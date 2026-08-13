Służby zatrzymały „egzekutora”. Miał zabić wroga Putina

• Celem był mężczyzna z podwójnym obywatelstwem.

• Akcja Policji i ABW była wzorowa – ocenił premier.

• Za przyjęcia zlecenia zabójstwa grozi od 2 do 15 lat więzienia.

Według premiera zatrzymany obywatel Federacji Rosyjskiej planował zamach na mężczyznę posiadającego dwa paszporty – ukraiński i amerykański.

– Był niewygodny dla reżimu Władimira Putina. Dzięki znakomicie przeprowadzonej operacji udało się zapobiec temu zamachow. W ostatniej chwili, dzięki akcji ABW i policji, udało się tej egzekucji zapobiec– podkreślił szef rządu.

Donald Tusk zaznaczył, że jest to „pierwsza taka sytuacja, że ktoś na zlecenie rosyjskie decyduje się na zamach na obywatelu amerykańskim na terenie innego kraju NATO”.

– Niestety musimy przyjąć założenie, że reżim Putina będzie starał się likwidować ludzi niewygodnych z różnych powodów, w różnych miejscach na świecie i dlatego nasze działania będą niezwykle intensywne, tak aby zapobiec ewentualnym kolejnym próbom wymierzonym w obywateli Polski czy innych krajów na terenie naszego kraju.

Szef rządu podziękował za pracę funkcjonariuszom ABW i Policji, a także służbom amerykańskim za współpracę w tej sprawie. Do wydarzeń odniósł się również w serwisie X minister Tomasz Siemoniak, który podkreślił we wpisie, że operacja zatrzymania obywatela Rosji była realizowana we współpracy ze służbami amerykańskimi.

Według źródeł RMF FM zatrzymany 7 sierpnia mężczyzna miał przeprowadzić zamach na „przedsiębiorcę z branży zbrojeniowej”, który dostarczał produkty swojej firmy na Ukrainę. Podejrzany, jak twierdzą źródła, pochodzi z Donbasu.

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Stołeczna policja poinformowała z kolei na profilu X, że do zatrzymania 29-latka doszło przy ul. Wołoskiej. Było to zatrzymanie „dynamiczne”. Zatrzymany usłyszał zarzut przyjęcia zlecenia zabójstwa, za co grozi od 2 do 15 lat więzienia. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt.

Ani premier, ani policja nie podali tożsamości „egzekutora”.

Przypomnijmy, że 15 czerwca w Białej Podlaskiej zamordowany został Siemion Skriepiecki, rosyjski artysta i autor politycznych karykatur (m.in. Putina i Stalina), mieszkający w Polsce od 2021 r. W swojej twórczości karykaturował także rosyjską opozycję i ukraińskich polityków.

Podejrzanych o dokonanie zabójstwa zatrzymano trzy dni po zdarzeniu. Głównym podejrzanym jest 36-letni mężczyzna posługujący się paszportem gruzińskim. Napastnik podszedł do ofiary i dwukrotnie nacisnął spust. Kiedy mężczyzna upadł na ziemię, zabójca oddał do niego trzy kolejne strzały z bliskiej odległości.