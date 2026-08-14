Prestiżowe wyróżnienie dla wrocławskich łącznościowców

Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego na długo pozostaną w pamięci żołnierzy 10 Wrocławskiej Brygady Łączności. Podczas uroczystej zbiórki w Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył dowódcy brygady, płk. Dariuszowi Pawelcowi, tytuł honorowy „Przodujący Oddział Wojska Polskiego”. To wyróżnienie trafia do jednostek, które osiągają najlepsze wyniki w działalności służbowej. W tym roku zaszczytny tytuł przypadł wrocławskim łącznościowcom.

Uroczystość w Ossowie odbyła się przed centralnymi obchodami Święta Wojska Polskiego. W wydarzeniu uczestniczyło kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej oraz najwyżsi dowódcy Wojska Polskiego. Coroczna zbiórka jest okazją do uhonorowania jednostek i instytucji wojskowych, które w minionym roku wyróżniły się szczególnymi osiągnięciami i wzorową realizacją zadań.

Znakiem tytułu honorowego „Przodujący Oddział Wojska Polskiego” jest statuetka orła, będąca odwzorowaniem orła z głowicy sztandaru jednostki. Wyróżniony oddział otrzymuje również sznur wyróżniający, który symbolizuje przynależność do grona najlepszych jednostek Wojska Polskiego. Tytuł jest przyznawany na okres jednego roku i pozostaje jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień w Siłach Zbrojnych RP.

10 Brygada Łączności rozwija swoje zdolności

Dla 10 Wrocławskiej Brygady Łączności jest to szczególnie ważny moment. Jednostka od kilku lat intensywnie rozwija swoje zdolności, rozbudowuje potencjał sprzętowy i kadrowy oraz doskonali system szkolenia. Transformacja z pułku w brygadę otworzyła nowy etap w historii jednostki i znacząco zwiększyła możliwości wrocławskich łącznościowców.

Dziś w Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie, wręczając żołnierzom i pracownikom medale i wyróżnienia, zainaugurowaliśmy obchody Święta Wojska Polskiego. Wspominamy zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej, ale przede wszystkim patrzymy w przyszłość – budując Polskę bezpieczną.… pic.twitter.com/HS6M3H22LT— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) August 13, 2026

„10 Wrocławska Brygada Łączności znajduje się dziś w jednym z najbardziej dynamicznych okresów swojego rozwoju. W ostatnich latach przeszliśmy transformację z pułku w brygadę i konsekwentnie wzmacniamy nasze zdolności. To wyróżnienie jest przede wszystkim zasługą naszych żołnierzy i pracowników, których profesjonalizm, zaangażowanie i codzienna służba budują siłę brygady. Otrzymany tytuł jest wyrazem uznania dla ich pracy, ale także zobowiązaniem do dalszego podnoszenia gotowości i jeszcze lepszej realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej” – powiedział płk Dariusz Pawelec, dowódca 10 Wrocławskiej Brygady Łączności.

Brygada z dumą nosi wyróżniającą nazwę „wrocławska”, akcentując swoje silne więzi z miastem i regionem. Przyznanie tego prestiżowego tytułu to sukces całej społeczności jednostki, ale również powód do dumy dla mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska. Stanowi ono namacalny dowód profesjonalizmu i codziennego zaangażowania wrocławskich łącznościowców, którzy poprzez swoją służbę realnie wzmacniają bezpieczeństwo kraju.

Na podstawie informacji prasowej 10 Wrocławskiej Brygady Łączności