Animus Fortis, czyli „Mężny Duch”. Nagrody dla tych, którzy ratują życie

Pomnik Sanitariusza miał stanąć w Warszawie...

Będziemy budować napięcie. Zatem co nieco o historii tego, co przedstawia statuetka… Ów pomnik miał upamiętniać medyków poległych w walkach o odzyskanie niepodległości. Miał, bo plany przekreśliła II wojna światowa. Z koncepcją postawienia takiego monumentu w Warszawie wystąpili gen. bryg. dr n. med. Stefan Hubicki (komendant Oficerskiej Szkoły Sanitarnej funkcjonującej na terenie Zamku Ujazdowskiego) oraz gen. bryg. dr n. med. Stanisław Rouppert (szef Departamentu Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wojskowych).

Projekt monumentu zamówiono u jednego z najwybitniejszych ówczesnych rzeźbiarzy - Edwarda Wittiga, profesora krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jego dziełem jest m.in. warszawski Pomnik Lotnika. Rzeźbiarz zaprojektował monument przedstawiający sanitariusza w mundurze wojskowym podtrzymującego za ramiona rannego żołnierza.

Fundusze na budowę zbierano w całej Polsce, w ramach dobrowolnych składek medyków cywilnych i wojskowych. Powstał gipsowy model obelisku, a w 1937 r. rozpoczęto prace nad jego odlewem z brązu.

To tyle o historii, a teraz pora przejść do czasów współczesnych.

WIM honoruje i promuje ratownictwo medyczne

Nagroda Animus Fortis „Mężny Duch” przyznawana jest w dwóch kategoriach.

• Za „osobiste męstwo” dla osoby, która w roku poprzedzającym przyznanie nagrody wyróżniła się w znaczący sposób w akcji ratowniczej. Laureatem nagrody może zostać osoba pełniąca służbę bądź zatrudniona w instytucji realizującej zadania ratownicze (np. w wojsku, policji, straży pożarnej, służbie zdrowia, WOPR, TOPR, GOPR).

• Dla przedstawiciela instytucji, która znacząco wpłynęła na pozytywne zmiany pozwalające skuteczniej ratować ludzkie życie.

Dodatkowo (13-osobowa) Kapituła Nagrody może przyznać dyplom honorowy, zarówno w kategorii indywidualnej, jak i instytucjonalnej.

Tradycyjnie konkursowe laury wręczane są podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach. I tak było w czwartek, 12 marca. A oto laureaci dziewiątej edycji Animus Fortis „Mężny Duch”...

W kategorii głównej indywidualnej konkursowa kapituła postanowiła, że Animus Fortis 2025 trafi do rąk asp. Piotra Wroteckiego z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Łodzi. Strażak uratował życie noworodka bezpośrednio po akcji porodowej w trudnych warunkach zagrażających życiu i zdrowiu dziecka.

Asp. Wrotecki już od 18 lat pełni służbę. Wielokrotnie narażał życie, wykazując się trafną oceną sytuacji i skutecznością w podejmowaniu decyzji. WIM-PIB w uzasadnieniu podał: „Szczególnym przykładem jego postawy była akcja z 15 kwietnia 2025 r., gdy brał udział w ratowaniu nowo narodzonego noworodka, podejmując natychmiastowe i profesjonalne działania ratujące życie. Jego szybka reakcja, opanowanie oraz prawidłowa realizacja procedur medycznych miały kluczowe znaczenie dla stabilizacji dziecka do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Postawa asp. Wroteckiego stanowi wzór służby i potwierdza najwyższe wartości etosu strażaka”.

Dyplomem Honorowym w kategorii indywidualnej został wyróżniony kpt. Jacek Paweł Osicki, funkcjonariusz KP PSP w Mońkach (Białostockie), „za natychmiastową akcję ratunkową po wybuchu skutera wodnego”. Wyróżniony jest strażakiem od 2007 r.

„21 września 2025 r., będąc poza służbą, z narażeniem własnego życia podjął natychmiastową akcję ratunkową po wybuchu skutera wodnego, wchodząc do płonącej wody, aby ewakuować poszkodowaną osobę. Następnie udzielił jej fachowej pomocy medycznej, stabilizując obrażenia i monitorując stan do czasu przyjazdu służb. Jego zdecydowana i ofiarna postawa była kluczowa dla uratowania życia poszkodowanej osoby…”.

A oto laureaci kategorii instytucjonalnej.

Nagrodą Główną uhonorowany został przedstawiciel Akademii Pożarniczej w Warszawie, st. bryg. Karina Jarosławska-Kolman. Kapituła przyznała statuetkę za „wieloletnią działalność dydaktyczną, organizacyjną i społeczną”. Nagrodzona od ponad dwóch dekad kształci przyszłych ratowników medycznych.

„Z jej inicjatywy powstały nowoczesne pracownie symulacji medycznej oraz rozwinięta została Sekcja Ratownictwa Medycznego, stanowiące dziś istotny element systemu szkolenia. Jej zaangażowanie, profesjonalizm i konsekwencja w budowaniu wysokich standardów edukacyjnych mają realny wpływ na poziom bezpieczeństwa publicznego”.

W gronie laureatów znaleźli się również wojskowi. Dyplomem Honorowym wyróżnione zostało Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych za realizację Projektu PETT, który jest odpowiedzią na pilną potrzebę budowy zdolności przedłużonej opieki medycznej w warunkach pełnoskalowego konfliktu.

„Program obejmuje intensywne, trzytygodniowe szkolenie ratowników pola walki, oparte na bieżących doświadczeniach z frontu i realizowane we współpracy międzynarodowej pod auspicjami NATO SOFCOM. W latach 2023–2025 przeszkolono 232 ratowników, a projekt uzyskał status szkolenia NATO oraz rangę platformy budowania interoperacyjności państw Sojuszu. PETT wyróżnia się innowacyjnym podejściem do „szybkiej edukacji” z wykorzystaniem zaawansowanej symulacji medycznej oraz możliwością adaptacji wypracowanych rozwiązań na potrzeby Sił Zbrojnych RP”.

Portal Obrony gratuluje laureatom!