Kolejna Daglezja MS-20 odebrana. Wojsko Polskie z nowym mostem towarzyszącym

Wojsko Polskie systematycznie zwiększa swój potencjał w zakresie mobilności i wsparcia inżynieryjnego dzięki dostawom nowoczesnych mostów towarzyszących MS-20 Daglezja. Jak poinformowała Agencja Uzbrojenia na platformie X, 9. Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej odebrała dziesiąty most towarzyszący MS-20 Daglezja.

Kolejna, 10 Daglezja MS-20 ODEBRANA ‼️Informacje o umowie z 2023 roku znajdziecie w komentarzu 👇📸9BKpanc/@16Dywizja pic.twitter.com/DQ6tJjtjwT— Agencja Uzbrojenia (@AgencjaUzbr) April 22, 2026

11 października 2023 roku w Nowej Dębie, z udziałem ówczesnego Ministra Obrony Narodowej, Agencja Uzbrojenia zawarła kluczową umowę z polskim przemysłem obronnym. Kontrakt, podpisany z konsorcjum składającym się z Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych (OBRUM) Sp. z o.o., opiewa na kwotę około 767 mln złotych brutto.

Przedmiotem zamówienia była dostawa 43 mostów towarzyszących MS-20 Daglezja-S wraz z pakietami logistycznym i szkoleniowym. Realizację dostaw zaplanowano na lata 2025-2028, jednak dzięki przyspieszeniu produkcji w gliwickich zakładach OBRUM, pierwsze egzemplarze zaczęły trafiać do jednostek wojskowych już wcześniej. Pierwsze dwa egzemplarze z tego zamówienia trafiły do wojska już w grudniu 2024 roku. Wcześniej, w 2017 roku, OBRUM dostarczyło Siłom Zbrojnym 12 takich mostów.

Kolejne dostawy następują sukcesywnie. Trzeci most z bieżącego kontraktu przekazano 16. Orzyskiemu Pułkowi Saperów, a kilka dni później kolejny otrzymał 18. Pułk Saperów w Nisku. W pierwszej połowie marca 2026 roku Agencja Uzbrojenia poinformowała o dostarczeniu łącznie sześciu mostów Daglezja, a kolejne miały być przekazane w najbliższym czasie.

Jak informował redaktor Adam Świerkowski z Defence24 na podstawie informacji z OBRUM siódmy egzemplarz już trafił do jednostek, natomiast trzy następne znajdowały się wówczas w trakcie procesów odbiorowych – ich przekazanie planowano w ciągu dwóch tygodni od początku kwietnia 2026 roku. Do końca pierwszego kwartału 2026 roku wojsko miało odebrać dodatkowe osiem sztuk. A teraz nastąpiło przekazanie 10 egzemplarza.

Według uzyskanych przez niego informacji mosty MS-20 Daglezja trafiły już do kilku jednostek, między innymi do 4. Pułku Saperów w Dęblinie (który otrzymał cztery sztuki), 16. Pułku Saperów w Orzyszu, 18. Pułku Saperów w Nisku, 1. Pułku Saperów w Brzegu, 3. Pułku Saperów w Chełmnie, 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie oraz 1. Brygady Pancernej w Białej Podlaskiej. Na czwarty kwartał 2026 roku zaplanowano dostawę kolejnych dziesięciu mostów. Dzięki temu w bieżącym cyklu kalendarzowym Wojsko Polskie będzie dysponować 22 mostami z obecnej umowy plus dwunastoma dostarczonymi wcześniej, co da łącznie 34 sztuki.

Według publikacji Świerkowskiego w ramach kontraktu dostarczane są również symulatory S-MS-20 – pierwszą partię przekazano w 2025 roku, a kolejne planowane są na 2026 rok. Kluczowe znaczenie miało ukończenie przez OBRUM badań nad przęsłem mostowym PM-20, które pozwoliły na certyfikację wyższej klasy obciążenia: MLC 85 dla pojazdów gąsienicowych (do 77 ton) oraz MLC 133 dla pojazdów kołowych (do 120,5 tony). Wcześniej mosty umożliwiały przeprawę pojazdów klasy MLC 70/110, czyli o masie do około 63,5 tony, a w szczególnych przypadkach nawet do 72,6 tony.

Czym jest most towarzyszący i dlaczego jest tak ważny?

Most towarzyszący to mobilny system przeprawowy, który przemieszcza się razem z wojskami, gotowy do natychmiastowego użycia. Jego głównym zadaniem jest umożliwienie szybkiego pokonywania naturalnych i sztucznych przeszkód, takich jak rzeki, wąwozy czy rowy przeciwpancerne o szerokości do 20 metrów. W przeciwieństwie do budowy stałych przepraw, która jest czasochłonna, MS-20 „Daglezja” może być rozłożony w czasie poniżej 10 minut, co ma fundamentalne znaczenie dla zachowania ciągłości działań operacyjnych.

Cały zestaw składa się z kilku kluczowych elementów:

Ciągnika siodłowego Jelcz C662D.43 z napędem 6x6.

Specjalistycznej naczepy mostowej, również z napędem hydraulicznym 6x6.

Układacza mostowego.

Przęsła PM-20, które stanowi właściwą część mostu.

OBRUM: Polska myśl techniczna

Za sukcesem projektu Daglezja stoi Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” z Gliwic, spółka należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. To właśnie tam, w odpowiedzi na zapotrzebowanie MON, narodził się program Daglezja, którego celem było stworzenie nowoczesnego mostu samochodowego. Prace badawczo-rozwojowe, które rozpoczęły się w 2003 roku, doprowadziły do powstania zaawansowanego technologicznie produktu, który od 2012 roku systematycznie trafia na wyposażenie Wojska Polskiego.

Jedną z najważniejszych cech mostu jest jego nośność, określana według standardu NATO Military Load Classification (MLC). System ten klasyfikuje zdolność mostu do przenoszenia obciążeń generowanych przez pojazdy wojskowe. W marcu 2025 roku przęsło PM-20 uzyskało certyfikat na podwyższoną nośność MLC 85/133. Oznacza to, że most może bezpiecznie obsłużyć:

Pojazdy gąsienicowe o masie do ok. 77 ton (klasa 85), co obejmuje najcięższe czołgi w arsenale NATO, takie jak amerykańskie M1A2 Abrams. Pojazdy kołowe o masie do ok. 120,5 tony (klasa 133), co pozwala na przeprawę zestawów niskopodwoziowych z ciężkim sprzętem. Konstruktorzy z OBRUM położyli ogromny nacisk na mobilność i bezpieczeństwo załogi. W pozycji transportowej szerokość przęsła wynosi 3 metry, co pozwala na swobodne poruszanie się zestawu po drogach publicznych z prędkością do 80 km/h bez konieczności uzyskiwania specjalnych zezwoleń. Po rozłożeniu na przeszkodzie jezdnia mostu poszerza się do 4 metrów.

Program Daglezja nie ogranicza się jedynie do wersji 20-metrowej. Trwają prace i analizy dotyczące innych wariantów, takich jak most szturmowy na podwoziu gąsienicowym MG-20 Daglezja-G czy dłuższy most MS-40, zdolny do pokonywania przeszkód o szerokości 40 metrów. W 2024 r. Agencja Uzbrojenia przeprowadziła wstępne konsultacje rynkowe na pozyskanie do 120 mostów szturmowych na podwoziu gąsienicowym (program MG-20) z wymogami zwiększonej nośności (MLC 80/120, czyli do ok. 72 t dla gąsienicowych). Zainteresowanie wyraziły m.in. OBRUM (kontynuacja Daglezja-G), Hyundai Rotem (na bazie K2PL) oraz konsorcjum Rheinmetall Polska Sp. z o.o. i Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A. W marcu 2025 roku 20 marca 2025 w czasie posiedzenia podkomisji ds. polskiego przemysłu obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, Zakłady Hipolita Cegielskiego – Poznań S.A. informowały, że trwają prace nad modernizacją mostów samochodowych MS-40, polegające na zwiększeniu ich ładowności. W 2025 roku pozytywnie zakończono próby zdawczo-odbiorcze dwóch prototypów. Przedsiębiorstwo zabiega również o kontrakt na dostawę komponentów do mostów szturmowych MG-20.

OBRUM w czasie targów MSPO przedstawił koncepcyjne rozwiązanie mostu szturmowego MG-20 „Daglezja-G”, opracowanego z myślą o integracji z nowoczesnymi podwoziami, takimi jak K2.