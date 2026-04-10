Ofensywa zbrojeniowa Polski w ramach programu SAFE. Kosiniak-Kamysz rozpoczyna kluczowe negocjacje

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w rozmowie z Polskim Radiem podkreśliła, że mechanizm SAFE promuje wspólne zakupy zbrojeniowe realizowane przez co najmniej dwa państwa członkowskie. „Każdy kupuje za swoje pieniądze dla siebie, ale Komisja (Europejska) premiuje takie zakupy” – wyjaśniła. Dodała również, że Polska dąży do tego, aby inne kraje członkowskie wydawały swoje pieniądze na zakupy w polskim przemyśle zbrojeniowym. Wspólne zakupy w ramach SAFE są zwolnione z podatku VAT, co oznacza zysk 23 proc. ceny.

Międzynarodowa współpraca i polskie produkty obronne

W ramach programu SAFE Polska planuje intensywną współpracę z wieloma państwami. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zapowiedziała, że wspólne zakupy będą realizowane z kilkunastoma krajami. Pierwsza z serii ważnych wizyt odbędzie się już w poniedziałek, kiedy to wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z pełnomocniczką udadzą się do Norwegii. „Mechanizm SAFE dotyczy całego europejskiego obszaru gospodarczego, także Kanady, która przystąpiła do mechanizmu SAFE” – zaznaczyła Sobkowiak-Czarnecka, wskazując na szeroki zasięg programu. W niedalekiej przyszłości planowane są również wizyty w Grecji i Rumunii, co świadczy o dynamicznym rozwoju współpracy międzynarodowej Polski w dziedzinie obronności.

Polskie produkty obronne cieszą się dużym zainteresowaniem na arenie międzynarodowej. Sobkowiak-Czarnecka poinformowała, że „wiele państw członkowskich jest zainteresowanych m.in. polskimi przeciwlotniczymi zestawami rakietowymi Piorun oraz dronami z prywatnego przemysłu zbrojeniowego”.

Kiedy Polska otrzyma środki z programu SAFE?

Pełnomocniczka rządu ds. SAFE, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, zapewniła, że umowa pożyczki zostanie podpisana w ciągu najbliższych 2-3 tygodni.

„W tej chwili kończymy rozmowy z Komisją Europejską dotyczące tych dwóch umów, pożyczkowej i operacyjnej. Kilka dni po podpisaniu umowy ruszą przelewy i otrzymamy pierwszą 15 proc. zaliczkę” – dodała, wskazując na rychłe uruchomienie finansowania.

Warto przypomnieć, że w połowie marca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą unijny mechanizm SAFE. W odpowiedzi na to weto Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Programu Polska Zbrojna. Uchwała ta upoważnia ministra obrony narodowej oraz ministra finansów i gospodarki do reprezentowania polskiego rządu i podpisania w jego imieniu umowy oraz dokumentów dotyczących pożyczki SAFE. Pożyczka ta zostanie zaciągnięta przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, a jej zobowiązania finansowe zostaną objęte gwarancją Skarbu Państwa, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo finansowania.

Program SAFE, zatwierdzony w połowie lutego bieżącego roku przez Radę Unii Europejskiej, stanowi instrument finansowy mający na celu zapewnienie państwom członkowskim do 150 mld euro pożyczek na inwestycje w przemysł obronny. Polska, z kwotą 43,7 mld euro, jest największym beneficjentem tego mechanizmu.