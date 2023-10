Nowe uzbrojenie i amunicja dla wojska. Minister Błaszczak zatwierdza umowy

Spis treści

"Minister Mariusz Błaszczak zatwierdził umowy na mosty towarzyszące MS-20 Daglezja-S, wozy dowodzenia Zawilec, pojazdy samochodowe dla Morskich Jednostek Rakietowych oraz aneks na dostawy amunicji 120 mm do moździerzy samobieżnych RAK" - poinformowało w środę Ministerstwo Obrony Narodowej na platformie X.

Mosty towarzyszące MS-20 DAGLEZJA-S

Jak napisała Agencja Uzbrojenia na platformie X pierwsza umowa o wartości 767 mln zł dotyczy dostaw dla Wojska Polskiego 43 mostów towarzyszących na podwoziu kołowym MS-20 DAGLEZJA-S, niezbędnych przy organizacji przepraw tymczasowych. Termin realizacji zamówienia planowany jest na lata 2025-2028.

MS-20 DAGLEZJA-S to most towarzyszący na podwoziu samochodowym. Zestaw składa się z ciągnika siodłowego JELCZ C662D.43 z napędem 6x6, naczepy transportowej z napędem hydraulicznym 6x6, układacza mostowego oraz przęsła mostowego PM-20. Zapewnia przeprawę przez przeszkody wodne lub terenowe o szerokości do 20 metrów dowolnym pojazdom klasy MLC70/110 (a także nawet MLC80/120). Masa całkowita mostu towarzyszącego MS-20 wynosi 47,9 tony, a maksymalna prędkość na drodze utwardzonej wynosi 80 km/h. Obsługa zestawu liczy tylko dwóch żołnierzy – kierowcy i operatora.

Wozy Dowodzenia Zawilec

Druga umowa dotyczy Wozów Dowodzenia Zawilec. Dostawy mają się rozpocząć w 2025 roku, wartość umowy to ok. 100 mln zł brutto na pozyskanie 6 Wozów Dowodzenia na platformie KTO ROSOMAK. Jak napisała Agencja Uzbrojenia na swojej stronie „jest to pierwsza umowa zawarta w zakresie pozyskiwania Wozów Dowodzenia kr. ZAWILEC. Pozyskane w ramach zawartej umowy egzemplarze WD, przeznaczone dla dywizji narodowych, przetestowane i wdrożone pozwolą na ich dalszy rozwój umożliwiający budowę systemu dowodzenia SZ RP z wykorzystaniem środowiska wielodomenowego”.

Wozy Dowodzenia szczebla taktycznego ZAWILEC na platformie Kołowego Transportera Opancerzonego (KTO) ROSOMAK przeznaczone są do wspierania procesów dowódczo-sztabowych na szczeblu dywizji i brygad Sił Zbrojnych RP. Zasadniczym wyposażeniem narodowego wozu dowodzenia będą radiostacje umożliwiające prowadzenie w pełni szyfrowanej łączności cyfrowej oraz wielostanowiskowe systemy teleinformatyczne pozwalające na przetwarzanie informacji niejawnych o wysokich klauzulach. System teleinformatyczny będzie umożliwiał pracę w dwóch odseparowanych, niezależnych domenach informacyjnych, których klauzule przetwarzanych informacji określane będą stosownie do potrzeb operacyjnych.

Podwozia samochodowe i pojazdy kołowe JELCZ

Trzecia umowa dotyczy dostawy podwozi samochodowych oraz pojazdów kołowych JELCZ dla nowych Morskich Jednostek Rakietowych. Wartość zamówienia wynosi ok. 470 mln zł brutto. Dostawy pojazdów mają się odbyć w latach 2024-2029.

Jak przypomina Agencja Uzbrojenia "5 września 2023 roku, podczas XXXI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach zatwierdzono umowę, zawartą pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a Kongsberg Defence & Aerospace, dotyczącą pozyskania dwóch kolejnych Morskich Jednostek Rakietowych (MJR), w tym wozów dowodzenia, wyrzutni oraz kilkuset rakiet przeciwokrętowych NSM. Wartość zamówienia wynosi ok. 8 mld złotych brutto, a dostawy zostaną zrealizowane w latach 2026-2032".

Morska Jednostka Rakietowa przeznaczona jest do zwalczania okrętów przeciwnika, osłony głównych Baz Morskich Marynarki Wojennej, rejonów dogodnych do lądowania desantu morskiego oraz ważnych obiektów wojskowych i przemysłowych rozmieszczonych na wybrzeżu. Ze względu na posiadane możliwości manewrowe oraz dużą skuteczność ognia, MJR odgrywa znaczącą rolę w zapewnieniu swobody działania własnych sił okrętowych w akwenie Morza Bałtyckiego. MJR zdolna jest, we współdziałaniu z głównymi siłami morskimi Marynarki Wojennej, do obrony wybrzeża morskiego, osłony morskiej komunikacji na przybrzeżnych torach wodnych oraz wsparcia działań bojowych Marynarki Wojennej i Wojsk Lądowych w operacjach obronnych. MJR bazuje na elementach systemu NSM zintegrowanych z podwoziami JELCZ. Za znaczącą cześć dostaw w ramach pozyskiwania dwóch kolejnych MJR będą odpowiedzialne podmioty polskiego przemysłu obronnego.

Amunicja do moździerzy samobieżnych Rak

Ostatnia umowa dotyczy zwiększenie dostaw amunicji RAK-HE-1 dla 120 mm moździerzy samobieżnych M120K RAK. Jak przypomina Agencja Uzbrojenia „aneksowaliśmy umowę z 2021 roku na dostawę amunicji moździerzowej w latach 2022-2024. Podpisany aneks nie wpłynie na zmianę terminu dostaw, lecz zwiększy artylerzystom ilość środków bojowych”. Umowa obejmowała pozyskanie odłamkowo-burzącej amunicji moździerzowej za kwotę ok. 256,3 mln zł brutto. W efekcie zawartego dziś aneksu dotychczasowa umowa została rozszerzona o dodatkowe tysiące sztuk amunicji RAK-HE-1.

Polska zamówiła 40 egz. 120 mm samobieżnych moździerzy kołowych Rak i 20 egz. artyleryjskich wozów dowodzenia na podwoziu KTO ROSOMAK. Wartość umowy wynosi 703,1 mln zł brutto, a dostawy zakończą się w 2024 r. Jest to już trzecia umowa na dostawy 120 mm samobieżnych moździerzy kołowych oraz artyleryjskich wozów dowodzenia wchodzących w skład kmo RAK.

PM/PAP/AU