejskich państw NATO, a także zdecydowanie największą siłą pancerną na wschodniej flance Sojuszu.

Do roku 2030 Wojsko Polskie posiadać będzie łącznie:

105 czołgów Leopard 2A5

128 czołgów Leopard 2PL

296 czołgów K2GF

64 czołgów K2PL

116 czołgów M1A1FEP Abrams

250 czołgów M1A2SEPv3 Abrams

28 wozów zabezpieczenia technicznego Bergepanzer 2

6 mostów samobieżnych Panzerschnellbrücke Biber.

31 wozów zabezpieczenia technicznego K2PL ARV

25 wozów inżynieryjnych K2PL AEV

25 mostów samobieżnych K2PL AVLB

38 wozów zabezpieczenia technicznego M88A2 ARV

25 mostów samobieżnych M1110 JAB

25 czołgów saperskich M1150 ABV