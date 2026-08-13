Awans generalski 15 sierpnia. Kontradmirał Piotr Sikora awansuje na wiceadmirała

Kariera kontradmirała Piotra Sikory to długa i owocna droga, rozpoczęta w murach Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Po ukończeniu studiów, a także studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i dowodzenia siłami morskimi oraz polityki obronnej w prestiżowym Naval War College w Newport w Stanach Zjednoczonych, admirał Sikora systematycznie piął się po szczeblach dowodzenia. Jego służba rozpoczęła się od stanowisk okrętowych, gdzie zdobywał praktyczne doświadczenie. Dowodził takimi jednostkami jak trałowce ORP Śniardwy i ORP Mamry, a także niszczycielem min ORP Czajka. Te doświadczenia pozwoliły mu na głębokie zrozumienie specyfiki działań morskich.

Następnie objął dowodzenie nad 13 Dywizjonem Trałowców, co było kolejnym krokiem w jego rozwoju dowódczym. W roku 2023 powierzono mu obowiązki Dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, co stanowiło jedno z najwyższych stanowisk w jego dotychczasowej karierze. Każde z tych stanowisk wymagało nie tylko wiedzy technicznej i taktycznej, ale także zdolności do zarządzania ludźmi i podejmowania kluczowych decyzji w dynamicznym środowisku morskim. Cała jego służba była ściśle związana z polską Marynarką Wojenną, budując solidne podstawy dla jego przyszłych, jeszcze bardziej odpowiedzialnych ról.

Zastępca Dowódcy Operacyjnego RSZ, kontradmirał Piotr Sikora, otrzyma w sobotę, 15 sierpnia, z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Zwierzchnika Sił Zbrojnych – nominację na stopień wiceadmirała.Admirał Sikora jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, studiów… pic.twitter.com/xxYcCS8DyQ— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) August 13, 2026

Międzynarodowe uznanie: Wiceadmirał Sikora na czele sił NATO

Doświadczenie admirała Sikory wykraczało poza granice Polski, obejmując aktywny udział w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Trzykrotnie uczestniczył on w działaniach Stałych Zespołów Sił Obrony Przeciwminowej NATO. To właśnie w 2013 roku osiągnął jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w swojej karierze, dowodząc Stałym Zespołem Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 (SNMCMG1).

To osiągnięcie jest szczególnie warte podkreślenia, ponieważ "stał się jednym z nielicznych polskich oficerów, którym powierzono dowodzenie wielonarodowym zespołem okrętów Sojuszu". To świadczy o jego wyjątkowych zdolnościach dowódczych, umiejętnościach interpersonalnych oraz zaufaniu, jakim darzyły go międzynarodowe struktury wojskowe. Udział w takich misjach i dowodzenie międzynarodowymi siłami to nie tylko dowód na wysoki poziom wyszkolenia, ale także na zdolność do efektywnej współpracy w złożonym środowisku międzynarodowym, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa Sojuszu.

Kluczowa rola w rozwoju Marynarki Wojennej i nowe wyzwania

Poza służbą operacyjną, kontradmirał Piotr Sikora aktywnie angażował się w rozwój i modernizację polskiej Marynarki Wojennej. Odgrywał istotną rolę w programie budowy nowoczesnych, wielozadaniowych platform obrony przeciwminowej projektu 258 typu Kormoran II. Te jednostki są kluczowe dla zwiększenia zdolności obronnych Polski na morzu, a jego wkład w ich rozwój świadczy o dalekowzroczności i strategicznym myśleniu.

Od 1 lipca Piotr Sikora objął "obowiązki Zastępcy Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych". Na tym odpowiedzialnym stanowisku wspiera proces dowodzenia i koordynacji działań prowadzonych w środowisku wielodomenowym. Jego bogate doświadczenie, szczególnie w zakresie domeny morskiej, jest nieocenione. Jak podkreśla depesza, "wzmacnia tym samym zdolność Dowództwa Operacyjnego do prowadzenia połączonych operacji we współczesnym, złożonym środowisku bezpieczeństwa".