Dron na terenie kopalni w Koninie. Wojsko i policja badają, czy to prowokacja ze Wschodu

Na terenie kopalni węgla brunatnego w Gałczycach odnaleziono drona, co wywołało natychmiastową reakcję służb.

Wicepremier Kosiniak-Kamysz sugeruje, że dron mógł realizować misję na rzecz "naszych adwersarzy ze wschodu".

Żandarmeria Wojskowa i policja prowadzą wspólne dochodzenie, by ustalić pochodzenie i cel bezzałogowca.

Szef MON o pochodzeniu drona

Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z dziennikarzami odniósł się do sprawy, podkreślając jej potencjalnie poważny charakter. „Żandarmeria Wojskowa wspólnie z policją wyjaśnia sprawę. Przed chwilą minister Szwecji Pal Jonson mówił mi o naruszeniu szwedzkiej przestrzeni przez dron, najprawdopodobniej realizujący misje na rzecz naszych adwersarzy ze wschodu. Ta sprawa (z kopalni w Gałczycach - PAP) podlega wyjaśnieniu” - oświadczył szef MON. Wypowiedź ta sugeruje, że incydent może mieć podłoże wywiadowcze lub dywersyjne, związane z działaniami obcych państw. Kosiniak-Kamysz przekazał też, że meldunek w tej sprawie złożył mu już Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.

Po zgłoszeniu o znalezieniu drona, na miejsce natychmiast skierowano odpowiednie służby. Śledztwo prowadzone jest wspólnie przez Żandarmerię Wojskową i policję, co wskazuje na potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa lub infrastruktury krytycznej. O zdarzeniu powiadomiono również prokuratury w Koninie i Kole, co jest standardową procedurą w przypadku incydentów o charakterze kryminalnym lub zagrażającym bezpieczeństwu. Szczegóły dotyczące typu drona, jego wyposażenia oraz ewentualnych danych, które mógł zebrać, nie zostały jeszcze podane do publicznej wiadomości.

Incydent z dronem w Gałczycach podkreśla rosnące wyzwania związane z bezpieczeństwem w kontekście zagrożeń hybrydowych i działań obcych służb. Władze z dużą ostrożnością podchodzą do wszelkich tego typu zdarzeń, mając na uwadze konieczność ochrony infrastruktury krytycznej i strategicznych obiektów. Dalsze informacje w sprawie będą prawdopodobnie udostępniane po zakończeniu wstępnych czynności dochodzeniowych.