Parada morska na Zatoce. Marynarka Wojenna pokaże flotę w okresie przebudowy

Parada na Zatoce

Gdyńskie obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczną się o godz. 10:00 złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Polski Morskiej, w czasie którego, z pokładu niszczyciela ORP "Błyskawica" zostanie oddany salut świąteczny: 21 strzałów armatnich. Parada morska rozpocznie się o godz. 13:30. Jej głównym punktem będzie przejście w szyku okrętów Marynarki Wojennej i jednostek sojuszniczych, a także komponentu lotniczego.

Organizator nie udostępnił listy jednostek mających wziąć udział w uroczystym przejściu, jednak w czasie próby parady, na wodach Zatoki można było zaobserwować manewrujące poniższe jednostki:

korweta zwalczania okrętów podwodnych ORP "Kaszub" (240),

fregata rakietowa ORP "Gen. T. Kościuszko" (273),

okręt dowodzenia siłami obrony przeciwminowej oraz wsparcia logistycznego ORP "Kadm. X. Czernicki" (511),

okręt transportowo-minowy ORP "Lublin" (821),

okręt ratowniczy ORP "Lech" (282),

okręt ratowniczy ORP "Piast" (281),

niszczyciel min ORP "Kormoran" (601),

okręt hydrograficzny ORP "Arctowski" (266),

okręt hydrograficzny ORP "Heweliusz" (265),

zbiornikowiec ORP "Bałtyk" (Z-1),

okręt ratowniczy ORP "Zbyszko" (R-14),

okręt ratowniczy ORP "Maćko" (R-15),

okręt rozpoznania radioelektronicznego ORP "Hydrograf" (263),

okręt rozpoznania radioelektronicznego ORP "Nawigator" (262),

niszczyciel min ORP "Albatros" (602),

trałowiec bazowy ORP "Drużno" (641),

holownik H-2 "Mieszko",

holownik H-11 "Bolko",

Do Portu Wojennego w Gdyni ponadto zawinął – 14 sierpnia 2026 roku – litewski niszczyciel min LNS "Skalvis" (M53), co może sugerować jego potencjalny udział w uroczystościach.

Ponadto – w czasie próby – na niebie można było dostrzec samolot wczesnego ostrzegania i kontroli obszaru powietrznego Saab 340 AEW&C Erieye, dwa śmigłowce ASW typu AW101 oraz samoloty patrolowo-rozpoznawcze PZL M28 Bryza.

Niszczyciel ORP "Błyskawica" będzie udostępniony do zwiedzania od godz. 12:30 do 17:30. Po paradzie, od około godz. 14:30 do 17:30, będzie można wejść na pokłady niszczyciela min ORP "Kormoran" oraz okrętu ratowniczego ORP "Maćko". Przy ORP "Błyskawica" ma zostać zaprezentowany sprzęt Sił Zbrojnych RP. Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej zamieni się w miasteczko multimedialne.

Autor: Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej/ Materiały prasowe Mapa obszaru parady morskiej wystosowana przez BHMW.

⚓ Święto Wojska Polskiego w Gdyni! 🇵🇱Z tej okazji w najbliższą sobotę, 15 sierpnia 2026 roku, zapraszamy na uroczyste obchody, zwiedzanie okrętów oraz wyjątkowe wystawy przy Skwerze Kościuszki! 🚢 Oficjalne uroczystości (od godz. 10:00):Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Polski… pic.twitter.com/slIatBZoX7— Marynarka Wojenna RP/ Polish Navy (@MarWojRP) August 10, 2026

Powrót parady morskiej

Ubiegłoroczna parada u brzegów Półwyspu Helskiego była pierwszym takim elementem obchodów Święta Wojska Polskiego. Na wodach Zatoki Gdańskiej zgromadzono ponad 20 okrętów i jednostek pomocniczych Marynarki Wojennej, a ich przejście obserwowano z helskiego cypla. Szyk otwierał okręt podwodny ORP "Orzeł".

W paradzie pokazano jednocześnie zasadnicze segmenty obecnej floty: fregaty rakietowe typu Oliver Hazard Perry ORP "Gen. K. Pułaski" i ORP "Gen. T. Kościuszko", niszczyciele min ORP "Albatros" i ORP "Mewa", korwetę zwalczania okrętów podwodnych ORP "Kaszub", okręt transportowo-minowy ORP "Lublin" oraz ORP "Kadm. X. Czernicki", przeznaczony do dowodzenia siłami obrony przeciwminowej i wsparcia logistycznego.

Uzupełnieniem szyku były okręty ratownicze, hydrograficzne i rozpoznania radioelektronicznego, a komponent lotniczy tworzyły samolot wczesnego ostrzegania i kontroli Saab 340 AEW&C Erieye oraz śmigłowiec do zwalczania okrętów podwodnych typu AW101. Tegoroczna parada w Gdyni jest kontynuacją tego formatu.