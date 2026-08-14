Święto Wojska Polskiego z programem SAFE. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada defiladę, co Polacy zobaczą na żywo?

Już w najbliższą sobotę, 15 sierpnia, Polska będzie celebrować Święto Wojska Polskiego, upamiętniające triumf w Bitwie Warszawskiej. To wyjątkowy dzień, w którym cała Polska ma okazję wyrazić wdzięczność i dumę z obrońców ojczyzny. Tegoroczne obchody, organizowane pod hasłem „Polska SAFE Bezpieczna Polska”, zyskują dodatkowy wymiar dzięki zapowiedziom wicepremiera i szefa MON, Władysława Kosiniaka-Kamysza. Polityk w specjalnym wywiadzie dla „Super Expressu” podkreślił rolę żołnierzy oraz znaczenie inwestycji w nowoczesne uzbrojenie, które ma umocnić bezpieczeństwo kraju.

Władysław Kosiniak-Kamysz wyraził głębokie przekonanie, że każdy Polak powinien czuć dumę z żołnierzy, nie tylko w dniu ich święta, ale przez cały rok.

„Bądźmy w tym dniu, jak i przez cały rok, dumni z żołnierzy Wojska Polskiego. Ich oddanie w połączeniu ze zmodernizowaną i nowoczesną armią dają nam gwarancje bezpieczeństwa” – powiedział wicepremier, zachęcając jednocześnie do licznego udziału w zaplanowanych uroczystościach.

Obchody Święta Wojska Polskiego to nie tylko okazja do podziwiania siły militarnej, ale także do refleksji nad historycznym dziedzictwem i przyszłością obronności kraju.

„Polska SAFE Bezpieczna Polska” – Co oznacza hasło tegorocznych obchodów?

Hasło tegorocznych obchodów – „Polska SAFE Bezpieczna Polska” – doskonale oddaje priorytety obecnej polityki obronnej państwa. Jak wyjaśnia Władysław Kosiniak-Kamysz, to hasło ma symbolizować nie tylko siłę obronną kraju, ale również poczucie bezpieczeństwa, które żołnierze zapewniają każdemu obywatelowi.

„To święto każdego żołnierza, ale też każdego Polaka. Bo to dzięki żołnierzom jesteśmy bezpieczni” – zaznaczył minister.

Centralnym punktem strategii bezpieczeństwa jest program SAFE, który zakłada gigantyczne inwestycje w unowocześnienie polskiej armii. „Program SAFE to prawie 200 mld zł na sprzęt dla wojska” – poinformował szef MON. Ta znacząca kwota ma zostać przeznaczona na zakup najnowocześniejszego uzbrojenia i wyposażenia, które w znaczący sposób podniesie zdolności obronne Polski. Część tego sprzętu jest już w posiadaniu Wojska Polskiego i będzie prezentowana podczas nadchodzących uroczystości, dając obywatelom możliwość zobaczenia na własne oczy, jak rozwija się polska obronność.

Program SAFE: Jakie nowoczesne sprzęty wzmocnią polską armię?

Dzięki programowi SAFE, polska armia wzbogaca się o sprzęt, który stanowi o sile nowoczesnych sił zbrojnych. Władysław Kosiniak-Kamysz wymienił szereg kluczowych pozycji, które Polacy będą mogli podziwiać podczas święta. Wśród nich znajdują się m.in. samobieżne moździerze Rak, charakteryzujące się wysoką mobilnością i siłą ognia. Kolejnym elementem są wozy bojowe Borsuk, stanowiące nową generację bojowych wozów piechoty, zdolnych do działania w trudnych warunkach terenowych i bojowych.

Nie zabraknie również potężnych armatohaubic Krab, które są podstawą artylerii samobieżnej, zapewniającej wsparcie ogniowe na polu walki. Wicepremier wspomniał także o pojazdach Waran, które są wszechstronnymi platformami transportowymi i bojowymi. Oprócz sprzętu lądowego, w ramach programu SAFE, Wojsko Polskie pozyskuje również najnowocześniejsze statki powietrzne, takie jak ultranowoczesne samoloty F-35 i F-16, które stanowią o sile powietrznej kraju. Do tego dochodzą śmigłowce Black Hawk i Apache, zwiększające zdolności transportowe i bojowe z powietrza.

W kontekście sił pancernych, program przewiduje wzmocnienie floty czołgów Abramsy, nowoczesne Leopardy oraz koreańskie czołgi K2, które razem tworzą potężną pięść pancerną. Na morzu natomiast, polska marynarka wojenna zostanie wzmocniona przez korwety, fregaty i niszczyciele min, co znacząco poprawi zdolności obronne na Bałtyku.

„Warto zobaczyć tego dnia te sprzęty na żywo. Łatwiej wtedy zrozumieć jak wielka siła jest w tych maszynach. I co nam dają pieniądze z SAFE” – podkreślił Kosiniak-Kamysz, zachęcając do bezpośredniego kontaktu z nowoczesną techniką wojskową.

Gdzie i kiedy zobaczyć siłę Wojska Polskiego na żywo?

Obchody Święta Wojska Polskiego będą miały charakter ogólnokrajowy, z licznymi wydarzeniami zaplanowanymi w wielu miastach. Największym widowiskiem będzie defilada w stolicy.

„Na warszawskiej Wisłostradzie, na Bałtyku, na niebie, w wojskowych strefach – w całym kraju ponad pół tysiąca sztuk sprzętu i kilka tysięcy żołnierzy. Bądźcie z nami. Zobaczcie naszą siłę, siłę Wojska Polskiego, siłę państwa” – zapowiedział wicepremier. Ta defilada ma być największą w historii, prezentującą pełen przekrój możliwości polskiej armii.

Oprócz defilady w Warszawie, na mieszkańców Gdyni i turystów czeka parada morska, która pokaże siłę i gotowość polskiej marynarki wojennej. Dodatkowo, w całym kraju zorganizowane zostaną specjalne strefy wojskowe. Władysław Kosiniak-Kamysz wymienił osiem miast, w których odbędą się te wydarzenia: Giżycko, Bydgoszcz, Łódź, Radom, Stalowa Wola, Piekary Śląskie, Kraków i Tarnów. Strefy te, wraz z obecnością na warszawskiej Cytadeli i gdyńskim Skwerze Kościuszki, zaoferują możliwość bliższego poznania żołnierskiej służby.

W tych miejscach będzie można nie tylko podziwiać wspomniany już sprzęt, ale także spróbować tradycyjnej wojskowej grochówki, spotkać się z żołnierzami i porozmawiać o ich codziennej służbie. To doskonała okazja dla rodzin z dziećmi, aby z bliska zobaczyć wojsko i zrozumieć jego rolę w systemie bezpieczeństwa państwa. Udział w tych wydarzeniach to także sposób na wyrażenie wsparcia dla ludzi w mundurach.

Planujesz udział w obchodach Święta Wojska Polskiego i defiladzie w Warszawie? Sprawdź najważniejsze informacje organizacyjne i przygotuj się na 15 sierpnia. -Wszystkie najważniejsze informacje znajdziesz tutaj / https://t.co/AeXzhQ1LDS / w przystępnej formie grafik i map,… pic.twitter.com/Xreuoq9ZgM— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) August 13, 2026

Polecany artykuł: Dezinformacja przed defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego

Władysław Kosiniak-Kamysz o przyszłości bezpieczeństwa Polski

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że Święto Wojska Polskiego to nie tylko moment na świętowanie przeszłości, ale przede wszystkim na budowanie przyszłości.

„15 sierpnia jest jednym z tych dni, w których historia spotyka się z teraźniejszością. W tym roku dzięki programowi SAFE spotyka się również z przyszłością” – stwierdził szef MON. Wizja bezpiecznej Polski na nadchodzące dziesięciolecia jest główną motywacją dla obecnych działań modernizacyjnych.

Wicepremier zaznaczył, że nie można biernie czekać na potencjalne zagrożenia. Obowiązkiem państwa jest budowanie siły obronnej już teraz i to w jak najszybszym tempie.

„Naszym obowiązkiem jest zadbać o to, by Polska była bezpieczna dziś, za dziesięć, za dwadzieścia i za pięćdziesiąt lat. Jest dla mnie jasne, że nie wolno biernie czekać na zagrożenie, trzeba budować naszą siłę już teraz i jak najszybciej. I my to właśnie robimy” – wyjaśnił Kosiniak-Kamysz, wskazując na proaktywną postawę rządu w kwestii obronności.

Na zakończenie swojej wypowiedzi, Władysław Kosiniak-Kamysz złożył hołd wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego. „W tym szczególnym dniu - dniu Święta Wojska Polskiego, z najwyższym szacunkiem pochylam głowę przed sztandarem Wojska Polskiego i bohaterskim, polskim mundurem. Dziękuję za Waszą służbę” – podkreślił, wyrażając wdzięczność za ich poświęcenie i zaangażowanie.