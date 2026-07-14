CENTCOM po raz pierwszy używa bezzałogowych nawodnych przeciw Iranowi i wznawia blokadę morską

Pierwsze bojowe użycie bezzałogowców nawodnych przez CENTCOM

Dowództwo Centralne USA określiło najnowszą operację jako pierwsze bojowe użycie bezzałogowych jednostek nawodnych przeciwko celom w Iranie, wskazując trzy jednostki typu Corsair jako główny efektor uderzenia w obiekt infrastruktury wspierający flotę podwodną Teheranu w rejonie Bandar Abbas. CENTCOM opisało te jednostki jako bezzałogowe środki nawodne przeznaczone do jednorazowego użycia oraz podkreśliło, że jest to pierwszy przypadek bojowego zastosowania przez siły USA bezzałogowych jednostek nawodnych w operacji przeciwko Iranowi.

W komunikacie zaznaczono, że nocne uderzenia w infrastrukturę portową "ograniczyły zdolność Iranu do dalszych ataków na żeglugę handlową", co powiązano bezpośrednio z wcześniejszymi incydentami wymierzonymi w statki cywilne w rejonie Cieśniny Ormuz. Dowództwo przedstawiło operację z użyciem bezzałogowych jednostek nawodnych jako element szerszej kampanii mającej obniżyć zdolności Iranu do prowadzenia działań przeciwko ruchowi handlowemu w regionie.

Yesterday, using multiple one-way attack surface drones, CENTCOM forces successfully struck a submarine and ship maintenance facility in Iran. Three Corsair unmanned surface vessels hit the port at Bandar Abbas Naval Base, marking the first time American forces have employed sea… pic.twitter.com/bOM2kmgRxz— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 13, 2026

Kolejne fale uderzeń na cele wojskowe w Iranie

CENTCOM informował, że w pierwszej połowie lipca siły USA przeprowadziły kilka serii nocnych uderzeń na irańskie cele wojskowe, wykorzystując samoloty, okręty, bezzałogowe statki powietrzne oraz bezzałogowe jednostki nawodne. W komunikatach wskazano jako cele (m.in.) systemy obrony powietrznej Iranu, nadbrzeżne radary, małe jednostki nawodne oraz elementy infrastruktury logistycznej na wybrzeżu, opisując te działania jako "dodatkową rundę" i "kolejną falę" działań mających "dalej ograniczać zdolność Iranu do atakowania żeglugi handlowej i cywilnych marynarzy w Cieśninie Ormuz".

Według oficjalnych danych CENTCOM, w jednej z serii uderzeń siły USA zaatakowały około 80 irańskich celów wojskowych, w innej około 90, a w kolejnych nocach operacje kontynuowano z podobną skalą i intensywnością.

Dowództwo opisało te działania jako "pociąganie sił irańskich do odpowiedzialności" za naruszenia porozumień dotyczących deeskalacji i ataki na statki handlowe, informując, że najnowsza fala uderzeń została zakończona wieczorem 13 lipca czasu wschodniego USA, po operacji trwającej około pięciu godzin.

Wznowienie morskiej blokady

Na tle nocnych uderzeń Dowództwo Centralne USA ogłosiło decyzję o wznowieniu blokady morskiej wobec ruchu związanego z irańskimi portami, zapowiadając ponowne blokowanie ruchu morskiego wchodzącego i wychodzącego z irańskich portów przy jednoczesnym utrzymaniu przepływu dla jednostek niespełniających kryteriów blokady. CENTCOM przypomniało, że wcześniejsza faza blokady obowiązywała od połowy kwietnia do połowy czerwca, po czym działania blokadowe zostały czasowo zakończone, a siły USA pozostały w rejonie Zatoki Omańskiej i podejść do Cieśniny Ormuz.

Dowództwo podało, że w pierwszym okresie blokady siły USA przekierowały ponad 140 jednostek spełniających zasady, unieszkodliwiły dziewięć statków uznanych za niepodporządkowane oraz przepuściły ponad 50 jednostek przewożących pomoc humanitarną.

W komunikacie zalecono marynarzom i armatorom w rejonie Zatoki Omańskiej oraz podejść do Cieśniny Ormuz śledzenie oficjalnych komunikatów dla żeglugi (Notice to Mariners) i utrzymywanie łączności z okrętami US Navy na standardowych kanałach radiowych. CENTCOM podkreśliło, że celem wznowionej blokady jest dalsze ograniczenie zdolności Iranu do wykorzystywania portów i ruchu morskiego do działań zagrażających statkom handlowym oraz cywilnym marynarzom w regionie, przy czym deklaracje USA dotyczące blokady i swobody żeglugi pozostają przedmiotem debaty prawnej i politycznej w szerszym kontekście sporów o interpretację prawa morza.

Materiał przygotowany w oparciu o komunikat CENTCOM