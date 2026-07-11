Zmiana dowódcy Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Uroczystości w Gdyni

Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej w Gdyni obchodziła swoje święto, które stało się areną istotnych zmian kadrowych na szczeblu dowódczym.

Kmdr pil. Wojciech Wróblewski objął dowodzenie nad kluczową jednostką, zastępując kmdr. pil. Cezarego Wiatraka, co zapewnia ciągłość strategicznych operacji.

Zmiana na czele Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej

Nowym dowódcą Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej został kmdr pil. Wojciech Wróblewski, który przejął stanowisko od kmdr pil. Cezarego Wiatraka. Zmiana ta stanowi naturalny element rotacji kadry dowódczej w Siłach Zbrojnych RP, zachowując ciągłość dowodzenia w jednym z kluczowych komponentów wsparcia operacji morskich. Istotnym punktem uroczystości było również przekazanie sztandaru Dowództwa BLMW. Aktu tego dokonał były dowódca brygady, kmdr pil. Andrzej Szczotka, co podkreśliło ciągłość tradycji oraz znaczenie symboliki wojskowej w funkcjonowaniu jednostek lotnictwa morskiego.

W wydarzeniu uczestniczyły pododdziały 43. oraz 44. Bazy Lotnictwa Morskiego, stanowiące trzon operacyjny Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Wojskowa z Koszalina.

Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej odgrywa istotną rolę w systemie bezpieczeństwa morskiego Polski, realizując zadania związane m.in. z rozpoznaniem, zwalczaniem zagrożeń na morzu, wsparciem operacji Marynarki Wojennej oraz działaniami ratowniczymi. Działania te mają szczególne znaczenie w kontekście rosnącej aktywności militarnej w regionie Morza Bałtyckiego oraz zwiększonej obecności sił NATO na wschodniej flance. Trzon operacyjny brygady stanowią wspomniane 43. Baza Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach oraz 44. Baza Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach.