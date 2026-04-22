Nowa Brygada Rakietowa w Gostyninie i Łowiczu. 800 żołnierzy i strategiczne wzmocnienie

Podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego z burmistrz Gostynina, Agnieszką Korajczyk-Szyperską, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że utworzenie 2. Brygady Rakiet jest kluczowym elementem „Pakietu Wzmocnienia Sił Zbrojnych RP 2023-2025”. Nowa jednostka, w której stacjonować będzie około 800 żołnierzy, ma znacząco wzmocnić potencjał obronny Polski, zwłaszcza w obliczu doświadczeń płynących z wojny w Ukrainie.

Szef MON zaznaczył, że decyzja o lokalizacji brygady w Gostyninie i Łowiczu to nie tylko krok militarny, ale także inwestycja w rozwój gospodarczy regionu. „Tutaj, do Gostynina, trafią wyrzutnie Chunmoo składane już w 70, a może nawet w 80 proc. w Polsce” – podkreślił Kosiniak-Kamysz. To oznacza nowe miejsca pracy oraz rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego, który będzie zaangażowany w proces polonizacji systemów rakietowych.

Jesteśmy dumni że wojsko będzie w Gostyninie i Łowiczu! 2 Brygada Rakiet będzie miała tu swoje miejsce. Już niedługo w regionie będzie służyć blisko 1000 żołnierzy oraz trafi tu najnowocześniejszy sprzęt, w tym wyrzutnie Chunmoo integrowane w Hucie Stalowa Wola na podwoziu… pic.twitter.com/r6by39IhpG— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) April 22, 2026

Polonizacja wyrzutni Chunmoo i rozwój przemysłu zbrojeniowego

Kluczowym elementem projektu jest polonizacja wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych K239 Chunmoo. Wicepremier Kosiniak-Kamysz wyjaśnił, że proces ten odbywa się w ramach programu HOMAR-K, a Huta Stalowa Wola produkuje już część wyrzutni na podwoziu Jelcz. Dodatkowo, zgodnie z umową podpisaną we wrześniu 2025 roku, firmy Hanwha i WB Electronics wspólnie zbudują w Gorzowie Wielkopolskim największą w tej części Europy fabrykę pocisków rakietowych do tych wyrzutni.

Ta współpraca nie tylko zwiększa zdolności obronne Polski, ale także przekłada się na konkretne korzyści gospodarcze. „Polonizujemy, czyli inwestujemy też w polski przemysł zbrojeniowy” – powiedział szef MON. Dla powiatu gostynińskiego, który nie dysponuje rozbudowanym przemysłem, inwestycja ta oznacza stabilne miejsca pracy i impuls do rozwoju.

Bezpieczeństwo militarne i społeczne w centrum uwagi

Obecny na uroczystości szef MSWiA Marcin Kierwiński określił dzień podpisania listu intencyjnego jako „historyczny dzień dla Gostynina, to jest w ogóle historyczny dzień dla całego północnego Mazowsza”. Podkreślił, że inicjatywa ta wpisuje się w szersze zamierzenia rządu premiera Donalda Tuska i premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza dotyczące budowania bezpieczeństwa na wielu płaszczyznach – zarówno geopolitycznej, strategicznej, jak i tej dotyczącej codziennego życia obywateli.

Kierwiński zwrócił również uwagę na kwestie bezpieczeństwa granic, podkreślając, że Polska prowadzi „bardzo twardą politykę mówiącą, że jeżeli ktoś, kto przyjeżdża do Polski, łamie polskie prawo (...), to bardzo szybko z Polską się żegna”. Poinformował, że w bieżącym roku Polska deportowała o prawie 200 proc. więcej osób łamiących prawo w stosunku do roku 2022.

Minister MSWiA przypomniał także o znaczących środkach przeznaczanych na ochronę ludności. W samym tylko tym roku, miejscowości takie jak Gostynin, otrzymają ponad 450 mln zł na sprzęt, inwestycje w miejsca ukrycia, Państwową Straż Pożarną oraz sprzęt ratujący życie, a także na inwestycje w szpitale. „Bezpieczeństwo każdego z państwa to jest cel w trudnych czasach. Cel, który stoi przed polskim rządem, ale także przed lokalnym samorządem” – podsumował Marcin Kierwiński.