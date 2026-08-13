Awans generalski 15 sierpnia. Kontradmirał Piotr Sikora awansuje na wiceadmirała

Piotr Miedziński
Piotr Miedziński
2026-08-13 16:40

W nadchodzącą sobotę, 15 sierpnia, polskie siły zbrojne będą świadkami ważnego wydarzenia. Kontradmirał Piotr Sikora, pełniący obecnie obowiązki Zastępcy Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, otrzyma nominację na stopień wiceadmirała. Akt ten zostanie dokonany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ten znaczący awans jest zwieńczeniem niemal czterdziestoletniej służby admirała Sikory w Marynarce Wojennej RP, podczas której zdobył on wszechstronne doświadczenie, dowodząc zarówno polskimi jednostkami, jak i międzynarodowymi zespołami NATO.

Kontradmirał Piotr Sikora w galowym mundurze Marynarki Wojennej. O jego awansie przeczytasz na SE Portal Obronny.
Autor: Dowództwo Operacyjne RSZ/ Materiały prasowe Kontradmirał Piotr Sikora awansuje na wiceadmirała

Kariera kontradmirała Piotra Sikory to długa i owocna droga, rozpoczęta w murach Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Po ukończeniu studiów, a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i dowodzenia siłami morskimi oraz polityki obronnej w prestiżowym Naval War College w Newport w Stanach Zjednoczonych, admirał Sikora systematycznie piął się po szczeblach dowodzenia. Jego służba rozpoczęła się od stanowisk okrętowych, gdzie zdobywał praktyczne doświadczenie. Dowodził takimi jednostkami jak trałowce ORP Śniardwy i ORP Mamry, a także niszczycielem min ORP Czajka. Te doświadczenia pozwoliły mu na głębokie zrozumienie specyfiki działań morskich.

Następnie objął dowodzenie nad 13 Dywizjonem Trałowców, co było kolejnym krokiem w jego rozwoju dowódczym. W roku 2023 powierzono mu obowiązki Dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, co stanowiło jedno z najwyższych stanowisk w jego dotychczasowej karierze. Każde z tych stanowisk wymagało nie tylko wiedzy technicznej i taktycznej, ale także zdolności do zarządzania ludźmi i podejmowania kluczowych decyzji w dynamicznym środowisku morskim. Cała jego służba była ściśle związana z polską Marynarką Wojenną, budując solidne podstawy dla jego przyszłych, jeszcze bardziej odpowiedzialnych ról.

Międzynarodowe uznanie: Wiceadmirał Sikora na czele sił NATO

Doświadczenie admirała Sikory wykraczało poza granice Polski, obejmując aktywny udział w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Trzykrotnie uczestniczył on w działaniach Stałych Zespołów Sił Obrony Przeciwminowej NATO. To właśnie w 2013 roku osiągnął jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w swojej karierze, dowodząc Stałym Zespołem Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 (SNMCMG1).

To osiągnięcie jest szczególnie warte podkreślenia, ponieważ "stał się jednym z nielicznych polskich oficerów, którym powierzono dowodzenie wielonarodowym zespołem okrętów Sojuszu". To świadczy o jego wyjątkowych zdolnościach dowódczych, umiejętnościach interpersonalnych oraz zaufaniu, jakim darzyły go międzynarodowe struktury wojskowe. Udział w takich misjach i dowodzenie międzynarodowymi siłami to nie tylko dowód na wysoki poziom wyszkolenia, ale także na zdolność do efektywnej współpracy w złożonym środowisku międzynarodowym, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa Sojuszu.

Kluczowa rola w rozwoju Marynarki Wojennej i nowe wyzwania

Poza służbą operacyjną, kontradmirał Piotr Sikora aktywnie angażował się w rozwój i modernizację polskiej Marynarki Wojennej. Odgrywał istotną rolę w programie budowy nowoczesnych, wielozadaniowych platform obrony przeciwminowej projektu 258 typu Kormoran II. Te jednostki są kluczowe dla zwiększenia zdolności obronnych Polski na morzu, a jego wkład w ich rozwój świadczy o dalekowzroczności i strategicznym myśleniu.

Od 1 lipca Piotr Sikora objął "obowiązki Zastępcy Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych". Na tym odpowiedzialnym stanowisku wspiera proces dowodzenia i koordynacji działań prowadzonych w środowisku wielodomenowym. Jego bogate doświadczenie, szczególnie w zakresie domeny morskiej, jest nieocenione. Jak podkreśla depesza, "wzmacnia tym samym zdolność Dowództwa Operacyjnego do prowadzenia połączonych operacji we współczesnym, złożonym środowisku bezpieczeństwa". 

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