NATO inwestuje 200 mln euro w cyfrową tarczę. Accenture i Leonardo budują chmurowy system PBN

NATO uruchamia kluczowy program o wartości 200 mln euro, mający na celu budowę zaawansowanej, chmurowej "cyfrowej tarczy" dla całego Sojuszu.

Accenture i Leonardo zrealizują Protected Business Network, zapewniając bezpieczne środowisko dla 29 tys. użytkowników, wzmacniając odporność na cyberataki.

Jak ta transformacja cyfrowa zmieni operacje NATO i co to oznacza dla przyszłości bezpieczeństwa globalnego.

Nowy element cyfrowej odporności NATO?

Program Protected Business Network stanowi fundament dla niejawnych operacji cyfrowych w całej strukturze NATO, zapewniając decydentom i personelowi wojskowemu we wszystkich domenach możliwość komunikacji, koordynacji oraz dostępu do krytycznych danych w nowoczesnym, ustandaryzowanym i skalowalnym środowisku chmurowym, bardziej odpornym na ataki zewnętrzne i zakłócenia.

Program PBN zastąpi dotychczasowe rozwiązania oraz wzmocni elastyczność i bezpieczeństwo infrastruktury cyfrowej NATO poprzez wprowadzenie wspólnego modelu operacyjnego w chmurze, ustandaryzowanych praktyk inżynieryjnych oraz bezpiecznego środowiska, w którym nowe usługi cyfrowe będzie można szybciej opracowywać, wdrażać i utrzymywać, tworząc podstawę dla przyszłych zdolności.

Accenture i Leonardo zaprojektują, wdrożą i będą obsługiwać podstawową platformę PBN w środowisku wielochmurowym udostępnionym przez NCIA, wspierając stopniowe wdrażanie i długoterminowe stosowanie bezpiecznych usług chmurowych dla około 29 tys. użytkowników w całym Sojuszu. Szacowana wartość kontraktu wynosi około 200 mln euro w ciągu najbliższych siedmiu lat.

Wzmocniona dzięki niedawnym przejęciom firma Leonardo, wdroży architekturę „Zero Trust”, zabezpieczoną za pomocą własnej platformy Global Cybersec Platform, wieloagentowej platformy opartej na sztucznej inteligencji, służącej do cyberobrony, tak aby zagwarantować odporność na światowym poziomie.

Umowa, podpisana przez dyrektora generalnego NCIA, dr. Dylana Browne’a oraz Oliviera Girarda, szefa sektora przemysłu obronnego na region EMEA w firmie Accenture, podczas Forum Przemysłu Obronnego towarzyszącego szczytowi NATO w Ankarze w Turcji, rozpoczyna pierwszy etap wdrażania jednego z najważniejszych programów transformacji cyfrowej NATO.

– Dzięki tej umowie realizujemy zobowiązanie Sojuszu do innowacji, transformacji cyfrowej i wspólnych inwestycji w naszą technologiczną przyszłość. W ramach projektu „Protected Business Network” NATO podejmuje kluczowy krok w kierunku modernizacji swojej infrastruktury cyfrowej i stworzenia lepiej połączonej, opartej na danych organizacji, zapewniając szybkie i zakrojone na szeroką skalę dostarczanie zdolności cyfrowych – powiedział dr Dylan Browne, dyrektor generalny NCIA.

Mauro Macchi, dyrektor generalny Accenture na region EMEA, powiedział: – Ambicja NATO, by stać się sojuszem opartym na technologiach cyfrowych, jest jednym z najbardziej znaczących programów transformacyjnych naszych czasów, a przemiana na taką skalę wymaga zaufanego partnera gotowego wziąć odpowiedzialność za rezultaty. Wspólnie z firmą Leonardo dostarczamy zdolności w obszarze chmury obliczeniowej i bezpieczeństwa niezbędne, aby pomóc NCIA w budowie cyfrowego szkieletu, który będzie odporny, interoperacyjny i gotowy na przyszłość, jednocześnie wzmacniając zdolność Sojuszu do działania i przewodzenia.

Lorenzo Mariani, dyrektor generalny i prezes Leonardo, powiedział: – W obecnej sytuacji geopolitycznej projekt ten stanowi znaczący kamień milowy w zwiększaniu gotowości operacyjnej NATO, interoperacyjności i ciągłości misji. Dzięki programowi Protected Business Network firma Leonardo umacnia swoją wiodącą pozycję w dziedzinie niezawodnego cyberbezpieczeństwa dla organizacji o znaczeniu krytycznym.

Zatwierdzony przez Radę Północnoatlantycką jako ogólnosojuszniczy program budowy zdolności, Protected Business Network wspiera dążenie organizacji do przyspieszenia transformacji cyfrowej NATO oraz zapewnienia, że Sojusz będzie mógł wykorzystywać nowe technologie, zachowując jednocześnie swoją przewagę technologiczną. Umowa ta ustanawia długoterminowe partnerstwo, które pozwoli zrealizować tę wizję.

Na podstawie informacji prasowej Accenture