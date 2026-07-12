„Wojny nie będzie, jeśli będziemy silni”. Kosiniak-Kamysz o bezpieczeństwie Polski i zagrożeniu ze Wschodu

Dlaczego jedność jest kluczowa dla obronności Polski?

Władysław Kosiniak-Kamysz stanowczo podkreślił, że doświadczenia II wojny światowej, które doprowadziły do ogromnych cierpień, nigdy nie mogą się powtórzyć. Wymaga to wielkich inwestycji w obronność, ale przede wszystkim narodowego zjednoczenia. „Nie mówię jednak o prostej, głupiej, zgadzającej się w każdej kwestii narracji i retoryce niektórych. Ale o zjednoczeniu w momencie, kiedy trzeba pokazać jedność, gdy trzeba odeprzeć manipulacje, wojnę hybrydową i fałszywą wschodnią propagandę. Mówię o zjednoczeniu w obliczu narastającego zagrożenia, a ono jest, bo Rosja eskaluje”, zaznaczył szef MON.

Jego zdaniem, podziały w społeczeństwie przed 1939 rokiem przyczyniły się do słabości państwa, co doprowadziło do tragicznych konsekwencji. Minister zaapelował o „normalną współpracę w ramach bezpieczeństwa państwa polskiego, do szacunku wobec różnych poglądów i światopoglądów, ale zjednoczenie w sprawie najważniejszej – gotowości państwa polskiego do odparcia wszelkiej napaści, wrogich sygnałów, walki z manipulacją, oszczerstwami i fałszem, szczególnie z algorytmami, które podsycają tego typu zachowania”.

Inwestycje w armię i sojusze: Jak Polska wzmacnia bezpieczeństwo?

W odpowiedzi na rosnące zagrożenia, Polska intensywnie wzmacnia swój potencjał obronny. Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał na rekordowo wysoki budżet na zbrojenia, program SAFE, modernizację polskiej armii oraz inwestycje w krajowy przemysł zbrojeniowy jako kluczowe elementy tej strategii. Podkreślił także znaczenie siły Polski w NATO, relacji transatlantyckich oraz zaangażowania Unii Europejskiej w inwestycje obronne, które po raz pierwszy w historii są realizowane na wniosek Polski.

Dodał, że armia licząca 220 tysięcy żołnierzy oraz jej organizacja są odpowiedzią na obecne wyzwania. W tym kontekście zwrócił uwagę na konieczność wykorzystania doświadczeń wojny w Ukrainie oraz wspierania tego kraju, a także na budowę nowej architektury bezpieczeństwa na Bałtyku. Program SAFE (Security Action for Europe) umożliwia Polsce pozyskanie nawet 43,7 mld euro w formie niskooprocentowanych pożyczek na wzmocnienie obronności, co czyni Polskę największym beneficjentem tego unijnego instrumentu.

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz uczcił pamięć bohaterów polskiej wsi-12 lipca, wicepremier W. @KosiniakKamysz wziął udział w państwowych obchodach Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, które odbyły się przed pomnikiem Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku… pic.twitter.com/Sm0E3fXQvz— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) July 12, 2026

Pamięć o Michniowie: Lekcja historii dla współczesności

Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej 12 lipca mają szczególne znaczenie, ponieważ nawiązują do tragicznych wydarzeń w wsi Michniów w województwie świętokrzyskim. W dniach 12 i 13 lipca 1943 roku niemieccy okupanci wymordowali tam 204 osoby, w tym kobiety i dzieci, a miejscowość została doszczętnie spalona. Najmłodszą ofiarą pacyfikacji był ośmiodniowy Stefanek Dąbrowa. Była to zemsta za pomoc udzielaną partyzantom, w tym żołnierzom zgrupowania Jana Piwnika „Ponurego”.

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że pamięć o takich wydarzeniach jest niezbędna. Przypomniał o roli Batalionów Chłopskich, Ludowego Związku Kobiet i Zielonego Krzyża, które były fenomenem na skalę światową, niosąc pomoc w czasie wojny. „Niech pamięć o Batalionach Chłopskich, które były fenomenem na światową skalę, Ludowym Związku Kobiet, Zielonym Krzyżu, a także każdej polskiej wsi, która niosła pomoc w trakcie II wojny światowej będzie dla dzisiejszej wsi ożywcza. Bo wieś ma swoją historię, dumę, tradycję i kulturę. I nie przaśną, zaściankową, do skansenu, ale do życia przyszłych pokoleń”, powiedział wicepremier.

Data tragedii w Michniowie została uznana za symboliczny dzień pamięci o mieszkańcach 817 polskich wsi spacyfikowanych przez Niemców podczas II wojny światowej. Ustanowienie 12 lipca Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w 2017 roku przez Sejm RP jest hołdem dla patriotycznej postawy mieszkańców polskiej wsi. Minister obrony narodowej zaapelował również o upamiętnienie tych, którzy „jeszcze dziś godnego pochówku nie mają, a oddali swoje życie ponad 80 lat temu”, podkreślając, że siła narodu wynika z normalnej współpracy i analizy, a nie z działania pojedynczych jednostek.