Co ustalono na spotkaniu koalicji chętnych w Paryżu?

Spotkanie koalicji chętnych w Paryżu było, według słów prezydenta Macrona, momentem przyspieszenia i wdrożenia zobowiązań podjętych w ostatnich miesiącach. Przywódcy państw uczestniczących w inicjatywie dyskutowali nad dalszymi krokami mającymi na celu zwiększenie efektywności wsparcia dla Ukrainy. Francuski prezydent podkreślił, że celem jest nie tylko dostarczanie sprzętu, ale także koordynacja działań i szkolenia, które pozwolą Ukrainie skuteczniej bronić swojego terytorium. Wśród kluczowych tematów znalazły się również kwestie logistyczne i finansowe, niezbędne do realizacji długoterminowych planów wsparcia.

W posiedzeniu koalicji chętnych wzięło udział około 25 szefów państw i rządów, głównie z Europy, co świadczy o szerokim międzynarodowym poparciu dla Ukrainy. Polskę reprezentował premier Donald Tusk. Obecność tak wielu liderów wskazuje na rosnącą determinację Europy w obliczu wyzwań geopolitycznych. Dyskusje koncentrowały się na sposobach zwiększenia presji na Rosję oraz na wzmocnieniu odporności Ukrainy na agresję.

Wzmocnienie obrony i działania przeciwko flocie cieni

Emmanuel Macron zapewnił, że koalicja chętnych aktywnie wzmacnia sposoby walki z rosyjską flotą cieni. Jest to odniesienie do działań Rosji mających na celu omijanie sankcji i transport ropy naftowej oraz innych towarów za pomocą floty statków operujących poza standardowymi regulacjami międzynarodowymi. Zwalczanie tej floty jest kluczowe dla osłabienia rosyjskiej gospodarki i ograniczenia jej zdolności do finansowania wojny. Prezydent Francji podkreślił, że skoordynowane działania państw członkowskich są niezbędne do skutecznego przeciwdziałania tym nielegalnym praktykom.

Ponadto, Macron zapowiedział, że siły reasekuracyjne koalicji w najbliższych miesiącach przeprowadzą ćwiczenia w krajach sąsiednich. Te manewry mają na celu zwiększenie gotowości obronnej państw regionu oraz wzmocnienie zdolności do szybkiej reakcji na ewentualne zagrożenia. Ćwiczenia te są również sygnałem dla Rosji, że NATO i jego sojusznicy są zjednoczeni i przygotowani do obrony każdego cala swojego terytorium. Zakup Rafale i systemów SAMP/T przez Ukrainę wpisuje się w szerszy kontekst wzmacniania bezpieczeństwa wschodniej flanki Europy i modernizacji sił zbrojnych państw partnerskich. To strategiczne posunięcie ma na celu nie tylko bieżącą obronę, ale także długoterminowe budowanie potencjału militarnego Ukrainy.

Francuskie samoloty Rafale to wielozadaniowe myśliwce, zdolne do wykonywania szerokiego spektrum misji, od przewagi powietrznej po ataki naziemne i rozpoznanie. Ich pozyskanie znacząco zwiększyłoby siłę ukraińskiego lotnictwa. Z kolei systemy obrony powietrznej SAMP/T, znane również jako Mamba, są zaawansowanymi systemami rakietowymi ziemia-powietrze, przeznaczonymi do zwalczania samolotów, dronów i rakiet balistycznych. Ich wdrożenie wzmocniłoby ochronę nieba nad Ukrainą, co jest kluczowe w obliczu ciągłych ataków rakietowych i powietrznych ze strony Rosji. Ukraina od dawna apeluje o dostawy nowoczesnych systemów obrony powietrznej i lotnictwa, aby skuteczniej odpierać rosyjską agresję. Potwierdzenie zainteresowania tymi systemami przez Macrona jest ważnym krokiem w realizacji tych postulatów.