Niemcy nie chcą ukraińskich uchodźców? Chcą sprawiedliwego podziału w UE w razie eskalacji wojny

"1,2 mln uchodźców (już) przebywających w Niemczech nadal będzie u nas bezpiecznych" - zadeklarowała szefowa resortu podczas konsultacji z ministrami spraw wewnętrznych państw UE w Brukseli, cytowana przez agencję DPA.

Ostrzegła jednak, że jeśli Władimir Putin doprowadzi do dalszej eskalacji wojny, USA nie zapewnią Kijowowi wsparcia w przyszłości i doprowadzi to do powstania nowych ruchów uchodźczych, to "zupełnie jasne" jest, że konieczne będzie "obowiązkowe i wiążące" rozdzielenie ukraińskich uchodźców "według sprawiedliwego mechanizmu w całej UE".

Piesche przejście graniczne w Medyce jest pierwszym miejscem, gdzie pomoc znajdują uchodźcy z Ukrainy

Przed napływem uchodźców z Ukrainy w przypadku jej przegranej w wojnie ostrzegł również lider chadeckiej partii CSU i premier Bawarii Markus Soeder. "Jeśli wszystko potoczy się tak, jak chce Putin, miliony Ukraińców uciekną do Europy" - powiedział w Pasawie, cytowany przez portal tagesschau.

Zgodnie z unijną dyrektywą uchodźcy wojenni z Ukrainy nie muszą ubiegać się o azyl w państwach UE. Niemcy przyjęły ponad milion osób z Ukrainy - podała DPA

PAP