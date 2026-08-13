Awanse w Wojsku Polskim. Karol Nawrocki mianował 21 oficerów

Sześciu generałów brygady otrzymało awans na drugi stopień generalski, czyli generała dywizji. Wśród nich znaleźli się: gen. bryg. Mariusz Chmielewski, niedawno powołany na stanowisko dowódcy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (WOC), gen. bryg. Tomasz Jatczak, pełniący funkcję Inspektora Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym, gen. bryg. Rafał Kowalik, dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód, gen. bryg. Sławomir Kozicki, dyrektor departamentu budżetowego w Ministerstwie Obrony Narodowej, gen. bryg. Sławomir Lidwa, dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, oraz gen. bryg. Jacek Sankowski, dyrektor departamentu infrastruktury w MON.

W Marynarce Wojennej na stopień wiceadmirała, będący odpowiednikiem generała dywizji, awansował kontradmirał Piotr Sikora, pełniący funkcję Zastępcy Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Te nominacje świadczą o docenieniu ich dotychczasowych zasług i powierzeniu im jeszcze większej odpowiedzialności w strukturach obronnych kraju.

Pierwsze gwiazdki generalskie: Kto dołączył do grona dowódców?

Czternastu oficerów, w tym trzynastu pułkowników i jeden komandor, otrzymało swój pierwszy stopień generalski – odpowiednio generała brygady i kontradmirała. Jest to znaczące wyróżnienie, otwierające nowy rozdział w ich karierach wojskowych. Wśród nowo mianowanych znaleźli się: kmdr Artur Kołaczyński, dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, płk Renart Skrzypczak, dowódca 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, oraz płk Dariusz Kwiatkowski, zastępca dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

Awans na pierwszy stopień generalski otrzymali również oficerowie związani z MON i Sztabem Generalnym Wojska Polskiego: płk Grzegorz Faka, dyrektor departamentu kadr w MON, płk Dariusz Piotrowiak, zastępca szefa departamentu kontroli w MON, płk Janusz Misiak, zastępca szefa Zarządu Planowania Operacyjnego w SGWP, płk Mirosław Płomiński, zastępca szefa Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych w SGWP, oraz płk Mirosław Postołowicz, zastępca szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia w SGWP.

Ponadto, do grona generałów brygady dołączą: płk Zbigniew Krzyszczuk, dowódca 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk Piotr Paluch, zastępca szefa Agencji Uzbrojenia, płk. Zbigniew Targoński, szef sztabu Dowództwa WOT, płk Krzysztof Klin, zastępca szefa i szef logistyki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, płk pil. Krzysztof Szymaniec, rektor-komendant Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, oraz płk pil. Robert Weissgerber, zastępca szefa sztabu ds. planowania w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

Władysław Kosiniak-Kamysz o znaczeniu awansów dla Wojska Polskiego

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz z zadowoleniem przyjął informację o nominacjach, podkreślając ich znaczenie dla wzmocnienia polskiej armii. Podczas czwartkowej konferencji prasowej Kosiniak-Kamysz zaznaczył: "To jest dobra informacja, to pokazuje, że Wojsko Polskie wzmocni się o nowych generałów". Dodał również, że "część generałów będzie awansowana na wyższe (stopnie), dostanie kolejną gwiazdkę".

Szef MON podziękował za współpracę zarówno Prezydentowi, jak i premierowi, co, jak podkreślił, jest dowodem na efektywne współdziałanie w kluczowych kwestiach dotyczących obronności. "To pokazuje, że to porozumienie i ta współpraca w dowodzeniu w armii, wyznaczaniu na najważniejsze stanowiska,(…) jest możliwa, jest potrzebna i jest przez nas realizowana" – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zgodnie z polskimi przepisami, stopnie generalskie i admiralskie nadaje Prezydent na wniosek szefa MON, a nominacje są kontrasygnowane przez premiera. Tradycyjnie, akty mianowania wręczane są oficerom przy okazji ważnych świąt państwowych, takich jak Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada), Święto Narodowe Trzeciego Maja czy właśnie Święto Wojska Polskiego (15 sierpnia), co dodaje tym wydarzeniom szczególnej rangi i symboliki.