W poniedziałek, 18 maja, w obecności premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, doszło do uroczystego podpisania umowy pomiędzy należącymi do Polskiej Grupy Zbrojeniowej Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 1 S.A. a firmą Honeywell. Porozumienie dotyczy utworzenia Autoryzowanego Centrum Serwisowego Silników AGT1500, które stanowią jednostkę napędową polskiej floty czołgów M1 Abrams.

Decyzja ta ma fundamentalne znaczenie dla Sił Zbrojnych RP, które sukcesywnie wprowadzają na wyposażenie łącznie ponad 360 czołgów Abrams w wersjach M1A1 FEP oraz najnowocześniejszej M1A2 SEPv3. Do tej pory wszelkie zaawansowane naprawy i serwisy tych skomplikowanych jednostek napędowych musiały być realizowane za oceanem, w Stanach Zjednoczonych. Generowało to ogromne wyzwania logistyczne, wydłużało czas wyłączenia czołgów z gotowości bojowej i zwiększało koszty. Utworzenie centrum w Dęblinie drastycznie skróci łańcuchy dostaw i czas reakcji, co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie realnej gotowości bojowej polskich wojsk pancernych.

Podpisana dziś umowa to kolejny krok w budowie polskich kompetencji serwisowych dla czołgów Abrams. W ramach inwestycji powstanie nowoczesna infrastruktura techniczna, przeszkolony zostanie personel oraz zabezpieczone zostaną zapasy części zamiennych do napraw silników AGT1500.

Jedyny taki ośrodek w Europie – co to oznacza?

Polska, stając się trzecim państwem na świecie z autoryzacją do serwisowania silników AGT1500, zyskuje unikalne kompetencje na skalę całego kontynentu. Ośrodek w Dęblinie będzie mógł świadczyć usługi nie tylko dla polskiej armii, ale również dla innych sojuszników z NATO, którzy już posiadają lub w przyszłości zdecydują się na zakup czołgów Abrams. To nie tylko prestiż, ale również ogromna szansa na rozwój eksportu usług i wzmocnienie pozycji Polski jako kluczowego partnera w ramach wschodniej flanki Sojuszu. Centrum będzie posiadać kompetencje do wykonywania szerokiego zakresu napraw silników AGT1500.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 165,2 mln zł, z czego ponad 130 mln zł pochodzi z Funduszu Inwestycji Kapitałowych, a reszta ze środków własnych WZL1. Dodatkowo spółka przeznaczy środki na utworzenie magazynu części zamiennych, co podniesie łączny koszt projektu do około 300 mln zł. Zgodnie z harmonogramem, zdolność do obsługi silników AGT1500 ma zostać osiągnięta w pierwszym kwartale 2028 roku.

Jak mówił po podpisaniu porozumienia premier Donald Tusk:

"Są tylko trzy miejsca na świecie, gdzie funkcjonują takie centra - USA, Australia i teraz Polska. Nie ma lepszego dowodu trwałości, rzetelności i perspektyw polsko-amerykańskiej współpracy (...) Dobra współpraca sojusznicza, najlepsze technologie, dobre uzbrojenie i najwyższe kompetencje, to klucz do sukcesu. Polskie wojsko ma to wszystko".

Jak mówił z kolei szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz:

"To symboliczne wydarzenie. Zakłady lotnicze stają się wysuniętą placówką, hubem serwisowym, który będzie służył armii. Będziemy serwisować i naprawiać Abramsy. Kontynuujemy to co dobre, zmieniamy co złe. Dziś potrzebujemy właśnie takich inwestycji (...) Inwestycja w Dęblinie daje szansę na nowe miejsca pracy i rozwój przemysłu zbrojeniowego. Ta inwestycja będzie służyć bezpieczeństwu Polski i jest symbolem dobrej, polsko-amerykańskiej współpracy".

Silnik AGT1500 – odrzutowe serce Abramsa

Wybór Wojskowych Zakładów Lotniczych na partnera tego projektu nie jest przypadkowy. Silnik Honeywell AGT1500 to turbina gazowa o mocy 1500 KM, której konstrukcja wywodzi się wprost z technologii lotniczej. To właśnie ta jednostka nadaje ważącemu blisko 70 ton czołgowi Abrams niesamowite przyspieszenie i mobilność taktyczną.

W przeciwieństwie do tradycyjnych silników diesla, turbina gazowa jest bardziej skomplikowana, pracuje ciszej i wymaga specjalistycznej wiedzy oraz narzędzi do obsługi. Charakteryzuje się również znacznym zapotrzebowaniem na paliwo, co czyni kwestię efektywności i niezawodności absolutnym priorytetem. Nowoczesne systemy sterowania, takie jak DECU (Digital Electronic Control Unit), pomagają optymalizować zużycie paliwa, jednak regularny i fachowy serwis jest kluczem do utrzymania pełnej sprawności.