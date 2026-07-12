Zimna Wojna wymusiła powstanie nowej klasy broni, łączącej pistolet z karabinkiem, idealnej dla załóg i pilotów.

Automatyczny Pistolet Stieczkina (APS) był radziecką, innowacyjną próbą, wyróżniającą się charakterystyczną kolbo-kaburą.

Choć APS nie podbił frontów, jego pionierska koncepcja ukształtowała rozwój współczesnych broni PDW – poznaj jego niezwykłe dziedzictwo.

APS - Automatyczny Pistolet Stieczkina nie stał się legendą

To właśnie one pokazują, jak rodzą się nowe idee – często zbyt odważne jak na możliwości swojej epoki, ale wystarczająco inspirujące, by po latach powrócić w zupełnie nowej formie. Automatyczny Pistolet Stieczkina, szerzej znany jako APS, należy właśnie do tej kategorii.

Nie zdobył statusu legendy na miarę AK, nie wyparł klasycznych pistoletów wojskowych i stosunkowo szybko zniknął z pierwszej linii. A jednak ponad siedemdziesiąt lat po swoim debiucie wciąż pojawia się w książkach poświęconych historii uzbrojenia, muzealnych gablotach i kolekcjach pasjonatów historii techniki. Nie dlatego, że był konstrukcją idealną. Wręcz przeciwnie – dlatego, że odważył się odpowiedzieć na pytanie, którego większość konstruktorów wówczas jeszcze nie zadawała: czy istnieje miejsce pomiędzy pistoletem a karabinkiem?

Dziś odpowiedź wydaje się oczywista. Mówimy o broni PDW, kompaktowych karabinkach czy pistoletach maszynowych nowej generacji. W pierwszej połowie lat pięćdziesiątych takie pojęcia praktycznie nie istniały. Istniał natomiast bardzo realny problem.

Zimna wojna dopiero się zaczynała

Rok 1951 był szczególnym momentem historii. Europa wciąż podnosiła się z ruin II wojny światowej, ale świat coraz wyraźniej dzielił się na dwa przeciwstawne bloki. Armie przechodziły głęboką modernizację, a doświadczenia wyniesione z frontów lat 1939–1945 analizowano niemal pod mikroskopem.

Szybko zauważono, że nie każdy żołnierz potrzebuje pełnowymiarowego karabinka. Załogi czołgów, kierowcy transporterów opancerzonych, piloci, obsługi artylerii czy oficerowie często dysponowali bardzo ograniczoną przestrzenią. Karabinek przeszkadzał podczas wykonywania podstawowych obowiązków, natomiast klasyczny pistolet pozostawiał zbyt duży niedosyt w sytuacji zagrożenia.

W różnych krajach zaczęto więc poszukiwać rozwiązania pośredniego. W Związku Radzieckim zadanie opracowania takiej konstrukcji powierzono młodemu konstruktorowi Igorowi Jakowlewiczowi Stieczkinowi.

Młody konstruktor i ambitny projekt

Stieczkin miał zaledwie dwadzieścia dziewięć lat, gdy jego projekt został przyjęty do uzbrojenia. Był absolwentem Tuły – miasta będącego od stuleci jednym z najważniejszych ośrodków rosyjskiego i światowego przemysłu zbrojeniowego.

Powstała konstrukcja wykorzystywała ten sam nabój 9×18 mm, co przyjęty niemal równolegle pistolet Makarowa, lecz na tym podobieństwa praktycznie się kończyły.

APS miał około 225 mm długości, lufę liczącą 140 mm oraz dwurzędowy magazynek mieszczący 20 nabojów – liczbę imponującą jak na początek lat pięćdziesiątych. Masa załadowanej broni przekraczała kilogram, a po dołączeniu charakterystycznej kaburo-kolby cały zestaw ważył blisko 1,8 kg.

Liczby te pokazują, że nie był to po prostu „większy pistolet”. Była to świadoma próba stworzenia nowej kategorii uzbrojenia.

Pomysł starszy od APS

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów konstrukcji była kabura pełniąca jednocześnie funkcję kolby. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że był to pomysł całkowicie nowy. W rzeczywistości jego korzenie sięgały końca XIX wieku.

Legendarny Mauser C96 również otrzymał drewnianą kaburę, którą można było zamocować do chwytu pistoletowego. Dzięki temu broń stawała się znacznie stabilniejsza podczas celowania na większych dystansach. W epoce, gdy pistolety samopowtarzalne dopiero zdobywały uznanie, rozwiązanie to uchodziło za niezwykle nowoczesne.

APS wykorzystywał tę samą ideę, ale nadawał jej zupełnie nowe znaczenie. W Mauserze kolba służyła przede wszystkim poprawie celności ognia pojedynczego. U Stieczkina miała umożliwić wykorzystanie koncepcji pistoletu o zwiększonych możliwościach – konstrukcji, która miała wypełnić przestrzeń pomiędzy klasyczną bronią krótką a karabinkiem.

To doskonały przykład ewolucji techniki. Czasami ten sam pomysł wraca po kilkudziesięciu latach, ponieważ zmienia się nie sama technologia, lecz potrzeby użytkowników.

Konstrukcja, która zadawała właściwe pytanie

Historia pokazała, że APS nie stał się standardowym wyposażeniem Armii Radzieckiej. Był zbyt wyspecjalizowany, by zastąpić prosty pistolet służbowy, i zbyt ograniczony, by wyprzeć rozwijające się karabinki. Nie oznacza to jednak porażki. Wręcz przeciwnie – APS zadał pytanie, które przez kolejne dziesięciolecia powracało w biurach konstrukcyjnych po obu stronach Żelaznej Kurtyny. Jak zwiększyć możliwości indywidualnej broni żołnierza, nie odbierając mu mobilności?

Ta sama idea odnajdzie później swoje odbicie w zachodnich konstrukcjach, takich jak Heckler & Koch VP70 czy Beretta 93R, by z czasem doprowadzić do narodzin całej klasy broni określanej dziś mianem Personal Defence Weapon. Nie były one następcami APS w sensie konstrukcyjnym, ale stanowiły kolejne odpowiedzi na to samo pytanie.

Dziedzictwo wykraczające poza służbę

Dzisiaj APS jest przede wszystkim świadectwem epoki wielkich eksperymentów konstrukcyjnych. To broń, która nie zrewolucjonizowała pola walki, lecz pozostawiła po sobie coś równie cennego – inspirację.

Z biegiem lat zyskała także szczególny status w świecie kolekcjonerów historii uzbrojenia. Wartość takich egzemplarzy wynika nie tylko z ich dostępności czy stanu zachowania, ale przede wszystkim z miejsca, jakie zajmują w dziejach światowej myśli rusznikarskiej. APS stał się symbolem okresu, w którym inżynierowie odważnie poszukiwali nowych rozwiązań, nie obawiając się podważać utartych schematów.

I być może właśnie dlatego fascynuje do dziś. Nie jako broń, która zmieniła historię, lecz jako konstrukcja, która pokazała, że nawet projekty wyprzedzające swoją epokę potrafią pozostawić po sobie trwały ślad.