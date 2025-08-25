Białoruś może wyposażyć system Polonez w pociski z głowicą jądrową. Sygnał rosnącej zależności od Rosji

- Białoruś ma zamiar wyposażyć wieloprowadnicowe systemy rakietowe Polonez w pociski z głowicami jądrowymi.
- Mińsk zadeklarował, że chce uczestniczyć wraz z Rosją w badaniach nad przyszłymi projektami hipersonicznymi.
- System rakietowy Polonez to białoruska wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa dalekiego zasięgu. Została ona opracowana w połowie minionej dekady we współpracy z Chinami.
Białoruski system będzie uzbrojony w pociski jądrowe?
Rozmowy podczas posiedzenia rządu Republiki Białorusi dotyczyły przede wszystkim produkcji rakietowej i modernizacji przemysłu obronnego. To właśnie na nich poruszony został temat wyposażenia białoruskich wieloprowadnicowych systemów artylerii rakietowej Polonez w pociski z głowicami jądrowymi.
W tym samym czasie białoruskie jednostki obrony powietrznej przeprowadzają ćwiczenia na rosyjskim poligonie Aszułuk, podczas których wykorzystane są systemy S-300, Tor-M2K oraz Buk. Jednocześnie trwają przygotowania do zbliżających się rosyjsko-białoruskich manewrów Zapad-2025, które obejmą użycie pocisku hipersonicznego Oresznik.
System rakietowy Polonez to białoruska wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa dalekiego zasięgu. Została ona opracowana w połowie minionej dekady we współpracy z Chinami. Oficjalnie zaprezentowano ją w 2015 roku, a rok później trafił do służby w siłach zbrojnych Białorusi. Projekt powstał w okresie pogorszenia relacji Mińska z Moskwą po aneksji Krymu i miał na celu uniezależnienie się od rosyjskich dostaw uzbrojenia.
Podstawą Poloneza jest ciężkie podwozie MZKT-7930 w układzie 8×8, na którym umieszczono moduł startowy z ośmioma rakietami kalibru 301 mm. Uzbrojenie systemu oparto na chińskich pociskach A200, wyposażonych w system naprowadzania inercyjno-satelitarnego. Zasięg pierwszej wersji określano na około 200 kilometrów, a w przypadku zmodernizowanej odmiany Polonez-M na 300 kilometrów. Według dostępnych danych masa głowicy bojowej wynosi około 480 kilogramów.
Białoruś się zbroi i chce współpracować z Rosją
Aleksander Wolfowicz wyjaśnił, że system Polonez, opracowany początkowo wspólnie z Chinami, został zmodernizowany w białoruskich zakładach i obecnie jego zasięg wynosi blisko 300 kilometrów w porównaniu do pierwotnych 200 kilometrów. Zaznaczył, że choć Polonez jest projektowany jako system wysokiej precyzji, wymaga on ciągłych korekt i modernizacji, a rozmowy na temat dostosowania go do przenoszenia głowic nuklearnych już trwają.
Jednocześnie Wolfowicz wypowiedział się również na temat integracji rosyjskich technologii hipersonicznych w potencjalnych wspólnych projektach rakietowych. Oznajmił, że współpraca z Rosją będzie kluczowa przy dostosowywaniu i tworzeniu takich systemów, zaznaczając chęć uczestnictwa Białorusi w tworzeniu tego rodzaju uzbrojenia w przyszłości jak i dalszych pracach przy systemie Oresznik.
Zaznaczył przy tym, że Białoruś prowadzi tego typu działania jako odpowiedź na rozwój sytuacji na Zachodzie, gdzie NATO i Stany Zjednoczone dysponują systemami o zasięgu 600 kilometrów lub większym i nie należy ich odbierać jako gróźb czy zagrożenia ze strony Mińska. Podkreślił jednocześnie wzrost budżetów obronnych państw zachodnich, wymagają wzmocnienia zdolności obronnych Białorusi, a kwestie odstraszania strategicznego zyskują obecnie na znaczeniu.
System Polonez od początku był traktowany jako element zwiększający możliwości potencjału odstraszania przez Mińsk. Możliwości, jakie ma w postaci rażenia celów, w odległości kilkuset kilometrów oznaczają, że zasięgiem objęte mogą być cele położone w Polsce, na Litwie, Łotwie czy Ukrainie. W wymiarze politycznym Polonez jest również dowodem na współpracę białorusko-chińską w sferze wojskowej i próbą zbudowania niezależności technologicznej wobec Rosji.
Białourski system rakietowy znalazł również klientów na rynku eksportowym, kilka zestawów zakupił Azerbejdżan. Polonez miał zostać użyty w konflikcie o Górski Karabach w 2020 roku przez Baku, jednak informacje te nie zostały potwierdzone oficjalnie.
Choć w porównaniu z rosyjskimi systemami Iskander czy amerykańskimi M142 HIMARS, Polonez dalej pozostaje mniej zaawansowany, to dalej stanowi on najnowocześniejsze rozwiązanie rakietowe współtworzone przez Białoruś i wpisuje się w szerszą tendencję do wzmacniania zdolności uderzeniowych tego państwa.