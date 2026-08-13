Prezydent mianował Piotra Palucha generałem brygady. Nadzoruje modernizację techniczną Sił Zbrojnych RP

Decyzja o awansie płk. Piotra Palucha na generała brygady została podjęta przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego. Jest to wyróżnienie dla oficera pełniącego funkcję Zastępcy Szefa Agencji Uzbrojenia, instytucji kluczowej dla zdolności obronnych państwa. Pułkownik Piotr Paluch odgrywa fundamentalną rolę w procesie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP. Jego obowiązki obejmują nadzór nad rozwojem i wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań w obszarze domeny lądowej i powietrznej.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki mianował na stopień generała brygady Zastępcę Szefa Agencji Uzbrojenia płk. Piotra Palucha.Pułkownik Piotr Paluch nadzoruje modernizację techniczną Sił Zbrojnych RP w obszarze domeny lądowej i powietrznej.Gratulujemy! pic.twitter.com/wt9CHs5gRq— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) August 13, 2026

Płk Piotr Paluch jest absolwentem Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku Elektronika i telekomunikacja w zakresie Techniki i urządzeń radioelektronicznych samolotów i śmigłowców. W 1999 r. rozpoczął zawodową służbę w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego na stanowisku inżyniera klucza i w kolejnych latach realizował zadania służbowe na stanowiskach dowódcy klucza oraz szefa techniki lotniczej. W latach 2008-2014 służył w Zarządzie Planowania Strategicznego - P5 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na stanowisku specjalisty Oddziału Współpracy z ACT oraz starszego specjalisty Oddziału Planowania Dyslokacji i Zagospodarowania Przestrzennego. W latach 2014-2018 pełnił służbę poza granicami państwa jako starszy specjalista w Narodowym Przedstawicielstwie Łącznikowym przy Sojuszniczym Dowództwie Transformacyjnym w Norfolk (HQ SACT) w Stanach Zjednoczonych oraz doradcy wojskowego Zastępcy Szefa Sztabu HQ SACT ds. zasobów i zarządzania. Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych realizował zadania służbowe w Zarządzie Planowania i Programowania Rozwoju SZ - P5 na stanowiskach starszego specjalisty Oddziału Wojskowych Zobowiązań Międzynarodowych oraz głównego specjalisty Oddziału Planowania Dyslokacji Sił Zbrojnych. Z dniem 1 września 2021 r., decyzją Ministra Obrony Narodowej, został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Szefa Inspektoratu Uzbrojenia ds. techniki lotniczej i morskiej. Z dniem 1 stycznia 2022 r., decyzją Ministra Obrony Narodowej, został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Szefa Agencji Uzbrojenia. W trakcie służby wojskowej systematycznie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe podczas wielu specjalistycznych kursów i szkoleń, w tym ukończył m.in. studia podyplomowe na Akademii Obrony Narodowej na kierunku Zarządzanie Lotnictwem (AON) i studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych (SGGW) oraz Common Security and Defence Policy Course (European Security and Defence College) i Resource Management Education Programme Course (NATO School). Za bardzo dobre wyniki w realizacji zadań służbowych odznaczony został Lotniczym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem "Za zasługi dla Obronności Kraju" oraz Srebrnym Medalem "Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny."