Ponad 950 tys. obywateli Ukrainy ma w RP ochronę czasową

• Z ochrony czasowej Unia Europejska wykluczyła mężczyzn w wieku poborowym.

• W Polsce od marca obowiązują nowe zasady ochrony dla obywateli Ukrainy.

• W Unii Europejskiej ze statusu ochrony czasowej korzystało ok. 4,41 mln

W tym roku status UKR nadano 47 tys. osób

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami tymczasową ochronę przyznaje się jedynie osobom, które wypełniły swoje obowiązki wojskowe w Ukrainie. Ograniczenia tego nie stosuje się do osób, które korzystają z tymczasowej ochrony w którymś z państw UE przed 30 lipca 2026 r. i nieprzerwanie zachowują status ochronny w tym państwie.

Obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w wyniku działań wojennych i zostali objęci ochroną tymczasową, nadaje się status UKR w rejestrze PESEL. Z danych przekazanych PAP przez resort cyfryzacji wynika, że aktualnie w rejestrze PESEL zarejestrowanych jest 950,9 tys. osób ze statusem UKR. W tym roku status UKR nadano 47 tys. osób, w tym również dzieciom Ukraińców, które urodziły się w Polsce.

Nie ma danych o odmowie przyznania ochrony

W związku z ograniczeniem przyznawania ochrony czasowej wyłącznie do osób, które wypełniły swoje obowiązki wojskowe w Ukrainie PAP zapytała resort cyfryzacji o to, ilu Ukraińcom odmówiono od wejścia w życie nowych przepisów przyznania ochrony tymczasowej.

„Ministerstwo nie dysponuje takimi danymi, ponieważ informacje o odmowie nadania numeru PESEL ze statusem UKR oraz informacja o powodach takiej odmowy, nie są odnotowywane w rejestrach, a wnioski o nadanie PESEL ze statusem UKR realizowane są lokalnie w gminach” – odpowiedział resort.

30 lipca kraje członkowskie UE oficjalnie wyraziły zgodę na przedłużenie o kolejny rok, do 4 marca 2028 roku, ochrony tymczasowej uchodźcom z Ukrainy oraz na wykluczenie z niej mężczyzn w wieku poborowym.

Zgodnie z jednym z artykułów nowego postanowienia, ochrona tymczasowa nie jest udzielana osobom, które „nie wywiązują się ze swoich obowiązków wojskowych przewidzianych w prawie ukraińskim i z tego powodu nie uzyskały zezwolenia władz ukraińskich na opuszczenie Ukrainy”.

Nowy zapis nie będzie miał zastosowania do Ukraińców, którzy już są objęci ochroną tymczasową w UE.

Na Ukrainie wiek mężczyzn objętych powszechną mobilizacją wynosi od 25 do 60 lat.

Nowe zasady ochrony dla obywateli Ukrainy

W Polsce od marca obowiązują nowe zasady ochrony dla obywateli Ukrainy. Muszą oni w ciągu 30 dni od wjazdu do Polski złożyć wniosek o ukraiński PESEL; w przeciwnym wypadku mogą stracić prawo do ochrony. Osoby, które uzyskały PESEL bez okazania dokumentów, muszą je zaktualizować do końca sierpnia. Przepisy te wprowadzono w ramach prac nad implementacją przedłużenia unijnej ochrony do 2027 r.

Garda: Schrony na Ukrainie

Kilka zdań komentarza

Już coraz rzadziej politycy różnych opcji głoszą, że w Polsce przebywają miliony obywateli Ukrainy. W debatach politycznych mówiono o trzech, czterech, nawet pięciu milionach. Może i tylu Ukraińców było, ale z pewnością tylu ich dziś w Polsce nie mieszka. Według GUS jest ich niemal 1,5 mln.

Odliczywszy osoby ze statusem UKR, urzędowo zwane „uchodźczymi”, wychodzi, że emigrantów zarobkowych, przybyłych do Polski przed 2022 r., nie mamy miliona czy dwóch, jak jeszcze obecnie podają politycy.

W rekordowym 2021 r. takich imigrantów mogło być w RP ok. 1,3 mln. Przy czym pod koniec 2021 r. ważne zezwolenia na pobyt czasowy lub stały w Polsce miało ok. 300 tys. Ukraińców/Ukrainek. Skąd liczba 1,3 miliona?

A stąd, że statystyki nie obejmowały osób przebywających w ramach ruchu bezwizowego lub na wizach krótkoterminowych.

Wniosek: populacja obywateli Ukrainy w Polsce zmniejsza się. W 2024 r. (wg GUS) w Polsce mieszkał co drugi spośród kiedykolwiek zarejestrowanych ukraińskich uchodźców.

Ruch migracyjny dobrze ukazują statystyki Straży Granicznej.

Od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r. do Polski wjechało 8,8 mln Ukraińców, a z Polski wyjechało 7 mln.

W 2025 r. na wjazdach z Ukrainy do Polski odnotowano 8,4 mln odpraw, a na wyjazdach do Ukrainy – 8,3 mln. Bi

W 2022 r. była masowa ucieczka od wojny i przed wojną (saldo +1,8 mln). Dziś ruch jest w 100-proc. wahadłowy – tyle samo ludzi wyjeżdża, ile wjeżdża. Teraz to nie są miliony nowych ludzi, lecz miliony tych samych podróży.

Obecnie Polska jest drugim w Europie, po Niemczech, krajem, w którym żyje najwięcej Ukraińców ze statusem uchodźczym. W 2023 r. Niemcy w tej materii przejęły od Polski status lidera. Obecnie żyje tam ok. 1,29 mln ukraińskich uchodźców (Schutzsuchende aus der Ukraine).

Trzecim państwem z największą populacją uchodźców z Ukrainy są Czechy (391 tys.). Pod koniec czerwca 2026 r. w całej Unii Europejskiej ze statusu ochrony czasowej korzystało ok. 4,41 mln obywateli Ukrainy. Ilu z nich, po zakończeniu wojny, wróci do swoich rodzinnych stron?

I na koniec: jeśli Ministerstwo Cyfryzacji nie wie, ilu Ukraińcom w wieku poborowym odmówiono ochrony czasowej, to… to co tu komentować. Słów brakuje.