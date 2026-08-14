Kawaleria Powstania Warszawskiego miała 700 koni. „Zgrupowanie Kampinos” wspierało walczących powstańców

Jarosław Rybak
Jarosław Rybak
2026-08-14 8:01

W graniczącej z Warszawą Puszczy Kampinoskiej stacjonował oddział Armii Krajowej liczący ok. 2,7 tys. dobrze uzbrojonych i wyposażonych partyzantów. W jego składzie znajdował się dywizjon kawalerii, w którym służyło ok. 700 ułanów. „Zgrupowanie Kampinos” wspierało walczących powstańców, chroniło uchodźców z Warszawy i blokowało siły niemieckie.

  • W czasie Powstania Warszawskiego w Puszczy Kampinoskiej działało liczące ok. 2,7 tys. dobrze uzbrojonych partyzantów „Zgrupowanie Kampinos”.
  • Oddział wspierał walczącą stolicę, przeprowadził ok. 50 operacji bojowych.
  • Pod koniec powstania zgrupowanie otrzymało rozkaz wycofania w rejon Gór Świętokrzyskich.
  • W Puszczy Kampinoskiej znajduje się pomnik-ołtarz upamiętniający bohaterstwo zgrupowania.

Konspiracja w rejonie Puszczy Kampinoskiej rozpoczęła się niedługo po wybuchu niemieckiej okupacji Polski. Miejscowi mieszkańcy gromadzili broń porzuconą w czasie walk we wrześniu 1939 r. Przeszukiwali też wielkie magazyny broni, które Wojsko Polskie utrzymywało w okolicach Palmir. Ryzykując życiem, leśnicy obserwowali i dokumentowali miejsca rozstrzeliwań Polaków na terenie puszczy.

Wsparcie przez partyzantów „Góry” – „Doliny”

Kulminacja podziemnych działań nastąpiła tuż przed wybuchem oraz w trakcie Powstania Warszawskiego. Wtedy w puszczańskich wioskach, m.in. Wierszach, Brzozówce, Truskawce, Janówku, Krogulcu i Kiścinne, operowało ponad 2700 partyzantów. Wyzwolony przez nich obszar zaczęto nazywać Niepodległą Rzeczpospolitą Kampinoską.

Jednym z kapelanów tej formacji był ks. Stefan Wyszyński „Radwan III”, późniejszy Prymas Polski i błogosławiony Kościoła katolickiego.

Istotną częścią formacji był ok. 1000-osobowy oddział Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego AK. Partyzanci dowodzeni przez Cichociemnego – Adolfa Pilcha ps. „Góra” (pod Warszawą zmienił pseudonim na „Dolina”) – pod koniec czerwca 1944 r. wyruszyli ze Wschodu w kierunku stolicy. Pod koniec lipca ta świetnie uzbrojona i w pełni umundurowana jednostka dotarła w rejon Puszczy Kampinoskiej. (Kilkusetkilometrowy marsz wielkiego oddziału partyzanckiego przez tereny okupowane to temat na osobną historię).

Polecany artykuł:

„Sztukasy”. Te bombowce niszczyły Warszawę. Były piekielnie skuteczne, ale też …

„Leśni” walczyli o Warszawę

Jak podaje Fundacja „Niepodległa Rzeczpospolita Kampinoska”, upamiętniająca wydarzenia z lat okupacji niemieckiej, formacja ta była jedyną tak dużą jednostką bojową AK, która przez cały okres powstania działała poza granicami Warszawy na samodzielnie wyzwolonym terenie. Osłaniała Warszawę od północy i wspierała ją zbrojnie. Była też jedyną jednostką, która wykonała rozkaz Komendanta Głównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” i skierowała do walczącej stolicy ok. 1000 dobrze uzbrojonych partyzantów. W dniach 20 i 22 sierpnia stoczyli oni krwawy bój o Dworzec Gdański. W tych walkach poległo ok. 500 żołnierzy.

Partyzanci wykonali też udany atak na lotnisko na warszawskich Bielanach oraz skutecznie blokowali siły niemieckie rozmieszczone wokół stolicy. Broń pozyskiwali w walce z nieprzyjacielem oraz z alianckich zrzutów – ze 61 zrzutów przeznaczonych dla powstańczej Warszawy aż 22 podjęło „Zgrupowanie Kampinos”.

Na wyzwolonym terenie funkcjonowały warsztaty rusznikarskie, zakłady szewskie i krawieckie, działała tam również radiostacja zapewniająca łączność z Londynem.

Rozgromienie oddziału RONA

W trakcie walk „Zgrupowanie Kampinos” przeprowadziło ok. 50 akcji bojowych, eliminując z walki niemal 1800 żołnierzy wroga (szacuje się, że było to ok. 1300 zabitych i 470 rannych). Własne straty wynosiły ok. 770 poległych i 560 rannych.

Szczególnie spektakularne było nocne - z 2 na 3 września 1944 r. - uderzenie na Truskaw. Wtedy rozgromiono pułk RONA (ros. Russkaja Oswoboditielnaja Narodnaja Armija - Rosyjska Wyzwoleńcza Armia Ludowa), znany z okrutnych mordów i gwałtów na warszawskiej Ochocie. Była to największa klęska tych zbrodniczych oddziałów w Powstaniu Warszawskim. Faktycznie przypieczętowała koniec ich działalności bojowej w walczącej stolicy.

W połowie sierpnia 1944 r. dowódcą zgrupowania mianowano mjr. Alfonsa Kotowskiego „Okonia”, dotychczasowego dowódcę powstańczego batalionu „Pięść”. Przedarł się on z Warszawy do Kampinosu, jednak zarówno jego awans, jak i wydawane rozkazy budziły emocje wśród partyzantów. Pod koniec powstania „Okoń” rozkazał wycofanie oddziałów w rejon Gór Świętokrzyskich. Major zginął podczas tego manewru 29 września 1944 r. w bitwie pod Jaktorowem – jednej z największych batalii partyzanckich II wojny światowej. Okoliczności jego śmierci do dziś nie zostały w pełni wyjaśnione.

Polecany artykuł:

Stalin użył Niemców do stłumienia Powstania Warszawskiego

Partyzanci zostali upamiętnieni

„Zgrupowanie Kampinos” odegrało istotną, dziś nieco zapomnianą rolę w czasie Powstania Warszawskiego. W 2004 r. w sercu dawnej Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej – na granicy wsi Wiersze i puszczy, naprzeciw partyzanckiego cmentarza – odsłonięto pomnik-ołtarz. Odbywają się tam coroczne uroczystości rocznicowe, a na co dzień to urokliwe, nastrajające do zadumy miejsce chętnie odwiedzają turyści, dzięki czemu pamięć o bohaterstwie partyzantów wciąż trwa.

Portal Obronny SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POWSTANIE WARSZAWSKIE
ARMIA KRAJOWA