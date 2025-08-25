Białoruś może wyposażyć system Polonez w pociski z głowicą jądrową. Sygnał rosnącej zależności od Rosji

Białoruś ma zamiar wyposażyć wieloprowadnicowe systemy rakietowe Polonez w pociski z głowicami jądrowymi.

Mińsk zadeklarował, że chce uczestniczyć wraz z Rosją w badaniach nad przyszłymi projektami hipersonicznymi.

System rakietowy Polonez to białoruska wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa dalekiego zasięgu. Została ona opracowana w połowie minionej dekady we współpracy z Chinami.

Białoruski system będzie uzbrojony w pociski jądrowe?

Rozmowy podczas posiedzenia rządu Republiki Białorusi dotyczyły przede wszystkim produkcji rakietowej i modernizacji przemysłu obronnego. To właśnie na nich poruszony został temat wyposażenia białoruskich wieloprowadnicowych systemów artylerii rakietowej Polonez w pociski z głowicami jądrowymi.

W tym samym czasie białoruskie jednostki obrony powietrznej przeprowadzają ćwiczenia na rosyjskim poligonie Aszułuk, podczas których wykorzystane są systemy S-300, Tor-M2K oraz Buk. Jednocześnie trwają przygotowania do zbliżających się rosyjsko-białoruskich manewrów Zapad-2025, które obejmą użycie pocisku hipersonicznego Oresznik.

System rakietowy Polonez to białoruska wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa dalekiego zasięgu. Została ona opracowana w połowie minionej dekady we współpracy z Chinami. Oficjalnie zaprezentowano ją w 2015 roku, a rok później trafił do służby w siłach zbrojnych Białorusi. Projekt powstał w okresie pogorszenia relacji Mińska z Moskwą po aneksji Krymu i miał na celu uniezależnienie się od rosyjskich dostaw uzbrojenia.

Podstawą Poloneza jest ciężkie podwozie MZKT-7930 w układzie 8×8, na którym umieszczono moduł startowy z ośmioma rakietami kalibru 301 mm. Uzbrojenie systemu oparto na chińskich pociskach A200, wyposażonych w system naprowadzania inercyjno-satelitarnego. Zasięg pierwszej wersji określano na około 200 kilometrów, a w przypadku zmodernizowanej odmiany Polonez-M na 300 kilometrów. Według dostępnych danych masa głowicy bojowej wynosi około 480 kilogramów.

⚠️ Belarus is evaluating ways to boost domestic missile production and exploring nuclear warhead integration for its Polonez Multiple Launcher Rocket Systems.It does not possess its own nuclear weapons but hosts Russian tactical ones which remain under Moscow's controlThe… pic.twitter.com/qASsJHcEfX— Vanguard Intel Group 🛡 (@vanguardintel) August 21, 2025

Białoruś się zbroi i chce współpracować z Rosją

Aleksander Wolfowicz wyjaśnił, że system Polonez, opracowany początkowo wspólnie z Chinami, został zmodernizowany w białoruskich zakładach i obecnie jego zasięg wynosi blisko 300 kilometrów w porównaniu do pierwotnych 200 kilometrów. Zaznaczył, że choć Polonez jest projektowany jako system wysokiej precyzji, wymaga on ciągłych korekt i modernizacji, a rozmowy na temat dostosowania go do przenoszenia głowic nuklearnych już trwają.

Jednocześnie Wolfowicz wypowiedział się również na temat integracji rosyjskich technologii hipersonicznych w potencjalnych wspólnych projektach rakietowych. Oznajmił, że współpraca z Rosją będzie kluczowa przy dostosowywaniu i tworzeniu takich systemów, zaznaczając chęć uczestnictwa Białorusi w tworzeniu tego rodzaju uzbrojenia w przyszłości jak i dalszych pracach przy systemie Oresznik.

Zaznaczył przy tym, że Białoruś prowadzi tego typu działania jako odpowiedź na rozwój sytuacji na Zachodzie, gdzie NATO i Stany Zjednoczone dysponują systemami o zasięgu 600 kilometrów lub większym i nie należy ich odbierać jako gróźb czy zagrożenia ze strony Mińska. Podkreślił jednocześnie wzrost budżetów obronnych państw zachodnich, wymagają wzmocnienia zdolności obronnych Białorusi, a kwestie odstraszania strategicznego zyskują obecnie na znaczeniu.

System Polonez od początku był traktowany jako element zwiększający możliwości potencjału odstraszania przez Mińsk. Możliwości, jakie ma w postaci rażenia celów, w odległości kilkuset kilometrów oznaczają, że zasięgiem objęte mogą być cele położone w Polsce, na Litwie, Łotwie czy Ukrainie. W wymiarze politycznym Polonez jest również dowodem na współpracę białorusko-chińską w sferze wojskowej i próbą zbudowania niezależności technologicznej wobec Rosji.

Białourski system rakietowy znalazł również klientów na rynku eksportowym, kilka zestawów zakupił Azerbejdżan. Polonez miał zostać użyty w konflikcie o Górski Karabach w 2020 roku przez Baku, jednak informacje te nie zostały potwierdzone oficjalnie.

Choć w porównaniu z rosyjskimi systemami Iskander czy amerykańskimi M142 HIMARS, Polonez dalej pozostaje mniej zaawansowany, to dalej stanowi on najnowocześniejsze rozwiązanie rakietowe współtworzone przez Białoruś i wpisuje się w szerszą tendencję do wzmacniania zdolności uderzeniowych tego państwa.