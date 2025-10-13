Czołgi Leopard 2 to był początek? PGZ i Rheinmetall stawiają na wozy wsparcia

Utworzenie Europejskiego Centrum Wozów Wsparcia ma na celu opracowanie szeregu innowacyjnych pojazdów wojskowych, niezbędnych dla współczesnych operacji obronnych. Wśród planowanych konstrukcji znajdują się:

Opancerzony wóz zabezpieczenia technicznego;

Opancerzony wóz inżynieryjny z funkcją rozminowywania;

Most towarzyszący na podwoziu opancerzonym;

Jak podkreśla Adam Leszkiewicz, prezes zarządu PGZ S.A., porozumienie to jest elementem szerszej strategii budowania globalnej marki PGZ i dywersyfikacji zagranicznych kooperantów.

„W ramach budowania globalnej marki PGZ stawiamy na dywersyfikację naszych zagranicznych kooperantów, a Rheinmetall to sprawdzony od lat partner, będący jednym z kluczowych przedsiębiorstw zbrojeniowych w Europie” – zaznaczył Leszkiewicz.

💥 Mamy to! Porozumienie o współpracy @PGZ_pl-@RheinmetallAG podpisane! ✅ Cel → utworzenie Europejskiego Centrum Wozów Wsparcia w ramach sp. joint venture. Opracowany zostanie opancerzony wóz inżynieryjny z funkcją rozminowywania i most towarzyszący na podwoziu opancerzonym. pic.twitter.com/L5zCbnZMjQ— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) October 13, 2025

Dzień dobry, Poznań! 👋✍️ Jesteśmy dziś w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych S.A. Przed nami popisanie strategicznego porozumienia o współpracy w zakresie wozów wsparcia dla polskich Sił zbrojnych 💪 Z kim? Podpowiedź na filmie 😉👇Więcej szczegółów już za chwilę 😎 pic.twitter.com/0jMg6QnoQ6— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) October 13, 2025

Wzmocnienie polskiego przemysłu i europejskiej obronności

Współpraca z Rheinmetall otwiera drogę do rozszerzenia oferty PGZ o kolejne zaawansowane rozwiązania technologiczne. Co więcej, stwarza to szansę na wspólne proponowanie tych rozwiązań na rynki zewnętrzne, co może znacząco wpłynąć na pozycję obu firm w globalnym przemyśle zbrojeniowym. Inicjatywa ta ma również istotne znaczenie dla polskich zakładów, w szczególności dla Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych w Poznaniu.

„Porozumienie, które inicjuje nową potencjalną współpracę, jest także istotne dla Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych w Poznaniu oraz być może dla poznańskiego „Ceglorza”. Daje szanse rozwoju biznesowego i jest dowodem na dywersyfikację produkcji w Grupie PGZ. Spółki zlokalizowane w Poznaniu są dla nas bardzo ważne” – dodał Adam Leszkiewicz.

Doświadczenie i technologia Rheinmetall

Rheinmetall, jako jeden z wiodących dostawców opancerzonych pojazdów gąsienicowych i kołowych, wnosi do współpracy ogromne doświadczenie i zaawansowaną technologię. Firma jest również konstruktorem opancerzonego wozu torującego Keiler NG oraz ma znaczący udział technologiczny w rozwoju czołgu Leopard 2 A4. Bogate doświadczenie w projektowaniu, produkcji i serwisowaniu pojazdów opancerzonych, a także ugruntowana pozycja w Polsce poprzez spółkę Rheinmetall Polska Sp. z o.o., czynią ją idealnym partnerem dla PGZ.

Dr Björn Bernhard, dyrektor zarządzający Rheinmetall Vehicle Systems Europe, podkreślił znaczenie wzajemnego zrozumienia i wspólnych celów:

„Porozumienie symbolizuje nasze wzajemne zrozumienie, zbieżne cele i chęć ścisłej współpracy polegającej na wymianie wiedzy, wykorzystaniu naszych wspólnych atutów i odkrywaniu nowych możliwości”.