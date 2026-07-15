Tajne narady w Operation Room: Kto decyduje o losach Iranu?

We wtorek, 14 lipca br. w Operation Room, czyli w centrum dowodzenia i zarządzania kryzysowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, odbyła się kluczowa narada. Jak przekazał w środę amerykański portal Axios, Donald Trump dyskutował z czołowym zespołem ds. bezpieczeństwa narodowego na temat rozległej ofensywy na Iran.

W spotkaniu uczestniczyli kluczowi przedstawiciele administracji, w tym wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio, minister obrony Pete Hegseth, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generał Dan Caine, dyrektor CIA John Ratcliffe oraz wysłannik Białego Domu Steve Witkoff. Skład uczestników podkreśla wagę i strategiczny charakter omawianych kwestii, sugerując, że Trump jest gotów podjąć radykalne kroki w celu osiągnięcia swoich celów w regionie.

Eskalacja konfliktu w Zatoce Perskiej: Dlaczego Trump chce uderzyć w Iran?

Axios ocenił, że Donald Trump wydaje się być gotów eskalować konflikt z Iranem, aby zadać Teheranowi straty, które zmuszą ten kraj do otwarcia cieśniny Ormuz i zaakceptowania amerykańskich żądań dotyczących jego programu jądrowego. Spotkanie w Operation Room zwołano w czasie, gdy amerykańskie siły zbrojne czwarty dzień z rzędu przeprowadzały ataki w rejonie cieśniny Ormuz, wzdłuż południowego wybrzeża Iranu. Większość celów stanowiły systemy obrony powietrznej i radarowe, wyrzutnie rakiet przeciwokrętowych oraz miejsca startu dronów. Przedstawiciele władz USA oświadczyli, że naloty miały na celu znaczące osłabienie zdolności Iranu do atakowania statków handlowych w Ormuzie. W odpowiedzi na te działania, Iran kontynuował wystrzeliwanie rakiet i dronów w kierunku amerykańskich baz wojskowych zlokalizowanych w Jordanii, Kuwejcie i Bahrajnie, co świadczy o rosnącym napięciu w regionie.

W ostatnim tygodniu sytuacja w Zatoce Perskiej uległa dalszemu zaostrzeniu. Szef Centralnego Dowództwa USA (CENTCOM) admirał Brad Cooper podkreślił we wtorek, że Iran zaatakował siedem statków handlowych. Mimo tych incydentów, amerykańskim siłom zbrojnym udało się skoordynować przepłynięcie 300 statków przez strategiczną cieśninę Ormuz, co świadczy o ciągłych wysiłkach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi w tym kluczowym dla światowej gospodarki regionie. Działania te mają na celu nie tylko ochronę interesów handlowych, ale również wywarcie presji na Teheran, aby zaprzestał agresywnych działań i usiadł do stołu negocjacyjnego. W obliczu narastającej retoryki i wzajemnych prowokacji, ryzyko otwartej konfrontacji między Stanami Zjednoczonymi a Iranem wydaje się być coraz większe, a decyzje podejmowane w Operation Room mogą mieć dalekosiężne konsekwencje dla stabilności całego Bliskiego Wschodu.

"Zniszczymy wszystkie ich elektrownie": Groźby Donalda Trumpa w Fox News

Przed spotkaniem w Situation Room, Donald Trump udzielił wywiadu stacji Fox News, w którym otwarcie zagroził Iranowi eskalacją działań wojennych. We wtorek zapowiedział, że w najbliższych dniach ataki zostaną zintensyfikowane, a amerykańskie siły zbrojne mocno uderzą w Iran. Prezydent USA nie przebierał w słowach, kreśląc wizję totalnej destrukcji, jeśli Teheran nie spełni jego żądań. W przyszłym tygodniu przyjdzie kolej na mosty. Zniszczymy wszystkie ich elektrownie. Zniszczymy wszystkie ich mosty, chyba że zasiądą do stołu i zaczną negocjować – oświadczył Trump, wyraźnie dając do zrozumienia, że jego cierpliwość się kończy.

Dodał również, z typową dla siebie stanowczością: Powiedziałem: „lepiej zawrzyjcie porozumienie, bo inaczej nic wam nie zostanie”. Te słowa, wypowiedziane publicznie, z pewnością odbiją się szerokim echem na arenie międzynarodowej i mogą dodatkowo zaognić i tak już napiętą sytuację w Zatoce Perskiej. Retoryka Trumpa wskazuje na to, że Stany Zjednoczone są gotowe użyć pełnej siły militarnej, aby wymusić na Iranie ustępstwa w kwestii jego programu jądrowego i bezpieczeństwa szlaków handlowych w cieśninie Ormuz.

Warto jednak zwrócić uwagę, że według sondażu przeprowadzonego w dniach 10-12 lipca przez agencję Reuters i firmę badawczą Ipsos, tylko 37% Amerykanów poparło nowe ataki USA na Iran. Co więcej, połowa respondentów stwierdziła, że wojna USA z Iranem „nie była warta swojej ceny”. W sondażu wzięło udział 1019 dorosłych Amerykanów z całego kraju, a margines błędu wyniósł około czterech punktów procentowych.

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Iran szykuje odwet na USA?

Iran nie pozostaje obojętny wobec działań USA. Teheran, poprzez sojuszniczy ruch Huti, sygnalizuje gotowość do zamknięcia strategicznej cieśniny Bab al-Mandab. Decyzja ta, mająca zwiększyć presję na USA, może doprowadzić do znacznego wzrostu cen ropy i zakłóceń w globalnym handlu, eskalując konflikt w regionie. To kolejny krok po wcześniejszych groźbach dotyczących cieśniny Ormuz, co zwiastuje potencjalny chaos na światowych rynkach energii.

Cieśnina Bab al-Mandab, łącząca Morze Czerwone z Zatoką Adeńską, stanowi jedną z najważniejszych na świecie „arterii energetycznych”. Przez ten szlak handlowy przepływają statki transportujące ropę z Arabii Saudyjskiej, trzeciego co do wielkości producenta ropy na świecie, a także liczne statki handlowe. Jak podaje tygodnik „Economist”, szlakiem tym płynie około 30 procent globalnego transportu kontenerowego, 10 procent towarów przewożonych drogą morską oraz 8-10 procent gazu i ropy. Zablokowanie tej cieśniny, podobnie jak wcześniej grożono w przypadku cieśniny Ormuz, mogłoby mieć katastrofalne skutki dla globalnej gospodarki, prowadząc do drastycznego wzrostu kosztów transportu i dostaw surowców.

Strategia Iranu i rola ruchu Huti w eskalacji konfliktu

Eskalacja konfliktu między USA a Iranem sprawia, że Teheran jest coraz bardziej zainteresowany rozszerzaniem pola walki. Celem jest zwiększenie presji na Waszyngton poprzez spiętrzenie zagrożeń dla światowego handlu i dostaw surowców energetycznych. Jak oceniają rozmówcy agencji Reuters, Iran jest gotów blokować Bab al-Mandab, posługując się ruchem Huti, który jest klientem Teheranu. Mohammed al-Farah, wysokiej rangi przedstawiciel ruchu Huti, ostrzegł w rozmowie z agencją, że „jeśli obecna sytuacja ulegnie pogorszeniu, cieśnina Bab al-Mandab i cieśnina Ormuz zostaną zamknięte przez sojusz operacyjny. Ceny ropy podskoczyłyby wtedy do 200 dol. za baryłkę i byłby to kolosalny szok”.

Fawaz Gerges, profesor London School of Economics specjalizujący się w Bliskim Wschodzie, powiedział agencji Reuters, że Iran jest gotów „iść na całość”, aby pokazać Amerykanom, że może jednocześnie zagrozić dwóm strategicznym „wąskim gardłom” na szlakach morskich i „zamienić tę wojnę z dwustronnego konfliktu w wyzwanie dla globalnego handlu surowcami energetycznymi”. Agencja Reuters przypomina, że Huti już wcześniej dowiedli swoich zdolności, niemal blokując Bab al-Mandab po wybuchu wojny w Strefie Gazy jesienią 2023 roku. Ataki na statki handlowe na Morzu Czerwonym i w Zatoce Adeńskiej zakłóciły ruch na jednym z najbardziej uczęszczanych szlaków morskich świata, wymuszając transport towarów dłuższą i kosztowniejszą trasą okrążającą Afrykę.

Potencjalne konsekwencje i międzynarodowa odpowiedź

Zablokowanie cieśniny Bab al-Mandab jest nazywane przez Andreasa Kreiga, wykładowcę instytutu studiów nad bezpieczeństwem w King's College London, „opcją nuklearną”, po którą Iran sięgnie, jeśli uzna, że powrót do wojny na pełną skalę jest nie do uniknięcia. Jednak Abdulaziz Sager, szef think tanku Gulf Research Center z siedzibą w Arabii Saudyjskiej, ostrzega, że w krajach Zatoki Perskiej narasta przekonanie o wyczerpaniu szans na dyplomatyczne zakończenie wojny, co może doprowadzić do rozlania się konfliktu na cały region. Podkreśla on, że „każda próba zamknięcia Bab al-Mandab może wywołać zbrojną odpowiedź nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale też ich regionalnych partnerów”.

Neokonserwatywny portal Bulwark komentuje, że choć USA mogą zadać Iranowi poważne ciosy, to Teheran przejął inicjatywę. Nie musi odpowiadać równą siłą ognia; wystarczy, że zagrozi morskim szlakom handlowym, co wywoła chaos na światowych rynkach energii. Waszyngton może górować na polu walki, ale to Iran w dużym stopniu decyduje o tym, gdzie będzie toczyć się konflikt. Tymczasem AFP przekazała, że irański parlament rozpoczął prace nad projektem ustawy dotyczącej „bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju cieśniny Ormuz i Zatoki Perskiej”. Iran dąży do zagwarantowania sobie możliwości stałej kontroli ruchu przez cieśninę Ormuz, przez którą przed wojną przepływało 20 procent światowego eksportu ropy i gazu, co umożliwia wywieranie nacisków zarówno na kraje arabskie eksportujące ropę, jak i na państwa, które ją kupują.