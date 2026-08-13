Awanse w Dowództwie Generalnym RSZ. Czterech oficerów z nominacjami

Cztery nominacje w DG RSZ

Jak poinformowało Dowództwo Generalne RSZ, na stopień generała dywizji mianowani zostali dwaj generałowie brygady:

gen. bryg. pil. Tomasz Jatczak, Inspektor Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym RSZ;

gen. bryg. Sławomir Lidwa, dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

Na stopień generała brygady awansował płk Renart Skrzypczak, dowódca 1 Warszawskiej Brygady Pancernej. Z kolei stopień kontradmirała otrzymał kmdr Artur Kołaczyński, dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Nominacje obejmują kluczowe obszary funkcjonowania Sił Zbrojnych RP - od lotnictwa i wojsk pancernych po wojska lądowe oraz Marynarkę Wojenną.

Akty mianowania mają zostać wręczone 15 sierpnia, w Święto Wojska Polskiego. Uroczystość odbędzie się podczas obchodów święta oraz uroczystej defilady.

Awanse generalskie w Dowództwie Generalnym RSZ 🇵🇱Na stopień generała dywizji mianowani zostali:🇵🇱 gen. bryg. pil. Tomasz Jatczak – Inspektor Sił Powietrznych, DG RSZ🇵🇱 gen. bryg. Sławomir Lidwa – Dowódca 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii PancernejNa stopień generała brygady… pic.twitter.com/FUhuSM5XsD— Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) August 13, 2026

Oficerowie odpowiadają za kluczowe jednostki

Gen. bryg. pil. Tomasz Jatczak pełni funkcję Inspektora Sił Powietrznych w DG RSZ. Awans na stopień generała dywizji oznacza podkreślenie jego odpowiedzialności za obszar związany z funkcjonowaniem i rozwojem polskiego lotnictwa wojskowego. Gen. bryg. Sławomir Lidwa dowodzi 11. Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej, jedną z ważniejszych jednostek wojsk lądowych. Dywizja odpowiada za utrzymanie wysokiej gotowości bojowej oraz szkolenie wojsk pancernych i zmechanizowanych.

Płk Renart Skrzypczak jest dowódcą 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, jednostki wyposażanej w czołgi M1A2 Abrams. Brygada stanowi istotny element modernizowanych wojsk pancernych Wojska Polskiego. Kmdr Artur Kołaczyński dowodzi 8. Flotyllą Obrony Wybrzeża. Ten związek taktyczny Marynarki Wojennej odpowiada za działania związane z ochroną polskiego wybrzeża i realizacją zadań na Bałtyku.

21 nowych nominacji generalskich i admiralskich

Łącznie Prezydent RP mianował 21 oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie i admiralskie. W tej grupie znaleźli się dowódcy oraz oficerowie zajmujący stanowiska w najważniejszych strukturach Sił Zbrojnych RP. Oprócz wspomnianych wcześniej awansów, nominowali zostali również:

Na stopień generała dywizji Wojska Polskiego:

gen. bryg. Mariusz Chmielewski - Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni



gen. bryg. Rafał Kowalik - Dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny–Wschód



gen. bryg. Sławomir Kozicki - Dyrektor Departamentu Budżetowego, Ministerstwo Obrony Narodowej



gen. bryg. Jacek Sankowski - Dyrektor Departamentu Infrastruktury, Ministerstwo Obrony Narodowej

Na stopień wiceadmirała Wojska Polskiego:

kontradm. Piotr Sikora - Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Na stopień generała brygady Wojska Polskiego:płk Grzegorz Faka – Dyrektor Departamentu Kadr, Ministerstwo Obrony Narodowej

płk Krzysztof Klin - Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – Szef Logistyki



płk Zbigniew Krzyszczuk - Dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej



płk Dariusz Kwiatkowski - Zastępca Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni



płk Janusz Misiak - Zastępca Szefa Zarządu Planowania Operacyjnego – P3, Sztab Generalny Wojska Polskiego



płk Piotr Paluch - Zastępca Szefa Agencji Uzbrojenia



płk Dariusz Piotrowiak - Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli, Ministerstwo Obrony Narodowej



płk Mirosław Płomiński - Zastępca Szefa Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych – P5, Sztab Generalny Wojska Polskiego



płk Mirosław Postołowicz - Zastępca Szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia – P6, Sztab Generalny Wojska Polskiego



płk pil. Krzysztof Szymaniec - Rektor–Komendant Lotniczej Akademii Wojskowej



płk Zbigniew Targoński - Szef Sztabu Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej



płk pil. Robert Weissgerber - Szef Pionu - Zastępca Szefa Sztabu ds. Planowania, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych