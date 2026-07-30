Zwrot w sprawie chińskiej "megaambasady" w Londynie. Spór o bezpieczeństwo, dyplomację i politykę brytyjskiego rządu wobec Pekinu

Sąd i protest mieszkańców

Przed High Court toczy się spór o planowaną chińską placówkę dyplomatyczną na terenie byłej Royal Mint Court (Królewskiej Mennicy), w bezpośrednim sąsiedztwie Tower of London. Skargę wniosło Royal Mint Court Residents’ Association, stowarzyszenie reprezentujące rodziny i firmy z około 100 nieruchomości, które kwestionują decyzję planistyczną zatwierdzającą inwestycję.

Mieszkańcy twierdzą, że projekt może prowadzić do odwetu wobec krytyków Chin, zwiększać ryzyko terroryzmu i utrudniać prawo do protestu. W postępowaniu pada także zarzut, że mieszkańcom nie przedstawiono tzw. "blast assessment", czyli analizy skutków ewentualnej eksplozji dla otoczenia, co – według skarżących – osłabiło ich pozycję w procedurze planistycznej.

Strona skarżąca podnosi również kwestie bezpieczeństwa pożarowego oraz dostępu do informacji o tym, co dokładnie ma powstać na terenie inwestycji. Według przytoczonych materiałów w dokumentacji projektu znajdują się dziesiątki pomieszczeń ukrytych przed pełnym wglądem opinii publicznej, a to ma wzmacniać zastrzeżenia wobec skali i funkcji całego kompleksu.

Przewody, status dyplomatyczny i egzekwowanie prawa

Spór o ambasadę nie ogranicza się do samej bryły budynku. W otoczeniu Royal Mint Court biegną podziemne przewody światłowodowe obsługujące część komunikacji i ruchu finansowego Londynu, a ich potencjalne przeniesienie ma kosztować setki milionów funtów. Krytycy projektu widzą w lokalizacji ambasady ryzyko dla infrastruktury krytycznej, bo sieć kabli ma znaczenie nie tylko dla City of London, ale też dla zwykłej łączności elektronicznej mieszkańców.

Równolegle mieszkańcy i ich prawnicy wskazują, że teren został już wcześniej uznany za pomieszczenia dyplomatyczne, co ogranicza możliwości egzekwowania warunków nałożonych w procedurze planistycznej. W tej logice pojawia się argument o "nienaruszalności" i immunitetach dyplomatycznych, które – zdaniem skarżących – mogą utrudnić skuteczny nadzór nad bezpieczeństwem obiektu, jeśli strona chińska nie będzie przestrzegała wymogów.

Także rząd i rada dzielnicy Tower Hamlets bronią decyzji planistycznej, twierdząc, że rozpatrzyły zgłoszone uwagi w sposób staranny i z zachowaniem równowagi między interesami stron. W odpowiedzi rządowy pełnomocnik Richard Moules KC podkreślił, że wcześniejsze obawy dotyczące protestów, prywatności i zagrożeń terrorystycznych nie były przedstawiane jako zarzuty naruszenia praw człowieka.

The decision over China's new embassy in London has become a flashpoint for the wider debate over how the UK should approach national security risks emanating from Beijing. https://t.co/GjIXp9gTGj— Chatham House (@ChathamHouse) January 13, 2026

Relacja rządu Partii Pracy i Chin

Najnowsze relacje brytyjsko-chińskie pod rządami Partii Pracy zostały opisane w briefingu wydanym przez Houce of Commons pt. "UK China relations under the Labour government 2024-26". Według briefingu stosunki dwóch państw opierają się na założeniu pragmatycznego zaangażowania: współpracy tam, gdzie to możliwe, rywalizacji tam, gdzie trzeba, i stawianiu wyzwań tam, gdzie wymaga tego interes Zjednoczonego Królestwa. W praktyce oznacza to połączenie intensywniejszego dialogu gospodarczego z twardszym językiem o bezpieczeństwie, szpiegostwie i cyberzagrożeniach.

Od 2024 roku rząd rozwijał kontakty z Pekinem na wielu szczeblach, a kulminacją była styczniowa wizyta premiera Keira Starmera w Chinach, pierwsza od 2018 roku wizyta brytyjskiego premiera w tym państwie. Briefing podkreśla, że Londyn równolegle wznowił i rozbudował bilateralne instytucje gospodarcze, a także opublikował strategię bezpieczeństwa i przegląd obronny, które opisują Chiny jako "wyrafinowane i trwałe wyzwanie".

W sprawie ambasady kluczowe jest to, że rząd zatwierdził projekt mimo utrzymujących się zastrzeżeń części opinii publicznej i części parlamentu. Raport wskazuje, że dla Pekinu brak decyzji był istotnym źródłem napięcia, a dla Londynu sprawa stała się testem, czy da się jednocześnie utrzymać kanał współpracy z Chinami i chronić bezpieczeństwo, infrastrukturę krytyczną oraz spójność własnej polityki.