Awanse w Dowództwie Generalnym RSZ. Czterech oficerów z nominacjami

Karolina Modzelewska
Karolina Modzelewska
2026-08-13 20:07

Prezydent RP mianował 21 oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie i admiralskie. Wśród wyróżnionych znalazło się czterech oficerów związanych z Dowództwem Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Akty mianowania zostaną wręczone 15 sierpnia, podczas obchodów Święta Wojska Polskiego i uroczystej defilady.

Rząd ozdobnych buław generalskich na ciemnym stole. O nominacjach w Wojsku Polskim przeczytasz na SE Portal Obronny.
Autor: plut. Wojciech Król/MON/ CC0 3.0 Awanse generalskie w Wojsku Polskim

Cztery nominacje w DG RSZ

Jak poinformowało Dowództwo Generalne RSZ, na stopień generała dywizji mianowani zostali dwaj generałowie brygady:

  • gen. bryg. pil. Tomasz Jatczak, Inspektor Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym RSZ;
  • gen. bryg. Sławomir Lidwa, dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

Na stopień generała brygady awansował płk Renart Skrzypczak, dowódca 1 Warszawskiej Brygady Pancernej. Z kolei stopień kontradmirała otrzymał kmdr Artur Kołaczyński, dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Nominacje obejmują kluczowe obszary funkcjonowania Sił Zbrojnych RP - od lotnictwa i wojsk pancernych po wojska lądowe oraz Marynarkę Wojenną.

Akty mianowania mają zostać wręczone 15 sierpnia, w Święto Wojska Polskiego. Uroczystość odbędzie się podczas obchodów święta oraz uroczystej defilady.

Oficerowie odpowiadają za kluczowe jednostki

Gen. bryg. pil. Tomasz Jatczak pełni funkcję Inspektora Sił Powietrznych w DG RSZ. Awans na stopień generała dywizji oznacza podkreślenie jego odpowiedzialności za obszar związany z funkcjonowaniem i rozwojem polskiego lotnictwa wojskowego. Gen. bryg. Sławomir Lidwa dowodzi 11. Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej, jedną z ważniejszych jednostek wojsk lądowych. Dywizja odpowiada za utrzymanie wysokiej gotowości bojowej oraz szkolenie wojsk pancernych i zmechanizowanych.

Płk Renart Skrzypczak jest dowódcą 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, jednostki wyposażanej w czołgi M1A2 Abrams. Brygada stanowi istotny element modernizowanych wojsk pancernych Wojska Polskiego. Kmdr Artur Kołaczyński dowodzi 8. Flotyllą Obrony Wybrzeża. Ten związek taktyczny Marynarki Wojennej odpowiada za działania związane z ochroną polskiego wybrzeża i realizacją zadań na Bałtyku.

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21 nowych nominacji generalskich i admiralskich

Łącznie Prezydent RP mianował 21 oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie i admiralskie. W tej grupie znaleźli się dowódcy oraz oficerowie zajmujący stanowiska w najważniejszych strukturach Sił Zbrojnych RP. Oprócz wspomnianych wcześniej awansów, nominowali zostali również:

  • Na stopień generała dywizji Wojska Polskiego:
    • gen. bryg. Mariusz Chmielewski - Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni
    • gen. bryg. Rafał Kowalik - Dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny–Wschód 
    • gen. bryg. Sławomir Kozicki - Dyrektor Departamentu Budżetowego, Ministerstwo Obrony Narodowej 
    • gen. bryg. Jacek Sankowski - Dyrektor Departamentu Infrastruktury, Ministerstwo Obrony Narodowej
  • Na stopień wiceadmirała Wojska Polskiego:
    • kontradm. Piotr Sikora - Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
  • Na stopień generała brygady Wojska Polskiego:płk Grzegorz Faka – Dyrektor Departamentu Kadr, Ministerstwo Obrony Narodowej
    • płk Krzysztof Klin - Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – Szef Logistyki 
    • płk Zbigniew Krzyszczuk - Dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej
    • płk Dariusz Kwiatkowski - Zastępca Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni
    • płk Janusz Misiak - Zastępca Szefa Zarządu Planowania Operacyjnego – P3, Sztab Generalny Wojska Polskiego
    • płk Piotr Paluch - Zastępca Szefa Agencji Uzbrojenia 
    • płk Dariusz Piotrowiak - Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli, Ministerstwo Obrony Narodowej
    • płk Mirosław Płomiński - Zastępca Szefa Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych – P5, Sztab Generalny Wojska Polskiego
    • płk Mirosław Postołowicz - Zastępca Szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia – P6, Sztab Generalny Wojska Polskiego 
    • płk pil. Krzysztof Szymaniec - Rektor–Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej
    • płk Zbigniew Targoński - Szef Sztabu Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej 
    • płk pil. Robert Weissgerber - Szef Pionu - Zastępca Szefa Sztabu ds. Planowania, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
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