Daniel Defense H9 wyróżnia się na tle powtarzalnych konstrukcji, oferując pistolet o unikalnym designie i natychmiast rozpoznawalnej sylwetce.

Łączy nowoczesny mechanizm bijnikowy z legendarną ergonomią Colta 1911 oraz nisko osadzoną osią lufy, gwarantując precyzję.

Sprawdź, jak Daniel Defense redefiniuje standardy jakości i czy H9 stanie się nową ikoną, budząc zaufanie wymagających strzelców.

Daniel Defense przejął prawa do projektu Hudson H9

To pistolet, który od pierwszego kontaktu zwraca uwagę niebanalnymi proporcjami. Charakterystyczny profil zamka, nisko poprowadzona oś lufy i wyraźnie zaznaczona linia chwytu sprawiają, że H9 wygląda nowocześnie, ale jednocześnie zachowuje pewną surowość kojarzoną z konstrukcjami tworzonymi przede wszystkim z myślą o skuteczności, a nie efektownym wyglądzie. Co istotne, ta stylistyka nie jest sztuką dla sztuki. Wynika bezpośrednio z przyjętej filozofii konstrukcyjnej.

Daniel Defense przejął prawa do projektu Hudson H9 i przez niemal pięć lat konsekwentnie pracował nad jego przeprojektowaniem oraz dopracowaniem. Efektem nie jest odświeżona wersja wcześniejszej konstrukcji, lecz pistolet, który w pełni odpowiada standardom jakości amerykańskiego producenta. To właśnie dlatego o wcześniejszym projekcie warto wspomnieć jedynie jako o punkcie wyjścia. Dzisiejszy H9 jest przede wszystkim pistoletem sygnowanym przez Daniel Defense.

A marka ta od lat wypracowała sobie opinię producenta oferującego broń klasy premium. Karabinki tej firmy od dawna należą do wyposażenia jednostek wojskowych i policyjnych oraz cieszą się uznaniem strzelców cywilnych na całym świecie. W przypadku H9 producent nie próbował stworzyć produktu modnego. Postawił na rozwiązania, które mają działać równie dobrze na strzelnicy sportowej, podczas intensywnego szkolenia i wszędzie tam, gdzie od broni oczekuje się przede wszystkim niezawodności.

Największa zaleta H9

Największą zaletą H9 jest jednak sposób, w jaki łączy dwie pozornie odległe filozofie konstruowania pistoletów. Z jednej strony otrzymujemy nowoczesny mechanizm striker-fire, oferujący prostotę obsługi, jednolitą charakterystykę pracy spustu oraz rozwiązania cenione przez współczesnych użytkowników broni krótkiej. Z drugiej strony ergonomia chwytu wyraźnie nawiązuje do legendarnego układu znanego z Colta 1911.

W tym miejscu należy zaznaczyć, iż charakterystyka pracy spustu pistoletu Daniel Defense H9 jedynie naśladuje geometrię i ruch klasycznego Colta 1911. Mechanicznie pozostaje to spust bijnikowy. W Daniel Defence H9 zastosowano autorski mechanizm BH-SP (Bottom Hinge - Straight Pull). Chociaż wizualnie jest to płaski i szeroki język, który ma imitować ruch liniowy, to w rzeczywistości jest on zamocowany na dolnym zawiasie. Wciskając go, odczuwa się ruch zbliżony do prostoliniowego, jednak jako pistolet bijnikowy posiada dłuższą i bardziej wyczuwalną drogę wstępną. Samo przełamanie oceniamy jako znakomite jak na konstrukcję bezkurkową i porównywalne jedynie do topowych, tuningowanych mechanizmów najpopularniejszych producentów pistoletów striker-fire.

Pistolet bardzo intuicyjnie układa się w dłoni

Naturalny kąt chwytu Daniela H9 sprawia, że pistolet bardzo intuicyjnie układa się w dłoni, a złożenie się do celu następuje niemal odruchowo.Nie jest przypadkiem, że wielu strzelców już po pierwszym kontakcie zwraca uwagę właśnie na sposób, w jaki H9 "leży" w dłoni. Broń daje poczucie pewnego, stabilnego chwytu, co przekłada się zarówno na komfort, jak i szybkość oddawania kolejnych strzałów.

Ogromne znaczenie ma również bardzo nisko położona oś lufy. To rozwiązanie skutecznie ogranicza podrzut podczas strzału i pozwala szybciej odzyskać obraz przyrządów celowniczych. Efekt jest odczuwalny zwłaszcza podczas dynamicznego strzelania, kiedy liczy się każda ułamkowa sekunda pomiędzy kolejnymi strzałami.

H9 jest przy tym konstrukcją wyjątkowo spójną. Nie sprawia wrażenia zbioru przypadkowych rozwiązań ani próby kopiowania konkurencji. Wszystkie elementy – od kształtu zamka, przez geometrię chwytu, aż po rozmieszczenie manipulatorów – tworzą logiczną całość podporządkowaną funkcjonalności.Na rynku pełnym pistoletów bardzo podobnych do siebie taka indywidualność ma ogromną wartość. Owszem, wygląd nigdy nie powinien być najważniejszym argumentem przy wyborze broni. Trudno jednak nie docenić faktu, że Daniel Defense stworzył konstrukcję posiadającą własny charakter i natychmiast rozpoznawalną tożsamość.

Pistolet, który łączy nowoczesną mechanikę z ergonomią

Naszym zdaniem właśnie to najlepiej definiuje H9. Nie jest próbą naśladowania najpopularniejszych modeli ani kolejną wariacją na temat dobrze znanych rozwiązań. To pistolet, który łączy nowoczesną mechanikę z ergonomią inspirowaną jedną z największych legend świata broni krótkiej, zachowując przy tym standard wykonania, z którego Daniel Defense słynie od lat.

Wiele wskazuje na to, że H9 stanie się dla Daniel Defense tym, czym karabinki AR-15 tej marki są od wielu lat – konstrukcją budzącą zaufanie wymagających użytkowników i wyznaczającą wysoki standard w swojej klasie. Producent udowodnił, że potrafi przenieść swoją filozofię projektowania broni do segmentu pistoletów samopowtarzalnych, tworząc konstrukcję nie tylko dopracowaną technicznie, ale również posiadającą własny, niepowtarzalny charakter. A na rynku pełnym bardzo podobnych do siebie pistoletów jest to cecha, której nie sposób przecenić.