Nowy system antydronowy na granicy z Białorusią. Polska inwestuje w technologiczną tarczę ochronną

Na Podlasiu, przy granicy polsko-białoruskiej, ministrowie Marcin Kierwiński i Czesław Mroczek zaprezentowali działający system antydronowy, zintegrowany z istniejącą zaporą. System ten pozwala na śledzenie obiektów latających na dystansach do kilkuset kilometrów, co stanowi znaczące wzmocnienie obronności. Docelowo, dzięki środkom z programu SAFE, cała wschodnia granica oraz granica morska mają być wyposażone w tego typu technologię.

Marcin Kierwiński podkreślił pilną potrzebę stabilnego finansowania:

„Chcemy uruchomić kilka modułów do wykrywania dronów w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. Do tego potrzebne jest stabilne finansowanie z programu SAFE. Ważne, aby te pieniądze jak najszybciej służyły polskiemu bezpieczeństwu. Chcę z tego miejsca, w którym jest pierwszy system antydronowy na polskiej granicy, zaapelować jeszcze raz do prezydenta: polska granica, polscy funkcjonariusze potrzebują nowoczesnego sprzętu. Pieniądze z programu SAFE mają właśnie budować tego typu systemy”.

Nowe uprawnienia i ciągłe szkolenia

Wraz z uruchomieniem systemu antydronowego, Straż Graniczna zyskała nowe uprawnienia. Od 1 sierpnia 2025 roku funkcjonariusze będą mogli neutralizować bezzałogowe statki latające. Operatorzy systemu przeszli już specjalistyczne szkolenia i pełnią służbę przez całą dobę, zapewniając ciągłą ochronę przestrzeni powietrznej.

Minister Kierwiński wyjaśnił budowę systemu: „Ten system składa się z dwóch elementów: radarów wykrywających statki powietrzne oraz skanerów radiowych, które pozwalają je identyfikować, a w razie potrzeby także przechwytywać lub neutralizować”. To kompleksowe rozwiązanie gwarantuje skuteczność w zwalczaniu zagrożeń z powietrza.

Miliardowe inwestycje w bezpieczeństwo

Dotychczasowe działania na granicy z Białorusią kosztowały blisko 3 miliardy złotych, które posłużyły na modernizację bariery fizycznej i elektronicznej oraz budowę wież obserwacyjnych. Nowy system antydronowy jest kolejnym krokiem w strategii mającej na celu stworzenie nad Polską najnowocześniejszego systemu ochrony w tej części Europy.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek podkreślił plany rozbudowy:

„Pierwszy element systemu działa już w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej. Chcemy rozszerzyć to rozwiązanie na cały odcinek wschodni i na granicę morską, ale do tego potrzebne są bardzo duże środki”.