W przeddzień Święta Wojska Polskiego żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej zostali uhonorowani za wzorową służbę i zaangażowanie.

Wicepremier Kosiniak-Kamysz osobiście wyróżnił dwóch żołnierzy CSWOT za historyczne zwycięstwa w międzynarodowych zawodach „Best Warrior Competition” w USA.

Awanse i odznaczenia dla wyróżniających się żołnierzy

Święto Wojska Polskiego, obchodzone 15 sierpnia, jest świętem wszystkich żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Data ta nawiązuje do zwycięskiej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, która stała się jednym z przełomowych momentów wojny polsko-bolszewickiej i zapisała się w historii jako symbol męstwa oraz poświęcenia polskich żołnierzy w obronie Ojczyzny. Uroczysta zbiórka w Centrum Szkolenia WOT była przede wszystkim okazją do podziękowania żołnierzom za ich codzienną służbę, profesjonalizm i zaangażowanie. Wręczone awanse, medale, odznaczenia i wyróżnienia stanowiły wyraz uznania za wzorową realizację obowiązków oraz osiągnięcia w służbie.

Ważnym akcentem tegorocznych obchodów było również przypomnienie sukcesów reprezentantów Centrum na arenie międzynarodowej. 13 sierpnia Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wyróżnił dwóch żołnierzy CSWOT za wybitne osiągnięcia sportowe oraz znakomite wyniki uzyskane podczas międzynarodowych zawodów „Best Warrior Competition”. Sukcesy żołnierzy Centrum w rywalizacji z reprezentantami innych państw są potwierdzeniem wysokiego poziomu wyszkolenia, determinacji oraz sprawności fizycznej żołnierzy WOT. W tegorocznej edycji zawodów w Stanach Zjednoczonych reprezentanci CSWOT osiągnęli historyczne wyniki, zajmując pierwsze i trzecie miejsce.

Pamięć o bohaterach: Renowacja grobu wachmistrza Hryńczuka

Obchody Święta Wojska Polskiego to również czas szczególnej pamięci o tych, którzy walczyli o wolność i niepodległość Polski. Żołnierze Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej włączyli się w prace związane z renowacją miejsca spoczynku wachmistrza Józefa Hryńczuka, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej. Był to wyraz szacunku dla żołnierzy, którzy w 1920 roku stanęli w obronie Ojczyzny, a także element kultywowania pamięci o bohaterach polskiego oręża.

Pokazuje to, że Święto Wojska Polskiego jest okazją do wyrażenia wdzięczności wszystkim żołnierzom za ich wybitne osiągnięcia w służbie oraz do oddania hołdu tym, którzy walczyli za wolną i niepodległą Polskę.

Na podstawie informacji prasowej CSWOT