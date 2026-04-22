Broń dla obywatela. Milion sztuk w posiadaniu cywilów

• Dlaczego najszybciej można uzyskać pozwolenie na broń sportową, a najdłużej „łowiecką”?

• Czy rosnąca liczba broni w rękach cywilów przekłada się na realne poczucie bezpieczeństwa?

• Czy dynamika wzrostu zainteresowania posiadaniem broni jest pochodną zmian prawa, sytuacji międzynarodowej czy mody na strzelectwo?

Najwięcej sztuk broni mają myśliwi i kolekcjonerzy

A tyle pozwoleń wydawano w poszczególnych latach:

• 2015 – 9783,

• 2016 – 13 832,

• 2017 – 15 233,

• 2018 – 16 302,

• 2019 – 15 222,

• 2020 – 15 330,

• 2021 – 19 939,

• 2022 – 37 402,

• 2023 – 40 867,

• 2024 – 45 844,

• 2025 – 50 709.

Pozwolenie na broń w Polsce reguluje ustawa z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. 1 stycznia 2026 r. weszła w życie nowa ustawa nr 90/2024, wprowadzająca m.in. regulacje dla półfabrykatów broni jako części regulowanych. Wnioski składa się we właściwym Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji.

Kandydat musi mieć co najmniej 21 lat (wyjątki dla sportu/łowiectwa od 18 lat na wniosek organizacji), stałe miejsce pobytu w Polsce, niekaralność, brak uzależnień i zaburzeń psychicznych. Potrzebne są pozytywne orzeczenia lekarskie i psychologiczne (ważne 3 miesiące).

Przyjrzyjmy się szczegółom policyjnej statystyki za rok 2025.

Według stanu na 31 grudnia 2025 r. najwięcej sztuk broni mają myśliwi (408 731), następnie kolekcjonerzy (295 881) oraz strzelcy sportowi (274 437). Do celów ochrony osobistej zarejestrowano 41 651 sztuk broni strzeleckiej. W pozycji „Liczba rejestracji broni zrealizowanych przez WPA KWP/KSP” wykazano 1 037 778 sztuk.

Zgodnie z naszym prawem nie ma ustawowego limitu maksymalnej liczby sztuk broni, jaką może posiadać osoba dysponująca pozwoleniem wydanym przez WPA. Liczba sztuk jest określana indywidualnie w decyzji administracyjnej WPA KWP. Do 50 szt. wystarczy do przechoywania broni sejf pancerny; powyżej wymagana jest zbrojownia.

Zgodnie z treścią rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych oraz warunków przechowywania i ewidencjonowania broni i amunicji, spełnienie wymagań technicznych magazynu i sposobu zabezpieczenia broni i amunicji stwierdza protokołem funkcjonariusz policji upoważniony przez komendanta wojewódzkiego (stołecznego).

Magazyn broni powinien stanowić oddzielne pomieszczenie w budynku murowanym, w miarę możliwości na piętrze, którego usytuowanie utrudnia możliwość włamania. Musi być wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy i specjalne zabezpieczenia. Szczegóły w wzmiankowanym rozporządzeniu.

W zależności od tego, do jakich celów chce się uzyskać pozwolenie na broń i w którym województwie się o nie wnioskuje, proces jego uzyskania trwa od 2 miesięcy do 6 miesięcy, a w przypadku „łowieckim” nawet do 2 lat, bo dodatkowo w grę wchodzą przepisy Polskiego Związku Łowieckiego. Najszybciej można uzyskać pozwolenie na broń do celów sportowych.

Garda: Sitarski o zezwoleniu na posiadanie broni

Garda: Strzelectwo Sportowe

2,5 sztuki na 100 mieszkańców – najmniej w Unii Europejskiej

Jak wypadamy „w temacie” na tle innych państw europejskich? Choć nie ma w Polsce limitów ograniczających liczbę posiadanych sztuk broni, to w Unii Europejskiej plasujemy się w tej materii na ostatnim miejscu – 2,5 sztuki broni palnej na 100 mieszkańców.

Według analiz Small Arms Survey, na które z początkiem tego roku powołał się portal Euronews, średni wskaźnik posiadania broni w krajach Unii Europejskiej wynosił 15,7 sztuki broni na 100 mieszkańców. Według tej analizy (inne podają wyższe współczynniki) na szczycie rankingu unijnego znajdują się:

• Finlandia: 32,4 szt.,

• Austria: 30,0 szt.,

• Cypr: 29,1,

• Malta: 28,3,

• Szwecja: 23,1 szt.

Dla porównania: w USA ten współczynnik wynosi 120 sztuk. Tam prawo do posiadania i noszenia broni jest zapisane w 2. poprawce do konstytucji („Dobrze zorganizowana milicja, niezbędna dla bezpieczeństwa wolnego państwa, prawo ludzi do posiadania i noszenia broni nie może być naruszone”).

W 2008 i 2010 r. Sąd Najwyższy USA potwierdził, że to indywidualne prawo obywateli (nie tylko milicji), chronione przed rządem federalnym i stanowymi. Stany mogą wprowadzać ograniczenia, ale nie zakaz ogólny. Poza USA do ustawy zasadniczej prawo to wpisano do ustaw zasadniczych w Jemenie, Gwatemali i Haiti...