Wojsko nie chwali się statystykami dotyczącymi urazów akustycznych.

Po doznaniu urazu akustycznego liczy się każda minuta.

Profilaktyka jest jedyną skuteczną obroną przed urazem akustycznym.

- Problem uszkodzeń słuchu wykracza daleko poza samą linię ognia i stanowiska strzeleckie. Dotyczy on mechaników na okrętach, czołgistów czy pracowników personelu naziemnego lotnisk stojących obok startujących samolotów. Choć armie na świecie niechętnie dzielą się szczegółowymi statystykami dotyczącymi zdrowia swoich żołnierzy, dostępne dane cząstkowe malują niepokojący obraz. Szacuje się, że prawie połowa żołnierzy posiada ubytek słuchu w co najmniej jednym uchu – w czasie dnia otwartego Warszawskich Targów Obronnych wyjaśniał płk dr n. med. Robert Drozdowski, zastępca dyrektora Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie, uczestnik misji w Afganistanie, doświadczony strzelec sportowy.

Skala problemu. Co kryją wojskowe statystyki?

Badania przeprowadzone w armii estońskiej wykazały, że ponad 60 proc. żołnierzy doznało mniejszego lub większego ubytku słuchu w zakresie wysokich częstotliwości, a blisko 10 proc. dotknął ciężki niedosłuch.

Co niezwykle istotne, ponad 60 proc. badanych cierpiało z powodu uporczywych szumów usznych (tinnitus). Dane amerykańskie obejmujące próbę niemal 50 tysięcy żołnierzy wskazują, że u 7,5 proc. z nich rozwinął się nowy, wcześniej nienotowany ubytek słuchu, przy czym ryzyko to drastycznie rosło u osób biorących bezpośredni udział w działaniach bojowych.

Z kolei historyczne badania fińskie dowodzą, że co drugi strzelec doświadczył urazu wynikającego z całkowitego braku lub nieprawidłowego stosowania ochronników słuchu.

- Statystyki pokazują, że ostry uraz akustyczny dotyka aż 62 proc. osób, które nie stosowały żadnej ochrony. Co jednak najbardziej alarmujące, ten sam problem dotyka aż 45 proc. osób, które zabezpieczały słuch. Oznacza to, że kluczowy jest nie tylko sam fakt noszenia ochronników, ale ich jakość oraz prawidłowy sposób użytkowania – kontynuuje dr Drozdowski.

Fizyka destrukcji. Jak powstaje ostry uraz akustyczny?

Dźwięk to zjawisko fizyczne – fala uderzeniowa o potężnej sile działania. Spektakularnym tego przykładem może być sytuacja, w której pilot wojskowy zbyt nisko przekracza barierę dźwięku, co skutkuje zrywaniem dachów z okolicznych budynków. Pojedynczy wystrzał z broni palnej generuje impuls drastycznie przekraczający próg tolerancji ludzkiego narządu słuchu. Taka nagła fala uderzeniowa niszczy ucho na dwóch poziomach.

Po pierwsze powoduje uszkodzenie mechaniczne.

- W skrajnych przypadkach dochodzi do perforacji (pęknięcia) błony bębenkowej, uszkodzenia łańcucha kosteczek słuchowych, rozerwania struktur błony podstawnej, a także uszkodzenia komórek rzęsatych w ślimaku (uchu wewnętrznym), które odpowiadają za zamianę impulsu mechanicznego na elektryczny zrozumiały dla mózgu – wyjaśnia ekspert z Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej.

Po drugie powoduje uszkodzenie metaboliczne

Wynika ono z nadmiernego pobudzenia komórek słuchowych, co prowadzi do powstawania toksycznych wolnych rodników, zaburzeń ukrwienia ślimaka oraz obumierania komórek lub utraty łączności między nimi.

- Sytuację pogarsza wiek – mikroskopijne naczynia krwionośne zasilające ucho wewnętrzne z czasem dotyka miażdżyca, co drastycznie zmniejsza zdolności regeneracyjne organizmu – tłumaczy płk Robert Drozdowski.

Złote godziny po urazie: liczy się każda minuta

Co robić, gdy dojdzie do ekspozycji na potężny impuls, po którym pojawia się nagłe pogorszenie słuchu, szum, uczucie „zatkania” ucha, nadwrażliwość na dźwięki, ból głowy czy silne podenerwowanie? Kluczowy jest czas – okno terapeutyczne, w którym można podjąć próbę ratowania słuchu, jest niezwykle krótkie.

- Złotym standardem postępowania jest natychmiastowa konsultacja laryngologiczna. Najskuteczniejszą formą ratunku w fazie ostrej jest szybkie podanie sterydów, które mogą zatrzymać destrukcyjny proces zapalny i metaboliczny. Pacjent po urazie musi bezwzględnie unikać hałasu, strzelnic oraz miejsc głośnych. Medycyna dysponuje również tlenoterapią hiperbaryczną (HBOT), polegającą na przebywaniu w komorze z podwyższonym ciśnieniem tlenu, jednak dostępność tej metody jest ograniczona, a dane naukowe potwierdzające jej jednoznaczną skuteczność wciąż pozostają przedmiotem dyskusji – mówi ekspert z WIML.

Gorzka prawda o leczeniu: dlaczego reklamy kłamią?

Jeśli po ostrym urazie akustycznym minie pół roku, a słuch nie wrócił do normy, szanse na jego odzyskanie drastycznie spadają. Powstałe zniszczenia strukturalne mają charakter trwały. W przypadku przewlekłego niedosłuchu najskuteczniejszą formą pomocy pozostaje nowoczesna aparateza słuchowa, która dzięki zaawansowanej miniaturyzacji jest dziś niemal niewidoczna dla otoczenia.

Największym i najbardziej uciążliwym problemem pacjentów są jednak szumy uszne (tinnitus).

- W tym miejscu należy głośno i wyraźnie podkreślić fakt medyczny: nie istnieje żaden lek, który potrafi skutecznie wyleczyć szumy uszne. Wszelkiego rodzaju szeroko reklamowane preparaty, suplementy z miłorzębem japońskim (ginkgo biloba), magnezem czy witaminami antyoksydacyjnymi stanowią co najwyżej marginalne wsparcie, a ich realny wpływ przekłada się głównie na wynik finansowy producentów, a nie na jakość funkcjonowania pacjenta – podkreśla płk dr Robert Drozdowski.

Zamiatanie problemu pod dywan. Metody radzenia sobie z szumem

Wobec bezradności farmakoterapii, współczesna medycyna skupia się na łagodzeniu skutków i nauce życia z dysfunkcją. Nieleczone szumy uszne potrafią doprowadzić do ciężkich zaburzeń snu, depresji, stanów lękowych, a w skrajnych przypadkach – do prób samobójczych.

Do najważniejszych form terapii należą:

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT): Nie eliminuje szumu, lecz uczy pacjenta tolerancji dyskomfortu. Zmienia reakcję emocjonalną na bodziec, redukuje napięcie i uczy mózg, że szum nie stanowi dla organizmu zagrożenia.

Nie eliminuje szumu, lecz uczy pacjenta tolerancji dyskomfortu. Zmienia reakcję emocjonalną na bodziec, redukuje napięcie i uczy mózg, że szum nie stanowi dla organizmu zagrożenia. Terapie dźwiękowe i habituacja: Wykorzystują specjalne generatory dźwięku. Działanie to, choć na pierwszy rzut oka może wydawać się mało profesjonalne (często sprowadzane do lekarskiego zalecenia „włączenia radia do snu”), jest jedną z najskuteczniejszych metod. Nie chodzi o całkowite zagłuszenie szumu, lecz o likwidację kontrastu między dźwiękiem z zewnątrz a szumem własnym – tzw. „rozmycie” bodźca, dzięki któremu mózg zaczyna go ignorować.

Wykorzystują specjalne generatory dźwięku. Działanie to, choć na pierwszy rzut oka może wydawać się mało profesjonalne (często sprowadzane do lekarskiego zalecenia „włączenia radia do snu”), jest jedną z najskuteczniejszych metod. Nie chodzi o całkowite zagłuszenie szumu, lecz o likwidację kontrastu między dźwiękiem z zewnątrz a szumem własnym – tzw. „rozmycie” bodźca, dzięki któremu mózg zaczyna go ignorować. Postępowanie przy hiperakuzji (nadwrażliwości): Paradoksalnie, pacjentów z nadwrażliwością po urazie nie powinno się izolować od świata w absolutnej ciszy. Pomaga im stopniowa terapia dźwiękowa i ponowne, kontrolowane otwieranie się na bodźce akustyczne.

Paradoksalnie, pacjentów z nadwrażliwością po urazie nie powinno się izolować od świata w absolutnej ciszy. Pomaga im stopniowa terapia dźwiękowa i ponowne, kontrolowane otwieranie się na bodźce akustyczne. Ukryty ubytek słuchu: Dotyczy osób, których badanie audiometryczne (audiogram) wychodzi prawidłowo, ale w hałaśliwym otoczeniu nie rozumieją mowy, a ich narząd słuchu błyskawicznie się męczy. Rozwiązaniem w tym przypadku jest specjalistyczny trening słuchowy.

Profilaktyka jako jedyna skuteczna broń

Skoro leczenie ostrego urazu akustycznego i jego odległych powikłań jest tak mało efektywne, jedynym racjonalnym rozwiązaniem pozostaje bezwzględna profilaktyka.

- Na rynku dostępna jest cała gama ochronników słuchu – od pasywnych stoperów po zaawansowane ochronniki elektroniczne. Warto wybierać sprawdzone rozwiązania renomowanych producentów o udowodnionych parametrach tłumienia – podkreśla ekspert z WIML.

W sytuacjach ekstremalnych, gdy natężenie dźwięku zbliża się lub przekracza granicę 180 decybeli, konieczne jest stosowanie ochrony podwójnej, czyli jednoczesnego założenia stoperów dousznych oraz nauszników ochronnych.