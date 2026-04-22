Pratt & Whitney inwestuje w Rzeszowie. 100 milionów dolarów na zaawansowane części lotnicze, 140 nowych miejsc pracy

PAP
PAP
oprac. Piotr Miedziński
2026-04-22 15:55

Amerykański koncern Pratt & Whitney, będący częścią RTX, ogłosił znaczącą inwestycję w Rzeszowie. W nowym zakładzie, którego budowa ma pochłonąć 100 milionów dolarów, powstawać będą zaawansowane części do silników lotniczych, wykorzystywane zarówno w lotnictwie cywilnym, jak i wojskowym. Projekt, który ma zostać ukończony w 2028 roku, stworzy 140 nowych miejsc pracy i wzmocni pozycję Polski jako centrum innowacyjnych technologii lotniczych.

Pratt & Whitney inwestuje w Rzeszowie: 100 milionów dolarów na zaawansowane części lotnicze, 140 nowych miejsc prac

i

Autor: Pratt & Whitney/ Materiały prasowe

Inwestycja Pratt & Whitney w Rzeszowie to kluczowy element globalnego programu koncernu RTX, opiewającego na łączną kwotę 300 milionów dolarów. Nowy budynek, który stanie się integralną częścią istniejącej już fabryki, będzie specjalizował się w zaawansowanej produkcji i obróbce materiałów do krytycznych części wirujących silników lotniczych. Jak podkreślił Piotr Owsicki, prezes Pratt & Whitney Polska, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, zakład skupi się na technologii produkcji materiałów z proszków spiekanych.

W rzeszowskim zakładzie będą powstawać najbardziej obciążone części silników lotniczych, takie jak dyski turbin. Owsicki wyjaśnił, że „elementy te pracują w ekstremalnych warunkach, w temperaturach przekraczających 1000 stopni Celsjusza, przy bardzo wysokich prędkościach obrotowych oraz dużych przeciążeniach, a jednocześnie muszą zachować niezawodność przez tysiące godzin eksploatacji”. 

Polecany artykuł:

Od F-16 do F-35. Jak Pratt & Whitney zmienia zasady gry w powietrzu od 50 lat
System Antydronowy RTX

Technologia dual-use i strategiczne znaczenie inwestycji

Rozwijana na Podkarpaciu technologia ma charakter dual-use, co oznacza, że wyprodukowane komponenty znajdą zastosowanie zarówno w cywilnych silnikach GTF (napędzających np. samoloty Airbus A220), jak i w wojskowych maszynach F-35. Rozwiązania technologiczne pozostają wyłączną własnością Pratt & Whitney, co podkreśla innowacyjny charakter przedsięwzięcia.

Pełne uruchomienie działalności nowego wydziału planowane jest na początek 2028 roku. Piotr Owsicki zaznaczył, że decyzja o lokalizacji inwestycji w Rzeszowie była podyktowana kilkoma kluczowymi czynnikami, w tym „kompetencjami kadr, wysoką kulturą techniczną pracowników w Rzeszowie oraz wsparciem w postaci krajowych grantów i ulg podatkowych”. 

Wzmocnienie polskiego łańcucha dostaw i obronności

Materiały wyprodukowane w nowym zakładzie w Rzeszowie będą następnie obrabiane w innych polskich fabrykach koncernu, a także przez poddostawców w europejskim łańcuchu dostaw. To wzmocni lokalną gospodarkę i stworzy nowe możliwości dla polskich przedsiębiorstw.

Owsicki podkreślił również strategiczne znaczenie inwestycji w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej. „Rozwija w Polsce i Europie kompetencje w zakresie wytwarzania zaawansowanych materiałów, które zapewniają przewagę ekonomiczną i operacyjną, także w obszarze obronności” – stwierdził. Inwestycja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i niezależności technologicznej regionu.

Pratt & Whitney, będąca częścią amerykańskiego koncernu RTX (do którego należą również Collins Aerospace oraz Raytheon), ma długą historię obecności w Polsce, trwającą już 50 lat. RTX zatrudnia w kraju blisko 10 tysięcy osób, z czego aż 4,5 tysiąca pracuje w samym Rzeszowie, co czyni region kluczowym ośrodkiem dla działalności koncernu.

Portal Obronny SE Google News
LOTNICTWO
INWESTYCJE
PRZEMYSŁ LOTNICZY