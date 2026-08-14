Huta Stalowa Wola i CSG zacieśniają współpracę. Kontrakt na setki podwozi Waran 4x4 i Heron 6x6 dla Wojska Polskiego

CSG podpisało z Hutą Stalowa Wola (HSW) kontrakty o wartości ponad 150 mln euro na dostawy kilkuset podwozi 4x4 i 6x6. Będą one wykorzystane do produkcji taktycznych pojazdów wielozadaniowych Waran 4x4 i Heron 6x6 dla Agencji Uzbrojenia.

Zamówienia obejmują podwozia 4x4 dla Waranów (w tym wozów dowodzenia dla WRiA) oraz podwozia 6x6 dla pojazdów opancerzonych Heron 6x6 (również w konfiguracji wozu dowodzenia). Pojazdy HSW bazują na platformach Patriot II i Tadeas Grupy CSG.

Dostawy podwozi zostaną zrealizowane do końca 2029 roku, kontynuując strategiczną współpracę CSG z polskim przemysłem zbrojeniowym. Siły Zbrojne RP otrzymały już kilkadziesiąt pojazdów Waran 4x4 w różnych konfiguracjach.

Współpraca między czesko-słowacką Grupą CSG a polską Hutą Stalowa Wola S.A. wchodzi w nową, dynamiczną fazę. Ostatnie porozumienia obejmują zamówienia o łącznej wartości ponad 150 mln euro brutto, które mają na celu dostarczenie setek podwozi wyprodukowanych przez spółki należące do CSG. Dzięki udzielonym prawom licencyjnym, HSW wykorzysta te komponenty do stworzenia kompletnych taktycznych pojazdów wielozadaniowych – znanych już Waranów 4x4 oraz nowszych Heronów 6x6. Pojazdy te zostały zamówione przez Agencję Uzbrojenia w ramach unijnego programu SAFE. Realizacja tych kontraktów ma kluczowe znaczenie dla modernizacji i zwiększania zdolności operacyjnych Wojska Polskiego.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez CSG Polska, firma otrzymała od HSW S.A. trzy odrębne zamówienia. Dwa z nich koncentrują się na dostawach podwozi w konfiguracji 4x4, które posłużą do produkcji różnorodnych wersji Waranów 4x4. Wśród nich znajdą się między innymi wozy dowodzenia przeznaczone dla Wojsk Rakietowych i Artylerii (WRiA). Trzeci kontrakt dotyczy podwozi 6x6, które staną się podstawą dla opancerzonych pojazdów Heron 6x6. Te z kolei będą wykorzystywane jako wozy dowodzenia dla pododdziałów WRiA wyposażonych w zaawansowane wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, takie jak Homar-A i Homar-K. Łączna wartość zamówień podwozi wraz z pakietami montażowymi przekroczyła wspomniane 150 mln euro brutto. Terminy realizacji dostaw zostały określone do końca 2029 roku.

Gigantyczne zamówienia: Jakie podwozia wojskowe trafią do Huty Stalowa Wola?

Podpisanie tych strategicznych umów zostało skomentowane przez Wojciecha Grzonkę, prezesa zarządu CSG Polska i wiceprezesa ds. sprzedaży w Grupie CSG.

„Podpisanie tych umów oznacza kontynuację i rozszerzenie strategicznej współpracy Grupy CSG z polskim przemysłem zbrojeniowym. Kooperacja ta istotnie wspiera zwiększanie potencjału obronnego Wojsk Lądowych i przekłada się na szybkie dostawy najwyższej klasy produktów. Nasza współpraca technologiczna z Hutą Stalowa Wola ma już dosyć długą historię, a CSG jest gotowa do tego, aby ją rozwijać także poprzez wdrażanie nowych modeli biznesowych” – podkreślił Grzonka.

Strategiczna współpraca CSG i HSW

Pojazdy wielozadaniowe produkowane przez Hutę Stalowa Wola, czyli Waran 4x4 i Heron 6x6, bazują na sprawdzonych platformach oferowanych przez Grupę CSG: Patriot II i Tadeas. Dzięki efektywnej współpracy przemysłowej, obejmującej transfer technologii i wiedzy od spółek należących do CSG, produkcja tych pojazdów w HSW odbywa się już seryjnie. To pokazuje dojrzałość i skuteczność tej międzynarodowej kooperacji, która umożliwia szybkie i efektywne dostarczanie nowoczesnego sprzętu wojskowego. Dotychczas Siły Zbrojne RP otrzymały już kilkadziesiąt pojazdów Waran 4x4 w różnych konfiguracjach. Wśród nich znajdują się również platformy przenoszące elementy zaawansowanego Bezzałogowego Systemu Poszukiwawczo-Uderzeniowego (BSP-U) „Gladius”. Rozszerzenie kontraktów na Herony 6x6 z pewnością przyczyni się do dalszego zwiększenia zdolności operacyjnych polskiej armii w nadchodzących latach, zapewniając jej nowoczesne wozy dowodzenia i transportowe.

Wóz Dowodzenia na platformie Waran 4x4 – co to za pojazd?

Wóz Dowodzenia na podwoziu 4x4 przeznaczony będzie do zapewnienia łączności, a także wspomagania informatycznego procesów informacyjno-decyzyjnych realizowanych w systemie dowodzenia, na szczeblu batalionu/kompanii pododdziałów wojsk pancernych, zmechanizowanych i zmotoryzowanych, pododdziałów specjalistycznych (logistycznych, inżynieryjnych, rozpoznawczych, aeromobilnych i innych).

Platformą bazową dla WD jest transporter opancerzony Waran 4x4, opracowany przez Hutę Stalową Wola. To nowoczesna, modułowa konstrukcja oparta na sprawdzonym podwoziu Tatra, charakteryzująca się wysoką mobilnością w trudnym terenie oraz odpowiednim poziomem ochrony balistycznej i przeciwminowej. Waran jest efektem kooperacji HSW i czeskiej firmy Tatra. Pojazd wykorzystuje bardzo dobre podwozie pojazdu ciężarowego Tatra 815 w układzie 4x4 do którego zastosowano opancerzone nadwozie mające zapewniać wysoki poziom ochrony zarówno przed ostrzałem i odłamkami jak też detonacjami min i improwizowanych ładunków wybuchowych. Poziom zapewnianej osłony balistycznej wynosi do IV, a przeciwminowej do III wg standardu NATO STANAG 4569. Przy maksymalnej masie 18 ton maszyna osiąga na drodze prędkość 110 km/h i zasięg do 700 km.

Siła projektu tkwi w synergii dwóch polskich firm. Huta Stalowa Wola dostarcza niezawodną i mobilną platformę-nośnik, czyli sam pojazd Waran. Z kolei firma Teldat odpowiada za jego „mózg” i „układ nerwowy” – zaawansowane systemy łączności oraz oprogramowanie do zarządzania polem walki (BMS – Battlefield Management System). To właśnie te systemy pozwolą na: zapewnienie szyfrowanej, niezawodnej łączności głosowej i cyfrowej, gromadzenie, przetwarzanie i dystrybucję danych z różnych źródeł (np. drony, systemy rozpoznawcze), tworzenie w czasie rzeczywistym obrazu sytuacji taktycznej, informatyczne wspomaganie procesów planowania i dowodzenia. Dzięki temu dowódcy w terenie zyskają świadomość sytuacyjną, co bezpośrednio przełoży się na szybkość reakcji i skuteczność działania podległych im pododdziałów.

Heron 6x6 co to za pojazd?

Heron 6x6 powstał jako propozycja wozu dowodzenia dla jednostek zmechanizowanych i artylerii na szczeblu batalionu lub dywizji. W tym zakresie ma współpracować z pojazdami Waran 4x4, które pełnią taką samą rolę na poziomie baterii systemów takich jak Homar-K i Homar-A, ale też stanowią nośnik wyrzutni i stanowiska dowodzenia w systemie bezzałogowców rozpoznawczo-uderzeniowych Gladius.

W wersji 6x6 zastosowano pierwszą i ostatnią oś skrętną, co powoduje, że promień skrętu Herona jest minimalnie większy od jego długości. Znacznie ułatwia to manewrowanie w każdych warunkach, podobnie jak automatyczna skrzynia biegów, centralnie pompowane koła i wkładki run-flat, pozwalającej jechać po zniszczeniu opony. Pojazd osiąga prędkość maksymalną na drodze do 120 km/h i zasięg jazdy około 700 km.

Bazą dla pojazdy Heron z HSW jest projekt TADEAS 6×6 (Tatra Defence Armoured Solution), które stanowiło bazę m.in. dla opracowanego przez Tatrę wspólnie z firmą Nexter pojazdu Titus 6x6. W przypadku Herona nadwozie przeznaczone dla pojazdu dowodzenia zostało zaprojektowane i będzie wykonywane przez Hutę Stalowa Wola.

Na podstawie komunikatu CSG i Portal Obronny