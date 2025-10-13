Białoruś sprawdza gotowość bojową armii. Reakcja na "histerię Zachodu"?

Ministerstwo Obrony Białorusi ogłosiło w sobotę (11 października) rozpoczęcie kontroli gotowości bojowej, która odbywa się na rozkaz naczelnego dowódcy sił zbrojnych, Alaksandra Łukaszenki. Jak przekazano w komunikacie na Telegramie, „w ramach kontroli gotowości bojowej, na rozkaz naczelnego dowódcy sił zbrojnych realizowany jest szereg działań, mających na celu doprowadzenie armii do najwyższego poziomu gotowości bojowej w celu weryfikacji”.

Działania te obejmują:

Przegrupowanie jednostek wojskowych w wyznaczone rejony.

Wykonanie zadań określonych w rozporządzeniu.

Nadzór nad kontrolą sprawuje Rada Bezpieczeństwa Białorusi.

"Histeria Zachodu" jako uzasadnienie działań

Alaksandr Walfowicz, sekretarz Rady Bezpieczeństwa, w niedzielę (12 października), czyli drugiego dnia inspekcji, podkreślił, że sprawdzian gotowości bojowej jest bezpośrednią reakcją na zachodnie ćwiczenia wojskowe i to, co określił mianem „histerii Zachodu”. W pierwszym etapie koncentrowano się na kluczowych aspektach gotowości bojowej, takich jak:

Ochrona przed dronami.

Obsada personalna.

Rozmieszczenie wojsk.

W drugim etapie jednostki wojskowe przemieszczają się do wyznaczonych rejonów, pokonując przy tym przeszkody wodne, z wykorzystaniem specjalnie zbudowanych przepraw pontonowych.

Demonstracja siły i gotowości obronnej

Walfowicz jasno zaznaczył, że wszystkie te działania mają na celu wysłanie sygnału do Zachodu. „Wszystkie te działania mają na celu zademonstrowanie Zachodowi, że jeśli cokolwiek się wydarzy, będziemy gotowi bronić naszego kraju” – podkreślił sekretarz Rady Bezpieczeństwa Białorusi. W połowie września odbyły się już rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe Zapad 2025, których oficjalnym celem było „skoordynowanie działań wojsk Rosji i Białorusi, by zapewnić państwom bezpieczeństwo i odeprzeć potencjalną agresję”. Obecny sprawdzian wpisuje się w szerszy kontekst wzmacniania zdolności obronnych Białorusi w obliczu napięć regionalnych.