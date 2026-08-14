Chińskie komponenty w bezzałogowcach Royal Navy. Problem łańcucha dostaw Zjednoczonego Królestwa

Kamery pod kontrolą

Problem wykryto podczas rutynowej oceny podatności cybernetycznej systemów w pojazdach typu K3 Scout. Według BBC kamery przekazywały do chińskiego adresu IP sygnał typu "heartbeat communication", określany również jako "squark". Taki komunikat potwierdza pracę urządzenia, a według źródła może zawierać także dane o jego położeniu.

Rzecznik Ministerstwa Obrony Zjednoczonego Królestwa oświadczył, że szczegółowe dochodzenie nie potwierdziło, aby dane lub systemy resortu zostały udostępnione, naruszone albo przekazane na zewnątrz. "The Telegraph" podał natomiast, że po wykryciu podatności resort odłączył kamery od łączności internetowej.

Pojazdy typu K3 Scout dostarcza Royal Navy brytyjska firma Kraken Technology Group. Producent przekazał, że opierał się na zapewnieniach dotyczących bezpieczeństwa kamer dostarczonych przez podwykonawcę. Audyt wykazał jednak obecność niewielkiej liczby komponentów pochodzących spoza Zjednoczonego Królestwa. Przedsiębiorstwo zapewniło, że zidentyfikowane podatności usunięto i nie ma dowodów na przekazanie informacji wrażliwych poza przewidziane kanały.

Bezzałogowiec do zadań morskich

K3 Scout jest autonomiczną, modułową bezzałogową jednostką nawodną. Royal Navy zakupiła 20 takich pojazdów (m.in) do zadań obserwacyjnych. Konstrukcja ma 8,4 m długości, 1,93 m szerokości i 0,8 m zanurzenia. Maksymalna wyporność wynosi 2,5 t, a nośność użyteczna 600 kg. Producent deklaruje prędkość do 55 węzłów (ok. 100 km/h) oraz zasięg 650 Mm przy prędkości 25 węzłów.

Producent wskazuje, że K3 Scout może wykonywać zadania związane z obserwacją sytuacji na morzu, ochroną sił, logistyką oraz precyzyjnym rażeniem. Modułowa architektura pozwala na integrację czujników optoelektronicznych, radaru lub sonaru, co zwiększa zarazem znaczenie bezpieczeństwa oprogramowania, transmisji danych i pochodzenia podzespołów.

K3 Scout był także sprawdzany w Polsce podczas ćwiczeń pk. "BALTOPS 2026". Personel Unmanned Systems East oraz Commander Task Force 66 (CTF-66) na terenie Komendy Portu Wojennego w Gdyni przeprowadził – 12 czerwca 2026 roku – odbiór oraz próby rozwojowe tego bezzałogowego pojazdu w ramach projektu pk. "Vesuvius".

Autor: DVIDS/ Materiały prasowe

Polski punkt odniesienia

Podobną logikę prewencyjną przyjął Sztab Generalny Wojska Polskiego. Szef SG WP wprowadził – 17 lutego 2026 roku – zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych wyprodukowanych w Chińskiej Republice Ludowej na tereny chronionych obiektów wojskowych. Komunikat wiąże tę decyzję z ryzykiem niekontrolowanego pozyskiwania i wykorzystania danych przez cyfrowe systemy pojazdów.

Regulacje obejmują też zakaz podłączania telefonów służbowych do systemów informacyjno-rozrywkowych chińskich pojazdów oraz ograniczenia wobec innych samochodów wyposażonych w urządzenia rejestrujące położenie, obraz lub dźwięk. Przypadek K3 Scout nie dowodzi udanego wywiadowczego wykorzystania chińskich komponentów. Pokazuje jednak, dlaczego w systemach działających w pobliżu infrastruktury militarnej samo pochodzenie sprzętu, transmisje serwisowe oraz faktyczny skład podzespołów wymagają odrębnej kontroli bezpieczeństwa.