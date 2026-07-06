Polska broń dla Ukrainy. Co trafiło na front?

Polska pomoc dla Ukrainy od początku wojny miała bardzo konkretny charakter. Nie były to wyłącznie deklaracje polityczne ani symboliczne transporty wyposażenia. Na Ukrainę trafiały czołgi, wozy opancerzone, artyleria, zestawy przeciwlotnicze, amunicja, części zamienne, środki łączności i sprzęt, który można było od razu wykorzystać na froncie.

To miało ogromne znaczenie zwłaszcza w pierwszych miesiącach rosyjskiej inwazji. Ukraina potrzebowała wtedy uzbrojenia, które jej żołnierze znali i które mogło wejść do walki bez długich szkoleń. Dlatego tak ważne były polskie dostawy sprzętu postsowieckiego: T-72, BWP-1, Goździków czy amunicji do systemów używanych przez ukraińską armię.

Pełna lista przekazanego uzbrojenia nie jest jawna. I prawdopodobnie jeszcze długo nie będzie. Część danych ukryto ze względów operacyjnych, część podawano zbiorczo, a część pojawiała się w wypowiedziach polityków lub dokumentach instytucji państwowych. Dlatego przy opisywaniu polskiej pomocy trzeba oddzielić twarde, oficjalne liczby od sprzętu, który najpewniej trafił na Ukrainę, ale bez pełnego publicznego wykazu.

Najbardziej uporządkowany obraz daje raport rządowy „Polska Pomoc Ukrainie 2022–2023”, przygotowany przez Radę do spraw Współpracy z Ukrainą przy KPRM. Dokument obejmuje również dane wojskowe z lat 2022–2024 oraz stan pomocy do marca 2025 r.

Według tego zestawienia Polska przekazała Ukrainie 46 pakietów uzbrojenia i amunicji. Łączna wartość wsparcia wojskowego — z uwzględnieniem szkoleń, logistyki, napraw, utrzymania sprzętu i pomocy medycznej — przekroczyła 18 mld zł. Sam sprzęt przekazany nieodpłatnie wyceniono na 7,23 mld zł w 2022 r. i 5,63 mld zł w latach 2023–2024.

Potwierdzone donacje. Oficjalne liczby

W latach 2022–2024 Polska przekazała Ukrainie nieodpłatnie:

318 czołgów,

586 pojazdów opancerzonych,

137 systemów artyleryjskich,

10 samolotów,

10 śmigłowców,

405 przenośnych zestawów przeciwlotniczych,

ponad 101 mln sztuk amunicji,

44 pociski powietrze–powietrze,

ponad 16 tys. części zamiennych do różnych systemów.

Największa fala pomocy przyszła bardzo szybko. W 2022 r. Polska przekazała Ukrainie 240 czołgów, 82 systemy artyleryjskie, 287 przenośnych zestawów przeciwlotniczych i około 70 mln sztuk amunicji.

W latach 2023–2024 do tej listy doszło jeszcze 78 czołgów, 502 pojazdy opancerzone, 55 systemów artyleryjskich, 10 śmigłowców Mi-24, 10 myśliwców MiG-29, 118 przenośnych zestawów przeciwlotniczych, ponad 31 mln sztuk amunicji, 44 pociski powietrze–powietrze oraz ponad 16 tys. części zamiennych.

To nie była pomoc z magazynowych nadwyżek bez znaczenia dla pola walki. Część przekazanego sprzętu należała do podstawowych zdolności Wojska Polskiego. Warszawa oddawała sprzęt, który Ukraina mogła szybko przejąć, naprawiać i wykorzystać w realnych działaniach bojowych.

Czołgi: T-72, PT-91 i Leopardy

Najbardziej widocznym symbolem polskiej pomocy były czołgi. Oficjalny bilans mówi o 318 wozach.

W pierwszej fazie wojny kluczowe były T-72. Dla Ukrainy liczył się czas, a te czołgi można było wprowadzić do walki znacznie szybciej niż sprzęt zachodni. Ukraińskie załogi znały tę konstrukcję, istniało zaplecze remontowe, dostępne były części i amunicja. To nie był sprzęt idealny, ale w 2022 r. jego największą zaletą była natychmiastowa użyteczność.

Później na Ukrainę trafiły także PT-91 Twardy i Leopardy 2A4. Szczególnie te ostatnie miały znaczenie polityczne. Polska była jednym z państw, które najmocniej naciskały na przełamanie oporu przed przekazaniem Ukrainie zachodnich czołgów podstawowych. W praktyce dostawy Leopardów stały się początkiem szerszej koalicji pancernej.

Czołgi z Polski pomagały Ukrainie nie tylko łatać straty. Pozwalały utrzymywać odwody, wzmacniać jednostki zmechanizowane i przygotowywać działania zaczepne. W wojnie, w której piechota bez osłony szybko staje się celem dla artylerii i dronów, sprzęt pancerny nadal pozostaje jednym z warunków prowadzenia manewru.

Pojazdy opancerzone. Mniej medialne, ale bardzo potrzebne

Oficjalnie Polska przekazała 586 pojazdów opancerzonych. To szeroka kategoria, obejmująca różne typy wozów: od bojowych wozów piechoty po transportery i pojazdy rozpoznawcze.

W publicznych materiałach instytucji państwowych pojawiały się m.in. BWP-1, KTO Rosomak i BRDM-2. Nie ma jednak jednego, pełnego i aktualnego wykazu, który rozpisywałby całą kategorię według typów i wersji. Dlatego najbezpieczniej trzymać się liczby zbiorczej, a konkretne nazwy traktować jako potwierdzane w publicznych materiałach, lecz bez pełnego rozbicia ilościowego.

Pojazdy opancerzone nie przyciągają takiej uwagi jak czołgi, ale na froncie są równie ważne. To one dowożą piechotę, dają jej ochronę przed odłamkami, pomagają utrzymać tempo natarcia i pozwalają wycofać rannych spod ognia. W wojnie nasyconej artylerią, minami i dronami każdy taki pojazd może decydować o przeżyciu załogi albo całego pododdziału.

Artyleria i amunicja. Bez tego wojny nie da się prowadzić

Polska przekazała Ukrainie 137 systemów artyleryjskich. W publicznych materiałach wskazywano m.in. armatohaubice 2S1 Goździk, Kraby, wyrzutnie BM-21 Grad i moździerze samobieżne Rak. Pełne rozbicie według typów nie zostało jednak jawnie przedstawione.

Jeszcze ważniejsza była amunicja. Oficjalny bilans mówi o ponad 101 mln sztuk. Około 70 mln sztuk trafiło na Ukrainę w 2022 r., a ponad 31 mln w latach 2023–2024.

To liczby, które dobrze pokazują charakter tej wojny. Artyleria zużywa ogromne ilości amunicji. Bez niej nie da się zatrzymywać rosyjskich natarć, niszczyć umocnień, wspierać piechoty ani prowadzić kontrataków. Samo przekazanie armatohaubic nie wystarcza, jeśli za nimi nie idą transporty pocisków.

Wsparcie amunicyjne było kontynuowane również później. W lutym 2026 r. Kancelaria Premiera informowała, że 47. pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, wart około 100 mln zł, został prawie w całości zrealizowany i obejmował głównie amunicję 155 mm. Równolegle przygotowywano 48. pakiet, wart około 200 mln zł, w którym miał znaleźć się m.in. sprzęt pancerny.

Obrona powietrzna. Przenośne zestawy na pierwszej linii

Polska przekazała Ukrainie 405 przenośnych zestawów przeciwlotniczych. W 2022 r. było ich 287, w latach 2023–2024 kolejne 118.

Ta kategoria od początku wojny była kojarzona przede wszystkim z Piorunami. Oficjalny bilans nie rozpisuje jednak publicznie wszystkich typów zestawów, dlatego najbezpieczniej mówić o przenośnych systemach przeciwlotniczych jako kategorii potwierdzonej.

Ich znaczenie było szczególnie duże w pierwszych miesiącach inwazji. Takie zestawy utrudniały rosyjskim samolotom i śmigłowcom działanie na małych wysokościach. Dawały też ukraińskim pododdziałom możliwość obrony bez rozbudowanej infrastruktury i ciężkich systemów przeciwlotniczych.

W praktyce była to broń idealnie dopasowana do sytuacji: mobilna, szybka do użycia i groźna dla lotnictwa operującego blisko frontu.

MiG-29 i Mi-24. Pomoc, którą można było szybko wykorzystać

Polska przekazała Ukrainie także 10 samolotów i 10 śmigłowców. Oficjalne dane wskazują na myśliwce MiG-29 i śmigłowce Mi-24.

To nie były maszyny przypadkowe. Ukraińskie lotnictwo znało MiG-i, a personel techniczny mógł je obsługiwać bez wielomiesięcznego przejścia na zupełnie nową platformę. W czasie, gdy dopiero toczyły się rozmowy o zachodnich samolotach, takie wsparcie pomagało utrzymać ukraińskie zdolności lotnicze.

Mi-24 również były dla Ukrainy sprzętem znanym. Ich użycie w warunkach silnej obrony przeciwlotniczej przeciwnika było ryzykowne, ale nadal mogły wspierać wojska lądowe i wzmacniać potencjał śmigłowcowy.

Starlinki i części zamienne. Wojna to nie tylko efektory

W cieniu czołgów i artylerii znalazła się pomoc, która nie wygląda efektownie na zdjęciach, ale jest niezbędna na nowoczesnym polu walki. Chodzi o łączność, części zamienne i zaplecze techniczne.

Do końca 2023 r. Polska kupiła i przekazała Ukrainie ponad 19,5 tys. terminali Starlink. Według raportu KPRM stanowiło to wtedy niemal połowę wszystkich terminali, którymi dysponowała Ukraina.

Bez łączności nie ma skutecznego dowodzenia. Nie ma szybkiego przekazywania danych z dronów, nie ma sprawnej koordynacji artylerii, nie ma łączności z rozproszonymi oddziałami. Dlatego Starlinki były czymś więcej niż sprzętem komunikacyjnym. Były elementem systemu walki.

Podobnie jest z częściami zamiennymi. Oficjalnie Polska przekazała ich ponad 16 tys. To kategoria mało medialna, ale bardzo ważna. Czołg, transporter czy armatohaubica bez obsługi technicznej szybko wypada z linii. W wojnie na wyniszczenie zdolność do napraw bywa tak samo cenna jak dostawa nowego sprzętu.

Co prawdopodobnie trafiło na Ukrainę, ale bez pełnej jawnej listy?

Drugą grupę stanowi sprzęt, którego przekazanie jest bardzo prawdopodobne albo było wskazywane w publicznych materiałach, ale bez pełnego, aktualnego i jednolitego wykazu ilościowego.

Dotyczy to przede wszystkim dokładnego rozbicia czołgów. Oficjalnie Polska przekazała 318 czołgów. W materiałach instytucji państwowych pojawiały się dane o T-72, PT-91 i Leopardach 2A4, ale liczby podawane w różnych okresach nie zawsze da się prosto zsumować. Najbezpieczniej przyjąć więc liczbę 318 jako oficjalny bilans, a szczegóły typów opisywać ostrożnie.

Podobnie jest z pojazdami opancerzonymi. Wiadomo, że było ich 586. W publicznych materiałach wymieniano m.in. BWP-1, Rosomaki i BRDM-2, ale pełnego rozpisania tej kategorii według wersji i liczby egzemplarzy nie ujawniono.

Ostrożności wymaga też artyleria. Polska potwierdziła przekazanie 137 systemów artyleryjskich. Wśród nazw pojawiają się Kraby, Goździki, Grady i Raki, ale bez pełnej jawnej tabeli, która pokazywałaby dokładny podział wszystkich systemów.

Do tej kategorii należą również bezzałogowce i amunicja krążąca. W materiałach instytucji państwowych wymieniano systemy Warmate i FLYEYE. Raport rządowy potwierdza przekazywanie bezzałogowych statków powietrznych i amunicji krążącej, ale nie podaje publicznie pełnej liczby egzemplarzy.

Niepełne pozostają też dane dotyczące broni strzeleckiej, wyposażenia indywidualnego, środków ochrony osobistej, sprzętu medycznego i części amunicji specjalistycznej. Wiadomo, że takie kategorie znalazły się w polskiej pomocy, ale dokładne modele i ilości nie zostały w całości ujawnione.

Donacje i zakupy. Tego nie należy mieszać

Osobno trzeba traktować sprzęt przekazany Ukrainie za darmo, a osobno uzbrojenie kupione przez Kijów w polskim przemyśle.

Według raportu KPRM w latach 2022–2023 na Ukrainę wyeksportowano z Polski sprzęt wojskowy o wartości 2,216 mld euro. Część tej kwoty dotyczyła kontraktu na armatohaubice Krab. W dokumentach wskazano także m.in. transportery MT-LB, armatohaubice 2S1 Goździk, moździerze, wyrzutnie BM-21 Grad, pojazdy AMZ Dzik, BRDM-2 oraz broń strzelecką.

To nie są donacje w ścisłym sensie. Nadal jednak miały duże znaczenie dla Ukrainy, bo polski przemysł dostarczał sprzęt potrzebny na froncie i zgodny z uzbrojeniem, które ukraińska armia już znała.

Polska jako zaplecze logistyczne Ukrainy

Polska była nie tylko dostawcą sprzętu. Stała się też głównym korytarzem dla zachodniej pomocy wojskowej.

Według raportu KPRM ponad 90 proc. całej pomocy wojskowej dla Ukrainy przeszło przez terytorium Polski. To oznacza transport sprzętu, amunicji i wyposażenia z wielu państw sojuszniczych.

W praktyce ta rola miała znaczenie strategiczne. Bez sprawnego zaplecza logistycznego nie da się prowadzić wojny na taką skalę. Czołgi, pociski, części i wyposażenie muszą nie tylko zostać obiecane. Muszą jeszcze dotrzeć na front.

Bilans. Polska oddała sprzęt, który był potrzebny natychmiast

Oficjalnie Polska przekazała Ukrainie 318 czołgów, 586 pojazdów opancerzonych, 137 systemów artyleryjskich, 10 samolotów, 10 śmigłowców, 405 przenośnych zestawów przeciwlotniczych i ponad 101 mln sztuk amunicji. Do tego dochodzą części zamienne, terminale Starlink, broń, wyposażenie żołnierzy, sprzęt medyczny, szkolenia, naprawy i logistyka.

Nie wszystko da się dziś opisać co do egzemplarza. Część danych pozostaje niejawna, część podawano zbiorczo, a część zapewne jeszcze długo nie zostanie upubliczniona. Ale jedno jest jasne: polska pomoc nie była symboliczna.

Był to sprzęt frontowy, często przekazywany wtedy, gdy Ukraina potrzebowała go najbardziej. Czołgi i wozy opancerzone dawały możliwość manewru. Artyleria i amunicja pozwalały utrzymać ogień. Zestawy przeciwlotnicze utrudniały działania rosyjskiemu lotnictwu. Części i logistyka pomagały utrzymywać sprzęt w walce.

W pierwszych latach wojny Polska dała Ukrainie coś, czego nie zastąpi żadna deklaracja: czas, amunicję i uzbrojenie gotowe do użycia.