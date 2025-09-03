GDLS zawiera osiem nowych umów z polskimi firmami na części do Abramsów

Abramsy w Siłach Zbrojnych RP

Polska zamówiła łącznie 366 czołgów Abrams. Do służby w Wojskach Lądowych trafiło już 116 egzemplarzy w wersji M1A1FEP oraz 47 z 250 czołgów Abrams SEPv3. Pierwsze wozy dostarczono w styczniu 2025 roku, a zakończenie dostaw zaplanowano na jesień 2026 roku.

GDLS podkreśla, że realizuje zamówienia w jednym z najszybszych temp produkcji czołgów na świecie. Aby utrzymać gotowość bojową rozwijającej się floty Abramsów, firma wraz z Wojskowymi Zakładami Motoryzacyjnymi (WZM) rozbudowuje Regionalne Centrum Kompetencyjne w Poznaniu. WZM odpowiada za obsługę, naprawy i remonty Abramsów w polskich siłach zbrojnych, a GDLS pozostaje jego strategicznym partnerem.

Firma GDLS podpisała osiem nowych umów z polskimi firmami na dostawę 52 unikalnych komponentów do czołgów Abrams.

To rozszerzenie współpracy ma na celu wsparcie rosnącej floty 366 czołgów Abrams, które Polska zamówiła, a ich dostawy mają zakończyć się jesienią 2026 roku.

W Poznaniu powstaje Regionalne Centrum Kompetencyjne, które będzie odpowiedzialne za serwisowanie Abramsów, co ma kluczowe znaczenie dla przyszłej produkcji.

Współpraca GDLS i WZM

W maju 2025 roku obie strony podpisały umowę ramową dotyczącą wsparcia rosnącej floty czołgów Abrams w Polsce oraz pojazdów używanych w innych państwach Europy. Pierwszym elementem tej współpracy był program szkoleniowy dla polskiego sektora przemysłowego, uruchomiony w czerwcu 2025 roku. Szkolenia prowadzone przez specjalistów GDLS mają zapewnić najwyższe standardy obsługi i utrzymania sprzętu.

Równolegle rozwijany jest tzw. ekosystem Team Abrams. W kwietniu 2025 roku BAE Systems i WZM podpisały umowę licencyjną dotyczącą wsparcia pojazdów zabezpieczenia technicznego M88A2, które również obsługiwane będą w Regionalnym Centrum Kompetencyjnym w Poznaniu.

Rozwój krajowej bazy dostawców

Istotnym elementem budowania zdolności serwisowych Abramsów w Polsce jest rozwój lokalnej sieci dostawców. W 2023 roku GDLS zorganizowało konferencję z udziałem ponad 80 polskich firm, które zaprezentowały swoje możliwości produkcyjne.

W efekcie w 2024 roku pierwsze zamówienia trafiły do firm GGG, Dutron i IWAMET. Podczas targów MSPO 2025 ogłoszono podpisanie nowych umów z ośmioma kolejnymi przedsiębiorstwami, obejmujących dostawę 52 różnych części do Abramsów.

Polska w koalicji pancernej NATO

Zawarte porozumienia są kolejnym potwierdzeniem naszego długoterminowego zaangażowania w Polsce. Razem z partnerami budujemy realne możliwości produkcyjne i serwisowe, które pozwolą na pełną integrację polskiego przemysłu z globalnym łańcuchem dostaw Abrams w przyszłości - podkreślił Christopher Brown, wiceprezes GDLS ds. strategii globalnej i rozwoju biznesu międzynarodowego.

Kolejne inwestycje i umowy otwierają drogę do potencjalnej wspólnej produkcji czołgów Abrams, co może wzmocnić pozycję Polski w koalicji pancernej NATO.